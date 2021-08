Dovresti pagare gli interessi del prestito studentesco durante la scuola?

maneggio Prestiti studenteschi Non è qualcosa a cui gli studenti oi loro genitori di solito vogliono pensare mentre sono al college. La maggior parte degli studenti potrebbe non pianificare di risolvere i propri problemi di prestito dopo la laurea.Tuttavia, coloro che lo fanno possono concentrarsi su sei mesi periodo di grazia Dopo la laurea. Questo è il periodo prima che qualsiasi pagamento sia dovuto.

Ma questo è un grosso errore. Se prendi in prestito denaro per andare al college, potresti accumulare più prestiti studenteschi quando consegui la laurea.Potresti avere un prestito federale ogni anno a scuola, in più Prestito personale Recuperare eventuali carenze.

Il modo in cui gestisci questi prestiti mentre sei a scuola può determinare se hai sperimentato la tua crisi di prestito personale studentesco dopo la laurea o se hai portato i tuoi figli nella vita adulta. prestito Mettiti sotto controllo e pianifica di rimborsare rapidamente il saldo.Questo è il motivo per cui condividiamo informazioni su come gestire le tue informazioni Debito studentesco mezzo Università.Continua a leggere per scoprire quanto puoi risparmiare risolvendo il tuo problema debito Anche prima di laurearsi.

Punti chiave Non è impossibile gestire i prestiti studenteschi durante il college, ma potrebbe non essere consigliabile a seconda dell’importo dei prestiti accumulati.

A meno che non sovvenzioni solo prestiti federali per studenti, il tuo saldo inizierà a maturare interessi non appena riceverai i fondi.

Calcolare quanto interesse maturerà il tuo prestito studentesco può aiutarti a decidere se pagare gli interessi durante la scuola.

Il periodo di grazia di sei mesi previsto per la maggior parte dei prestiti dopo la laurea può aumentare notevolmente il saldo del prestito.

Le regole relative ai prestiti agli studenti privati ​​possono essere diverse dai prestiti agli studenti federali, quindi assicurati di controllare i termini con il tuo prestatore.

Prestiti eccessivi: dire di no

Che tu ci creda o no, l’istituto di credito potrebbe fornirti più denaro di quello di cui hai veramente bisogno per pagare le tasse scolastiche.Sì, stanno aumentando il loro rischio Non essere ricompensato permettendoti di estenderti troppo. Ma aumentano anche i potenziali profitti permettendoti di pagare più interessi.

I prestiti agli studenti sono troppo difficili Estinzione fallimentare E possono essere riscossi in vari modi (come rimborsi della ritenuta d’acconto e Trattieni il tuo stipendio) Dovresti presumere che il creditore non tenga a mente il tuo interesse. In altre parole, il tuo compito è trovare l’importo minimo del prestito richiesto per ottenere una laurea.

“Puoi sempre scegliere di rifiutare ulteriori prestiti o addirittura di ridurre l’importo approvato”, ha affermato Josh Simpson, un rappresentante del consulente per gli investimenti. Gruppo consultivo del lagoHa detto che la strategia di prendere in prestito solo ciò di cui hai bisogno può sembrare ovvia, ma è spesso trascurata.

Interessi prestito studentesco: si accumulano durante la scuola?

Innanzitutto, scopri se il tuo prestito studentesco maturerà interessi mentre sei a scuola o non maturerà interessi fino a dopo la laurea. Dipende dal tipo di prestito che hai.