Dovresti lavorare in una banca d’investimento boutique?

Sono finiti i giorni di MBA o PhD.Dalla scuola Ivy League garantirà l’ambito investimento bancario Lavoro in una grande multinazionale.

A causa del globale crisi finanziaria Nel 2008-09, anche i candidati altamente qualificati hanno avuto difficoltà ad entrare investimento bancarioRecentemente, banche di investimento più piccole Boutique L’azienda ha Guadagna quote di mercato Più che grandi banche di investimento.

Punti chiave Le grandi banche sono generalmente grandi società multinazionali.

L’azienda boutique è piccola e indipendente.

Sia le banche su larga scala che le boutique bancarie sono buone.

Rigonfiamento contro Boutique

L’investment banking è dominato da grandi multinazionali mature, a volte indicate come grandi banche. Questi includono Goldman Sachs Group Inc.GS), Citigroup (C) E JPMorgan Chase & Co. (JP Morgan). Al contrario, le boutique di banche di investimento sono piccole società indipendenti, di solito di proprietà e gestite da una o più persone.

Le società di boutique forniscono servizi su scala ridotta.Ad esempio, possono concentrarsi su aree di nicchia dell’investment banking, come M&A, Riorganizzazione o LBOLe grandi banche di solito concludono transazioni per un valore di 500 milioni di dollari USA o più, mentre le banche boutique elaborano transazioni per un valore da 50 a 500 milioni di dollari USA.

L’esperienza in boutique è migliore?Questo dipende da

Nelle banche boutique, hai molte opportunità per completare l’intera transazione da solo. Una banca boutique può aspettarsi e consentire ai banchieri di operare in modo più indipendente cercando opportunità, convincendo potenziali clienti, strutturando transazioni e chiudendo transazioni. Tuttavia, se le banche boutique si concentrano su una piccola area, i banchieri potrebbero scoprire di non avere una vasta esperienza.

Nelle grandi banche, in particolare nelle banche junior, i banchieri possono trovarsi limitati a un ruolo limitato e fare affidamento su processi, regole, approvazioni e risorse.Ad esempio, i banchieri possono ottenere lead di vendita e promozioni dai team esistenti invece di cercare opportunità, in modo che Lavoro definito È più semplice.

Indipendenza amministrativa?

Nelle grandi banche, i banchieri d’investimento possono assumere un team quantitativo dedicato per sviluppare e testare modelli quantitativi. C’è un team legale dedicato per consultare gli affari legali, redattori di documenti tecnici e un team pre-vendita per preparare le proposte. In una boutique, i banchieri potrebbero dover fare di tutto, da semplici compiti come la redazione di brochure a compiti complessi come la modellazione quantitativa e la strutturazione delle transazioni. Per alcune persone, le banche boutique possono fornire un’esperienza indipendente e creativa. Altri potrebbero pensare che tale esperienza sia amministrativa e non corrisposta.

Base di clienti

Sebbene l’investment banking boutique sia in crescita quota di mercato, Il mercato è ancora dominato da grandi banche. Rispetto ai piccoli negozi, le aziende tendono a fidarsi di più delle aziende globali grandi e mature, anche se queste ultime applicano commissioni più basse. Ciò ha portato a grandi banche con un gran numero di clienti prontamente disponibili. Le boutique potrebbero dover trovare potenziali clienti, di solito altre piccole aziende. Il vantaggio delle boutique è che le grandi banche non invadono spesso i loro mercati più piccoli. Ma allo stesso tempo, le grandi transazioni di solito sono fuori portata.

Ambiente dinamico

Le banche boutique possono distogliere completamente la loro attenzione, ad esempio da tutti i leveraged buyout alla ristrutturazione aziendale. Le grandi banche di investimento hanno flussi di lavoro diversificati, consentendo ai dipendenti di lavorare nei campi che desiderano.

Sicurezza sul lavoro

Pochi lavori sono sicuri al 100% e anche i migliori interpreti potrebbero dover affrontare un’ascia in una recessione. Tuttavia, date le loro unità aziendali diversificate, la vasta scala e l’influenza globale, le grandi banche hanno una maggiore flessibilità per trasferire personale, come fusioni e acquisizioni.Bene) All’equità Analista di ricerca Settore, o dall’Europa all’Asia, quando le esigenze aziendali aumentano e diminuiscono. A causa della piccola scala e della specializzazione, le boutique non hanno lo stesso livello di flessibilità e opportunità.

Rispetto ai negozi boutique, è più facile ottenere informazioni sulle grandi banche.

Livello di rischio

Alcune persone possono persino creare o distruggere grandi banche di investimento multinazionali globali.Una transazione di M&A può andare storta per questioni tecniche legali, oppure tasso d’interesse La manipolazione da parte di uno o due singoli trader può comportare multe per milioni di dollari. Le grandi banche di investimento hanno la capacità di assorbire queste perdite. Le banche boutique fanno affidamento su relazioni personali e connessioni di rete per operare. In assenza di un reparto legale o di audit dedicato, il rischio di una boutique è molto più alto, perché una o due figure chiave possono sconvolgere l’intera attività.

La dimensione è importante (a volte)

Gli scandali bancari accadono di tanto in tanto. Anche se i singoli banchieri non sono coinvolti, se sono associati a una banca boutique accusata di cattiva condotta, le loro carriere saranno gravemente compromesse nel lungo periodo.​​​ Ad alcune persone sono stati negati i visti o sono stati sottoposti a un controllo più severo nei confronti dei loro nuovi datori di lavoro a causa di legami passati con una banca boutique screditata. Le grandi banche non possono evitare violazioni o fallimenti, ma hanno un vantaggio in termini di valore del marchio consolidato e possono assorbire alcuni di questi incidenti.

Facile accesso alle informazioni

Sebbene sia più facile ottenere informazioni sulle grandi banche, la struttura interna della boutique è ancora nascosta. Come tutti sappiamo, una volta selezionate, le grandi banche forniranno uno stipendio uniforme a dipendenti con competenze e livelli di esperienza simili. A seconda delle preferenze personali o di esigenze molto particolari, gli stipendi delle boutique possono variare.Quando si cambia lavoro, soprattutto Hedge Fund e Proprietà privata Verrà data priorità alle aziende, ai candidati con esperienza in grandi banche perché hanno una migliore esposizione al rischio aziendale.

Linea di fondo

Sebbene le grandi banche offrano un percorso di carriera più classico, entrare a far parte di una boutique di banche di investimento offre alcuni enormi vantaggi. In definitiva, la scelta tra banche boutique e grandi banche deve essere determinata dal temperamento, dai desideri e dalle aspettative del candidato.