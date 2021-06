Dovresti noleggiare un’auto?Pro e contro

Share it

Per qualsiasi scadenza di fronte Noleggio auto, È tempo di prendere una decisione: acquistare un’auto da una società finanziaria o restituirla e trovare un nuovo set di ruote. Decidere cosa fare con il proprio veicolo attuale è sempre una scelta personale. Forse ti piace davvero la tua auto attuale e vuoi tenerla.O forse, hai deciso Acquista invece di affittare Il tuo prossimo, questa volta sta considerando la scelta di un’auto usata.

Punti chiave Quando è necessario acquistare una nuova auto, l’acquisto e il leasing sono i due modi principali per allontanarsi.

L’acquisto, in contanti o in prestito, significa che possiedi il 100% dell’auto. Nel tempo, sarà più conveniente possedere un’auto, ma dovrai anche pagare per le riparazioni e la manutenzione.

Rispetto a un prestito auto, il pagamento mensile per un leasing potrebbe essere inferiore, ma la tua auto può essere conservata solo per pochi anni e di solito devi affrontare restrizioni sul chilometraggio.

Tuttavia, con il leasing, sperimenterai un veicolo relativamente nuovo ogni volta che rinnovi il tuo abbonamento.

Acquistare un’auto a noleggio: considerazioni principali

Il prezzo richiesto dalla società di leasing è ovviamente un fattore chiave. Ci sono anche alcuni vantaggi complessivi nell’acquisto di un’auto esistente.Innanzitutto, conosci la storia dell’auto, questo è il più grande vantaggio Acquirenti di auto usate No. Ciò è particolarmente vero se ti prendi cura dell’auto mentre te ne prendi cura.

Sei il tipo di guidatore che cambia con cura l’olio quando è dovuto? Parcheggi la tua auto in garage tutto l’anno per mantenere un aspetto impeccabile? Se è così, comprerai un’auto che sai essere in buone condizioni.

L’ironia è che se non tratti particolarmente bene la tua auto, anche l’acquisto di un’auto può essere un vantaggio. La maggior parte dei noleggi include costi aggiuntivi per l’usura anormale del veicolo, che può verificarsi durante le ispezioni. Prenotare l’auto è un modo per evitare costi aggiuntivi.

Chi fa molti chilometri in macchina può anche risparmiare acquistando alla scadenza del contratto di locazione.Questi contratti di solito hanno a Limite di chilometraggio annuale; In caso di superamento, ti verrà addebitata una tariffa fissa per eventuali miglia aggiuntive. Prendiamo l’esempio di un contratto di locazione di tre anni con un limite di chilometraggio di 12.000. Alla scadenza del contratto di locazione, la società di noleggio si aspetta che tu restituisca l’auto a meno di 36.000 miglia di distanza.

Tuttavia, supponiamo di percorrere regolarmente lunghe distanze e di accumulare 45.000 viaggi durante quel periodo. Se il tuo contratto di locazione addebita una tariffa eccedente di $ 0,15 per miglio, devi pagare $ 1.350 quando restituisci l’auto; alcune spese in eccesso possono raggiungere $ 0,25. Acquistando un’auto, non devi preoccuparti di supplementi aggiuntivi.

Quanto costa acquistare un’auto a noleggio?

Naturalmente, questi potenziali benefici sono solo una parte dell’equazione. Per la maggior parte dei conducenti, la domanda più importante, dopo “Voglio una macchina nuova?”, è se il prezzo di acquisto è buono. La maggior parte dei contratti di locazione includerà un “prezzo di riacquisto”, l’importo che devi pagare se vuoi mantenere l’auto. Questo prezzo di riacquisto viene effettivamente determinato prima di iniziare il leasing, che è una stranezza del settore del leasing.

Il motivo è che per determinare il tuo pagamento mensile, la società di noleggio deve stimare quanto si deprezzerà l’auto durante il periodo contrattuale.La tua spesa mensile è fondamentalmente il prezzo di vendita dell’auto meno il suo valore residuo Alla scadenza del contratto, dividere per il numero di mesi del contratto.

Prendi, ad esempio, una nuova auto al prezzo di $ 25.000. Tre anni dopo, la società di noleggio prevede che l’auto valga $ 15.000.Quei 15.000 USD valore residuo Diventa la base del prezzo di riacquisto. Alcuni contratti di locazione includono una commissione di riscatto, che potrebbe aumentare leggermente il prezzo finale.

Ma il fatto è questo: a volte le stime dell’azienda sono sbagliate. È difficile prevedere tutti i fattori che possono influenzare il valore di rivendita con diversi anni di anticipo. Prima di decidere se acquistare la tua auto a noleggio, devi confrontare il prezzo di riacquisto del contratto di locazione con l’attuale valore di rivendita dell’auto.

Fonte come Kelly Blue Book, Edmunds e NADAguides sono buoni punti di partenza. Per ottenere il prezzo più accurato, assicurati di inserire tutte le opzioni per l’auto, dove vivi, il numero esatto di miglia sul contachilometri e una valutazione onesta delle condizioni dell’auto.

Alcuni esperti consigliano di utilizzare i prezzi “privati” per guidare la tua decisione, piuttosto che i costi più elevati del rivenditore. Se puoi acquistare questa macchina a un prezzo inferiore al valore di mercato attuale e ti piace questa macchina, allora potrebbe avere senso dal punto di vista economico acquistarla da una società di noleggio. Ma anche se a prima vista sembra che tu abbia pagato un po’ di più, l’acquisto di un’auto è comunque una buona idea.

Supponiamo che il prezzo di riacquisto di questa auto sia di $ 20.000 e che un’auto simile valga $ 19.000 da un venditore privato. Per alcune persone, la loro conoscenza dei fatti all’interno e all’esterno dell’auto può compensare il prezzo leggermente gonfiato.

Questa decisione diventa più facile se il conducente deve affrontare spese per il chilometraggio quando restituisce l’auto al concessionario. Supponiamo che le spese in eccesso siano pari a $ 1.500. Se si tiene conto di questi costi, il vero costo per l’acquisto di un’auto simile altrove è in realtà di $ 20.500, superiore al prezzo del riacquisto.

Prezzo negoziato

Nella maggior parte dei casi, la contrattazione con la società di leasing non darà molto. Ciò è particolarmente vero per le società di leasing di determinati marchi, che sono note per insistere sui prezzi di riacquisto. Se la società di leasing è una banca o una cooperativa di credito, gli esperti dicono che la tua fortuna potrebbe essere migliore.

Ricorda, questi prestatori devono scaricare l’auto in qualche modo, venderla a un rivenditore o metterla in un’asta. A volte, vogliono evitare il tempo e le spese di vendita di auto a diversi acquirenti. Pertanto, potrebbe valere la pena scoprire chi sottoscrive il tuo contratto e provare a negoziare.

Linea di fondo

Decidere cosa fare con il proprio veicolo a noleggio a volte richiede alcune operazioni matematiche. È una buona idea confrontare il prezzo di riacquisto con il prezzo dell’auto sul mercato aperto. Non dimenticare di considerare eventuali costi aggiuntivi, come le tariffe per il chilometraggio che potrebbero rendere più attraente l’acquisto di un’auto.

Se decidi di acquistare un’auto e hai bisogno di un prestito, è importante considerare il prezzo, l’acconto, la durata del prestito e il tasso di interesse che ti puoi permettere.Uno Calcolatore prestito auto Può fornire un aiuto immenso a questo lavoro.