Dovresti aggiungere una licenza per titoli alle tue qualifiche?

Vendi o no?I pianificatori finanziari affrontano questo dilemma quando decidono se ottenere un permesso di vendita Titoli Oltre ai servizi che attualmente forniscono ai clienti.Certo, fornire titoli è un servizio richiesto da molti clienti, ed è redditizio, rendendo la tua pratica degna di questo nome Sportello unico Soddisfare tutte le esigenze finanziarie dei clienti.

Tuttavia, ottenere una licenza per vendere titoli non è facile.Ha bisogno di uno sponsor Negoziatore Prima ancora di poter sostenere l’esame di licenza, devi studiare e prepararti per diversi mesi. Quindi, quando finalmente ottieni la licenza, ci sono requisiti di formazione continua costanti per tenere il passo.

È importante per i pianificatori valutare attentamente i vantaggi Aggiungi una licenza per titoli securities Per contrastare gli sforzi e i rischi coinvolti. In questo articolo, ti guideremo attraverso i passaggi che devono essere eseguiti in modo che tu possa prendere una decisione informata.

Scegli la tua piattaforma

Che si tratti di un’attività primaria o di un’attività secondaria, chiunque decida di ottenere una licenza per titoli deve trovare un broker-dealer adatto sponsor essi. Questo processo potrebbe richiedere del tempo e non dovrebbe essere affrettato.Ci sono dozzine di aziende eccellenti tra cui scegliere in questa categoria e la tua scelta dovrebbe dipendere da diversi fattori, come il tuo livello spesa Totale Comitato E gli specifici prodotti e servizi forniti.

Ad esempio, se hai già un gran numero di clienti molto paganti, potresti prendere in considerazione un Negoziatore Fornire personalizzato Piano non qualificato in modo da Impiegato chiaveNaturalmente, diverse aziende si concentrano su aree diverse, alcune aziende fanno ricerche approfondite Piano di pensionamento Veicoli e altri forniranno l’accesso Investimenti alternativi, Ad esempio 1031 Scambio di proprietà O crediti d’imposta.

Il mondo dei broker-dealer può essere suddiviso in due grandi categorie: retail e indipendenti.

Società di vendita al dettaglio

I broker che lavorano nelle società di vendita al dettaglio sono essenzialmente dipendenti, anche se tecnicamente lo sono Contraente indipendente IndependentAvranno un responsabile in loco per supervisionare la loro produzione e gestione. Riceveranno supporto aziendale, come ufficio, biglietti da visita, Assicurazione sanitaria, E piani di pensionamento.In cambio di questo supporto, i rappresentanti al dettaglio di solito affrontano volumi di produzione più elevati quota Le spese di commissione sono inferiori a quelle indipendenti brokerSe vuoi iniziare a entrare nel settore finanziario vendendo il tuo investimento, una società di vendita al dettaglio che fornisca tutti gli strumenti necessari per avere successo potrebbe essere la scelta più logica.

Ditta indipendente

I broker indipendenti sono anche generalmente più in grado di combinare le loro pratiche di pianificazione finanziaria con altre linee di attività, come ad esempio imposta o PianificazionePer questo motivo, la maggior parte dei professionisti con pratiche consolidate sceglie di lavorare con broker-dealer indipendenti. Devi guardarti intorno per trovare un’azienda che offre un prodotto specifico e una suite di servizi che si adatta meglio ai tuoi clienti.

Di quale licenza hai bisogno?

La maggior parte delle principali società di brokeraggio al dettaglio richiedono che i loro nuovi dipendenti ottengano Serie 7 con 66 licenza.serie 31 Ed è anche molto comune.Si prega di notare che la licenza della serie 66 è una licenza completa che combina 63 serie con 65 La licenza e i materiali sono relativi al cielo blu e ai termini di consulenza sugli investimenti registrati.

I requisiti di licenza per i broker-dealer indipendenti possono essere più allentati.Ad esempio, a CPA Coloro che desiderano avvantaggiare i propri clienti fornendo servizi di rendita e piani pensionistici possono solo dover accettare Serie 6 Esami che consentono loro di vendere fondi comuni di investimento e altri tipi di prodotti di investimento preconfezionati invece di Serie 7 L’esame copre quasi tutti i tipi di titoli.I rappresentanti indipendenti di solito possono Quali licenze scegliere e scegliere In base al tipo di prodotti e servizi che intendono fornire ai clienti.

Inizia a imparare

Una volta che avrai scelto uno sponsor e sarai accolto, inizierai subito a studiare tutti i titoli necessari e gli esami assicurativi. Molti rappresentanti di titoli e assicurazioni ammettono che, sebbene questa fase della loro carriera sia breve, è di gran lunga la più spiacevole.

