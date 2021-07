Dovrei ottenere una carta di credito per studenti?

Se vuoi ottenere un vantaggio nello stabilire credito per rendere più facile la tua vita post-universitaria, allora potresti acquistare una carta di credito per studenti sul mercato. Le carte di credito per studenti non solo sono più facili da ottenere rispetto ad altre carte di credito, ma hanno anche una caratteristica “ruota di allenamento” che può evitare di indebitarti troppo.

Punti chiave Le carte di credito per studenti funzionano esattamente allo stesso modo delle normali carte di credito e sono accettate nello stesso luogo.

Nel tempo, le carte di credito degli studenti possono aiutarti a costruire una buona storia creditizia e un punteggio di credito elevato.

Uno svantaggio delle carte di credito degli studenti è che i loro tassi di interesse tendono ad essere alti, anche se non importa se paghi per intero le bollette ogni mese.

Che cos’è una carta di credito per studenti?

La carta di credito dello studente è valida come qualsiasi altra carta di credito, anche se di solito ha un valore inferiore titoli di codaFornisce la comodità di una carta di credito, rendendola utile in caso di emergenza, aiutando anche gli studenti a stabilire una storia creditizia e un buon punteggio di credito.

Per ottenere una carta di credito per studenti, i richiedenti devono:

Avere almeno 18 anni

Diventa un cittadino degli Stati Uniti o hai un numero di previdenza sociale

Registrati a tempo pieno o part-time in una scuola idonea

Avere qualche forma di reddito o qualcuno Co-firma applicazione

Nessun cattivo credito ancora

Le carte di credito degli studenti sono generalmente impostate per non causare molti danni in caso di problemi. Il loro limite di credito relativamente basso limita l’importo che gli studenti possono spendere con una carta di credito, il che significa anche che può essere rimborsato più facilmente. Il limite di credito è generalmente determinato dalla banca o dall’emittente della carta controllando il punteggio di credito corrente del richiedente (se presente), le sue entrate e spese mensili e quanto debito ha già. L’ultima parte può svolgere un ruolo importante perché il debito studentesco medio alla laurea oggi supera i 37.000 dollari.

Vantaggi delle carte di credito per studenti

Ci sono molte ragioni per cui vale la pena avere una carta di credito per studenti:

Costruisci il tuo credito. Quando utilizzi una carta di credito per studenti, l’emittente della carta segnalerà l’attività del tuo account al professionista Ufficio di credito. Questo Rapporto di credito Le informazioni che compilano per te diventano la base per determinare il tuo punteggio di credito. Il tuo punteggio di credito è un numero molto importante e i creditori lo usano per giudicare la tua responsabilità finanziaria. Con un punteggio di credito affidabile, molte tappe importanti della vita, come l’acquisto di un’auto o l’ottenimento di un mutuo per una nuova casa, diventano più facili.Pagando puntualmente l’estratto conto della tua carta di credito e mantenendo il tuo Utilizzo del credito Relativamente basso, puoi costruire e mantenere un buon punteggio. Tuttavia, se non paghi in tempo e addebiti regolarmente una grande quantità di denaro sul tuo conto, il tuo punteggio di credito diminuirà. Il punteggio di credito è solitamente compreso tra 300 e 850. Secondo Fair Isaac Corporation, che ha inventato il punteggio FICO ampiamente utilizzato, un buon punteggio parte da 670.

Quando utilizzi una carta di credito per studenti, l’emittente della carta segnalerà l’attività del tuo account al professionista Ufficio di credito. Questo Rapporto di credito Le informazioni che compilano per te diventano la base per determinare il tuo punteggio di credito. Il tuo punteggio di credito è un numero molto importante e i creditori lo usano per giudicare la tua responsabilità finanziaria. Con un punteggio di credito affidabile, molte tappe importanti della vita, come l’acquisto di un’auto o l’ottenimento di un mutuo per una nuova casa, diventano più facili.Pagando puntualmente l’estratto conto della tua carta di credito e mantenendo il tuo Utilizzo del credito Relativamente basso, puoi costruire e mantenere un buon punteggio. Tuttavia, se non paghi in tempo e addebiti regolarmente una grande quantità di denaro sul tuo conto, il tuo punteggio di credito diminuirà. Il punteggio di credito è solitamente compreso tra 300 e 850. Secondo Fair Isaac Corporation, che ha inventato il punteggio FICO ampiamente utilizzato, un buon punteggio parte da 670. Molto utile in situazioni di emergenza. Le carte di credito possono facilmente pagare per riparazioni impreviste dell’auto e altre spese.

