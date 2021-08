Dovresti pagare in contanti?

Con la proliferazione di alternative plastiche e digitali alla valuta forte, molte persone credono che portare con sé contanti sia un ritorno a un’era precedente.Nei tempi moderni, tutto sta nel fornire transazioni veloci carta di creditoIl denaro può essere il re, ma “prima compra e poi paga” è fondamentale.

Sebbene ci siano molti vantaggi nell’usare una carta di debito o di credito per lo shopping, attenersi a contanti nelle transazioni quotidiane può eventualmente aiutare il tuo portafoglio. Diamo un’occhiata più da vicino a come l’utilizzo di contanti al posto della plastica può aiutarti a migliorare il budget, risparmiare di più e investire.

L’uso di una carta di credito incoraggerà le persone a comprare di più e a spendere di più. Diversi studi hanno scoperto che le persone spendono di più quando usano le carte di credito rispetto ai contanti.

Il pagamento con carta di credito offre una comodità invidiabile per “prima compra, poi paga”, ma gli individui devono monitorare attentamente le proprie spese per evitare pesanti rischi di indebitamento.

Vantaggi del denaro

Riduci la possibilità di pagare in eccesso

Uno svantaggio delle carte di credito e di debito è che ti incoraggiano a spendere più di quanto dovresti e più di quanto intendi spendere, facilitandoti il ​​recupero di fondi. Quando usi una carta di credito, non ti senti come se stessi spendendo più soldi perché non senti che i soldi escono dal tuo portafoglio.

Proprio come le carte ti incoraggiano a pagare di più per un oggetto, ti consentono di acquistare più cose di quanto desideri. Il negozio mira a mostrare i prodotti in modo attraente e incoraggiare gli acquisti d’impulso. Diversi studi hanno scoperto che le persone spendono di più quando usano le carte di credito rispetto ai contanti. Ad esempio, uno studio della MIT Sloan School of Management ha rilevato che, rispetto ai contanti, le persone possono spendere il 100% in più per gli acquisti con carta di credito.Un altro studio pubblicato sul Journal of Applied Psychology ha rilevato che in media i commensali hanno pagato il 4,29% in più in mance con le carte di credito.

Cosa puoi fare per evitare questa situazione? In generale, portare con te il denaro che sei pronto a pagare per un determinato prodotto ti impedirà di acquistare il livello successivo e di pagare per funzionalità che non ti servono. Questo è il modo migliore per continuare a fare acquisti all’interno del tuo budget. Se sei motivato, troverai sconti da marchi regolari o alternative più economiche per fare un ulteriore passo avanti e possibilmente utilizzare il denaro rimanente per guadagnare beni di lusso per te stesso.

Meno rischi per la sicurezza

Il denaro ha anche un vantaggio pratico in termini di sicurezza. Sebbene le carte di debito e di credito di solito abbiano un numero di identificazione personale (PIN) e un chip per migliorare la sicurezza, c’è meno rischio di furto di identità o di furto delle tue informazioni online quando usi contanti. Il denaro sarà protetto dalla tua protezione solo quando qualcuno cercherà di prenderlo da te.

Contanti e carta di credito

Rispetto all’utilizzo di una carta di credito, il contante ha un vantaggio molto evidente: se utilizzi una carta di credito e alla fine hai un saldo, maturerai interessi sull’acquisto.secondo Riserva federale degli Stati Uniti, Il tasso di interesse complessivo della carta di credito per il primo trimestre del 2021 è del 14,75%.

Se risparmi abbastanza denaro per lo stesso acquisto, non usare la tua carta equivale a concederti un enorme sconto. Prima di registrare una carta di credito, controlla attentamente il contratto della carta di credito per assicurarti di aver compreso la tua situazione.

Una carta di credito è solo un buon sostituto del denaro contante, a patto che tu prometta a te stesso che lo pagherai per intero ogni mese, e lo fai.Se gestite correttamente, carte di credito (o anche Carta di credito protetta) Aiutarti Costruisci credito Acquista case o altri beni in futuro.

Contanti e bancomat

Usare una carta di debito in modo responsabile può essere la migliore alternativa ai contanti, purché tu sappia che ci sono soldi in banca. Utilizzando una carta di debito, non incorrerai in nuovi debiti ad alto interesse.Finché non provochi Commissioni di scopertoO prelevare impulsivamente denaro dagli sportelli automatici che applicano commissioni elevate, le carte di debito possono diventare un modo diretto di fare acquisti.

Detto questo, il più grande svantaggio delle carte di debito è che i consumatori non possono stabilire un credito. Ma come le carte di credito, le carte di debito rendono gli acquisti banali perché sono più difficili da tracciare rispetto al conteggio dei contanti in un portafoglio. Se porti con te contanti, saprai quanto spendi ogni giorno. Se spendi troppo, potresti anche frenare.

Con una carta di debito, molte persone che non controllano il saldo del proprio conto fino alla fine del mese, quando arriva la fattura, saranno sorprese di scoprire di aver pagato così tante tasse da essersi completamente dimenticate.

Linea di fondo

In definitiva, gli individui mescolano contanti e carte di credito per diversi tipi di acquisti. Sebbene sia più probabile che i pagamenti in contanti ti aiutino a risparmiare denaro e a ridurre gli acquisti d’impulso, i pagamenti con carta di credito offrono una comodità invidiabile e ti consentono di permetterti articoli più grandi, a condizione che controlli attentamente le tue spese e ti assicuri di pagare il saldo ogni mese.

Con i contanti, le tue spese sono semplici e il rischio di furto di identità è inferiore. Alla fine, tutti possono prendere la decisione migliore in base alla propria situazione finanziaria, ai beni che acquistano e ai rischi che sono disposti a correre.