La maggior parte delle società di brokeraggio al dettaglio ti fornirà interno Un programma di formazione che ti paga uno stipendio in base al tuo reddito prima del periodo di studio. Le aziende indipendenti in genere forniscono molto meno supporto in questa categoria, anche se possono raggiungere un accordo con un fornitore di formazione che consente di acquistare materiali didattici a un prezzo scontato.

Indipendentemente dalla tua categoria, studiare per titoli e esami assicurativi può essere un compito faticoso. Se sei un rappresentante indipendente, Iscriviti alla lezione E/o rivedere i corsi può rendere più facile questo processo.

tempo di prova

La maggior parte dei materiali didattici e dei docenti può fornirti tutto Suggerimenti per sostenere il test Devi superare gli esami necessari. Ma per alcuni rappresentanti, il tempo che intercorre tra quando fanno clic sul pulsante “Fine” nella schermata del test e quando viene letto il punteggio del test è ancora il 30 secondi più lungo della loro carriera.

Ricordati di usare tutte le strategie di prova che hai imparato a scuola: non cambiare mai la risposta che hai indovinato, a meno che non ricordi qualcosa che ti permetta esplicitamente di rinunciarci, inizia sempre la giornata con una buona colazione, non sostenere l’esame in la mattina , Infine, è comodo da indossare.

Congratulazioni! Sei passato!

Almeno per ora, il peggio è passato.Questo Autorità di regolamentazione del settore finanziario (FINRA) è responsabile di tutta la supervisione e la supervisione dei licenziatari di titoli, ti notificherà immediatamente che hai superato il test e quindi il tuo broker-dealer otterrà i documenti di registrazione necessari da completare. Il modulo principale che ogni licenziatario deve compilare è il modulo U-4. Questo modulo è archiviato da FINRA.La compilazione del modulo U-4 includerà la residenza completa e la storia lavorativa degli ultimi 10 anni, nonché i controlli dei precedenti penali e Rapporto di credito Valutazione.

I candidati con gravi problemi di credito, come bancarotta o qualsiasi tipo di precedenti penali diversi da violazioni del codice stradale minori, di solito Squalifica in questo momentoIl pagamento dell’identificazione delle impronte digitali e delle spese di elaborazione per i licenziatari indipendenti di solito completerà il processo, così come qualsiasi altro requisito specifico dell’azienda che può essere incluso.

Messa in produzione

Una volta soddisfatto lo sproloquio burocratico iniziale, i rappresentanti al dettaglio di solito ricevono una formazione più completa su prodotti e servizi, mentre i rappresentanti indipendenti potrebbero aver bisogno di imparare imparando. Ad esempio, aziende come Merrill Lynch o UBS (UBS) Di solito tutti i nuovi rappresentanti verranno inviati alla sede centrale dell’azienda per almeno due settimane, dove avranno una panoramica completa della situazione dell’azienda attenersi a Politiche, procedure amministrative e filosofia aziendale.

Vari grossisti società di investimento Verranno anche a spiegare i loro prodotti ai partecipanti e inizieranno a costruire un rapporto personale con loro.Tuttavia, i rappresentanti al dettaglio di solito affrontano quote di produzione più elevate rispetto ai rappresentanti indipendenti e devono pagare la maggior parte o tutte le spese da soli trascorrereSebbene anche i rappresentanti indipendenti possano ricevere una notevole quantità di formazione, molti broker-dealer indipendenti assumeranno solo broker con una certa esperienza commerciale che hanno già familiarità con molti prodotti e servizi disponibili.

Formazione continua

Al fine di mantenere la loro licenza, tutti Rappresentante registrato Deve soddisfare l’anno Requisiti per la formazione continua Da FINRA e Securities and Exchange Commission (Securities and Exchange Commission). La formazione continua ha due elementi principali: elementi aziendali ed elementi normativi.

L’elemento della fermezza. L’elemento aziendale si applica alle persone che vendono o scambiano titoli in qualsiasi modo, noto anche come “La persona copertaFINRA Si concentra su temi attuali e cambiamenti nel settore da un anno all’altro.

Elementi normativi. Gli elementi normativi si applicano a coloro che sono titolari di licenze di serie 6 o 7 oa coloro che vigilano sui licenziatari di titoli. Deve essere completato prima dopo aver ottenuto una licenza di due anni e successivamente scadere ogni tre anni.

Ogni componente deve essere soddisfatto individualmente per soddisfare tutti Formazione continua Richiesta.

Linea di fondo

Ottenere una licenza per titoli è un processo impegnativo, che include la scelta di un broker-dealer, il superamento degli esami necessari per titoli e assicurazioni e controlli personali dei precedenti. Una volta soddisfatti i requisiti iniziali, inizia il vero lavoro di costruzione del business da zero. Sebbene il business dei titoli sia certamente una professione molto gratificante e redditizia, i candidati che desiderano ottenere una licenza dovrebbero valutare attentamente i costi, le restrizioni e gli sforzi richiesti rispetto ai potenziali benefici.