Le carte di credito possono facilmente pagare per riparazioni impreviste dell’auto e altre spese. Può aumentare i benefici. Come molte carte di credito oggi sul mercato, le carte di credito per studenti di solito portano vantaggi aggiuntivi. Sebbene una carta normale possa fornire premi sotto forma di rimborso o miglia di viaggio, con una carta studente è più probabile che tu ottenga un anno gratuito di Amazon Prime o sconti presso i principali rivenditori di libri.

Come molte carte di credito oggi sul mercato, le carte di credito per studenti di solito portano vantaggi aggiuntivi. Sebbene una carta normale possa fornire premi sotto forma di rimborso o miglia di viaggio, con una carta studente è più probabile che tu ottenga un anno gratuito di Amazon Prime o sconti presso i principali rivenditori di libri. Coltiva la conoscenza finanziaria. Se non hai molta esperienza finanziaria, possedere una carta di credito è un ottimo modo per imparare a usare saggiamente il debito.

Svantaggi delle carte di credito degli studenti

Le carte di credito degli studenti hanno anche alcuni effetti negativi:

Il limite di credito è basso. Il limite di credito tipico di una carta di credito per studenti è di poche centinaia di dollari. Su una carta normale, potrebbe essere di migliaia di dollari. Sebbene ciò ti impedisca di addebitare troppo, limita anche l’utilità della carta in situazioni di emergenza costose. Anche le spese regolari affrontate dagli studenti, come libri, generi alimentari e altre necessità, aumenteranno rapidamente se detratte dalla carta, il che aumenterà l’utilizzo del credito.

Il limite di credito tipico di una carta di credito per studenti è di poche centinaia di dollari. Su una carta normale, potrebbe essere di migliaia di dollari. Sebbene ciò ti impedisca di addebitare troppo, limita anche l’utilità della carta in situazioni di emergenza costose. Anche le spese regolari affrontate dagli studenti, come libri, generi alimentari e altre necessità, aumenteranno rapidamente se detratte dalla carta, il che aumenterà l’utilizzo del credito. Tassi di interesse elevati. Il tasso di interesse sulle carte di credito degli studenti può essere elevato. Anche nell’attuale contesto di bassi tassi di interesse, molti addebiti superano il 20%. Se paghi l’intero conto della tua carta di credito ogni mese, non farà la differenza, ma se non lo fai, può essere costoso.

Il tasso di interesse sulle carte di credito degli studenti può essere elevato. Anche nell’attuale contesto di bassi tassi di interesse, molti addebiti superano il 20%. Se paghi l’intero conto della tua carta di credito ogni mese, non farà la differenza, ma se non lo fai, può essere costoso. Spese aggiuntive. In circostanze normali, le carte di credito degli studenti addebiteranno tasse annuali e altre tasse. Commissioni sulle transazioni estere, E tasse in ritardo. Tuttavia, facendo acquisti in giro, puoi trovare carte con commissioni piccole o relativamente basse.

In circostanze normali, le carte di credito degli studenti addebiteranno tasse annuali e altre tasse. Commissioni sulle transazioni estere, E tasse in ritardo. Tuttavia, facendo acquisti in giro, puoi trovare carte con commissioni piccole o relativamente basse. Puoi ancora rovinare il tuo punteggio di credito. Anche se non puoi utilizzare la tua carta di credito studentesca per pagare un saldo enorme, se perdi il pagamento, puoi comunque danneggiare il tuo credito. Pertanto, pianifica di pagare almeno l’importo minimo dovuto ogni mese, preferibilmente l’intero saldo. Fai anche attenzione all’utilizzo del tuo credito, in modo che non sia troppo alto e riduca il tuo punteggio.

Acquista la carta di credito dello studente

Le carte di credito degli studenti possono essere trovate ovunque nella stessa banca che ha emesso le normali carte di credito.Per aiutarti a trovare la carta di credito migliore per le tue esigenze, Investopedia valuta le carte di credito degli studenti e pubblica un elenco di carte di credito regolarmente aggiornato La migliore carta di credito per studenti nel mercato.

Si prega di notare che se non si ha diritto a una carta di credito per studenti, un’altra opzione è Carta di credito protettaCon una carta di credito protetta, depositi una somma di denaro nell’emittente della carta, che diventerà il tuo limite di credito. Dopo aver utilizzato la carta di sicurezza per un periodo di tempo e aver effettuato puntualmente tutti i pagamenti mensili, potresti avere diritto a una carta di credito non protetta. Come le carte di credito degli studenti, la carta di sicurezza segnalerà l’attività del tuo account alle principali agenzie di credito, consentendoti di stabilire una buona storia creditizia e un buon punteggio di credito. Anche Investopedia ha pubblicato una lista La migliore carta di credito sicura.