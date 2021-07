Dovresti acquistare un appartamento, una casa a schiera o una casa indipendente?

Le opzioni abitative sono abbondanti, specialmente nelle aree urbane, lasciando molte Acquirenti di case per la prima volta Vorrei sapere che tipo di casa comprare. Ogni stile residenziale – appartamento, casa a schiera e casa unifamiliare – ha i suoi vantaggi e svantaggi. Gli acquirenti dovrebbero considerare il loro stile di vita e il budget quando decidono quale tipo di casa è il migliore per loro, così come la misura in cui desiderano partecipare alla manutenzione della casa.

Punti chiave Le case a schiera sono solitamente collegate ad altre case e sono definite dalla proprietà, compreso il terreno su cui si trova la casa, le aree del cortile anteriore e posteriore e l’esterno della casa.

Gli appartamenti forniscono il metodo meno interventistico di proprietà della casa e fisicamente non sono diversi dall’affitto di un appartamento.

Gli appartamenti sono generalmente più economici delle case a schiera perché non hanno terreno; l’esterno e il terreno sono considerati aree comuni condivise da tutti i residenti.

Le tariffe mensili dell’associazione dei proprietari di case (HOA) pagate dai proprietari di appartamenti possono essere significativamente più elevate delle tariffe per le case a schiera, in parte perché includono i costi di manutenzione esterna.

Quando si migliora la struttura o il terreno che ne deriva, le case unifamiliari di solito offrono ai proprietari la massima libertà, ma possono non avere molte delle comodità di appartamenti e villette a schiera.

Che cos’è una casa di città?

Gli acquirenti di case inesperti potrebbero voler sapere cosa rende una casa una casa a schiera. La sola descrizione fisica – una residenza stretta e multilivello collegata ad altre residenze sulla strada – non è sempre un dono chiaro, perché alcune aree hanno comunità di appartamenti con residenze annesse a due e tre piani.

La caratteristica distintiva delle case a schiera è la proprietà. I proprietari di case a schiera di solito possiedono il terreno su cui si trova la casa, comprese le aree del cortile anteriore e posteriore che completano la casa, non importa quanto sia piccola. Hanno anche l’aspetto della propria casa.

Inoltre, le comunità di case a schiera di solito hanno Associazione dei proprietari di case (HOA). I proprietari pagano quote associative mensili per coprire i costi di assicurazione e manutenzione nelle aree pubbliche della comunità, nonché i servizi di raccolta dei rifiuti e rimozione della neve. Alcuni HOA applicano le regole estetiche della comunità, come i colori consentiti per la pittura delle pareti esterne e i tipi di recinzioni che i proprietari possono installare.

Il proprietario è ancora finanziariamente responsabile della manutenzione esterna e della riparazione delle sue case a schiera. Le case a schiera sono adatte a coloro che vogliono partecipare alla manutenzione delle case ma non vogliono assumersi la responsabilità di possedere e mantenere un gran numero di case.

Che cos’è un appartamento?

Condominio Fornire il metodo di minore interferenza per la proprietà della casa. Sebbene alcuni sviluppatori costruiscano appartamenti che sembrano case a più piani, molti tipi di residenze sono fisicamente indistinguibili dagli appartamenti in affitto. Condominio Di solito più economici delle case a schiera, in parte perché non hanno terra. L’esterno dell’unità e il terreno circostante sono considerati aree pubbliche e sono di proprietà di tutti i proprietari di appartamenti della comunità.

Costo mensile e manutenzione sono caratteristiche che definiscono gli appartamenti. Come i proprietari di case a schiera, i proprietari di appartamenti pagano le tasse HOA mensili, ma le loro commissioni possono essere molto più alte. La tariffa HOA per la comunità dell’appartamento include i costi di manutenzione per l’esterno dell’unità, l’assicurazione che copre oggetti costosi come tetti, ascensori e strutture di parcheggio e servizi come lo sgombero dei rifiuti e la neve. L’appartamento è adatto a persone interessate a possedere un immobile a un prezzo ragionevole e vicino a dove lavorano o giocano.

Introduzione all’acquisto di un appartamento

Appartamento vs. Townhouse vs. Casa indipendente

Le case unifamiliari si trovano sui propri appezzamenti e spesso offrono ai proprietari la massima libertà nel migliorare la struttura o il terreno che segue. La superficie delle case unifamiliari varia da piccola a grande, ma questa tipologia di casa è caratterizzata da una struttura unifamiliare; nessun vicino può condividere i muri.

Come gli appartamenti e le villette a schiera, alcune case unifamiliari, specialmente nelle città e nei sobborghi, possono avere HOA, ma il costo è solitamente molto basso, includendo solo la rimozione della neve e dei rifiuti e la manutenzione delle strade condivise. Molte case unifamiliari non hanno affatto HOA. Questi forniscono la massima indipendenza e libertà di scelta.

Le case indipendenti attirano coloro che desiderano un ampio cortile per far giocare i bambini e offrono spazio per altre strutture come garage separati o laboratori. Per chi non ha problemi a lavorare in cortile o desidera un grande giardino, anche possedere una casa unifamiliare è la scelta giusta.

D’altra parte, a meno che la casa non faccia parte della comunità, potrebbe non avere alcuni dei servizi di molti appartamenti e case a schiera, come piscine, centri benessere o campi da tennis.