Dovresti portare un mutuo in pensione?

Parte della bella immagine relativa alla pensione è il piacere di dire addio al mutuo mensile, ammesso che tu l’abbia pagato per allora.Di recente, c’è stato un cambiamento nel modo di pensare e molte persone Pianificatore finanziario Si raccomanda che i pensionati continuino a detenere prestiti ipotecari durante e durante il pensionamento. investire di nuovo I tuoi soldi Patrimonio familiare, Improvvisamente avrai una nuova fonte di reddito per rendere i tuoi anni d’oro ancora più d’oro.

Beh, potrebbero esserci degli svantaggi.In alcuni casi un mutuo alla pensione può essere una buona idea, ma non è certo una soluzione panacea per aumentare le pensioni reddito.

Punti chiave Portare i mutui in pensione consente alle persone di ottenere un’ulteriore fonte di reddito reinvestendo il capitale nella casa. Un altro vantaggio è che gli interessi ipotecari sono esentasse.

Sul lato negativo, i rendimenti degli investimenti possono cambiare, mentre i requisiti di pagamento dei mutui sono fissi.

A lungo termine, un portafoglio di investimenti diversificato dovrebbe fornire rendimenti più elevati rispetto agli immobili residenziali.

Non puoi mangiare a casa tua

Il concetto di base dietro i prestiti di equità domestica è “non puoi mangiare la tua casa”. Poiché la tua casa non genera reddito, l’equità domestica è inutile a meno che tu non prenda in prestito denaro.Storicamente, a lungo termine, l’alloggio fornisce tasso di risposta Meno di un portafoglio di investimenti adeguatamente diversificato.Perché l’equità domestica di solito rappresenta gran parte dei pensionati patrimonio netto, Si può dire che ridurrà il reddito, la crescita del patrimonio netto e la qualità complessiva della vita dopo il pensionamento.

Se il ritorno sull’investimento è variabile, i mutui durante la pensione possono essere problematici, portando a problemi con le rate dei mutui o al disagio associato all’assunzione di grandi quantità di debito durante le flessioni del mercato.

Pertanto, logicamente, il passo successivo è trasferire i tuoi beni a Titoli Questo dovrebbe superare il costo al netto delle imposte del mutuo, aumentando così il patrimonio netto a lungo termine e il flusso di cassa a breve termine.Inoltre, come la maggior parte dei fondi comuni di investimento e Fondo quotato in borsa (ETF) è facile da liquidare e può essere venduto a pezzi per soddisfare requisiti di spesa aggiuntivi.

Sembra tutto a posto, ma non è così semplice: ogni volta che ne presenti di più Influenza Per inserire le tue finanze, devi considerare molte cose. Quindi, quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questa strategia?

Pro di portare un mutuo in pensione

A lungo termine, un portafoglio di investimenti adeguatamente diversificato dovrebbe essere migliore degli immobili residenziali. Non lasciarti ingannare dai rendimenti immobiliari dell’ultimo decennio o giù di lì. Gli immobili residenziali hanno storicamente fornito rendimenti annuali a una cifra e i portafogli di investimento diversificati tendono a ottenere prestazioni migliori a lungo termine ed è ragionevole aspettarsi di continuare a farlo in futuro.Secondo, interessi ipotecari Duty free, che può ridurre al minimo il costo dell’utilizzo di questa forma di leva e aumentare Ritorno sull’investimento I titoli che hai acquistato.

Infine, dal punto di vista dell’investimento, un singolo immobile può essere considerato del tutto non diversificato: se rappresenta gran parte del tuo patrimonio netto, questa è una brutta notizia. diversificazione È essenziale non solo per mantenere la stabilità finanziaria, ma anche per mantenere la pace interiore.

Svantaggi di portare un mutuo in pensione

Nonostante i potenziali benefici, questa strategia ha anche alcuni spiacevoli effetti collaterali. Come accennato in precedenza, i prestiti ipotecari sono un’altra forma di leva finanziaria. Utilizzando questa strategia, puoi aumentare efficacemente l’esposizione totale delle tue attività, comprese non solo le case, ma anche gli investimenti aggiuntivi. La tua esposizione totale al rischio aumenta e la tua vita finanziaria diventa più complicata. Inoltre, il reddito che ricevi dagli investimenti varia. Le fluttuazioni al ribasso a lungo termine possono essere spaventose e difficili da gestire.

Inoltre, il Tagli fiscali e legge sull’occupazione del 2017 In una certa misura, il vantaggio della franchigia è ridotto. I contribuenti possono ora detrarre solo gli interessi sui mutui residenziali ammissibili di $ 750.000 (meno di $ 1 milione).Il disegno di legge sospende anche le detrazioni per i mutui casa e crediti, A meno che non vengano utilizzati per acquistare, costruire o migliorare significativamente l’alloggio per garantire il finanziamento.

Ritorno sull’investimento e mutuo

Un altro fattore importante da tenere a mente è che i rendimenti degli investimenti possono variare notevolmente a breve termine e i prestiti ipotecari sono spesso di natura fissa. È ragionevole aspettarsi che il tuo portafoglio abbia un rendimento significativamente inferiore al costo del mutuo per un periodo di tempo. Ciò potrebbe erodere in modo significativo le tue basi finanziarie e compromettere la tua capacità di tenere il passo con i pagamenti in futuro. Questa variabilità può anche influenzare la tua tranquillità. Se ti senti spaventato durante la flessione del mercato, puoi utilizzare il tuo portafoglio di investimenti per rimborsare il mutuo, impedendoti così di godere dei benefici del recupero degli investimenti. Se ciò accade, finirai per ridurre il tuo patrimonio netto invece di aumentarlo. È importante non sottovalutare gli effetti psicologici inquietanti della leva finanziaria.

È necessario considerare molti fattori finanziari oggettivi per determinare i vantaggi di questa strategia nella propria situazione finanziaria. Sebbene alcuni pianificatori finanziari possano pubblicare le stesse raccomandazioni su tutta la linea, questa strategia non è affatto adatta a tutti.

La considerazione più importante è determinare il costo totale del tuo interesse ipotecario, perché questo è un ostacolo che il tuo portafoglio di investimenti deve superare per avere successo.I fattori che influenzano questo sono molto semplici, inclusa la tua reputazione e aliquota fiscaleNaturalmente, migliore è il tuo credito, minore sarà il costo totale degli interessi. Inoltre, maggiore è il tuo grado fiscale, maggiori saranno i vantaggi fiscali che riceverai dalla cancellazione degli interessi.

Usa il tuo patrimonio familiare durante la pensione

La prima cosa che devi fare è contattare il tuo Ufficiale di prestito Collabora con il tuo commercialista per determinare il costo totale degli interessi (al netto dei benefici fiscali), che ti dirà quanto deve guadagnare il tuo portafoglio per rimborsare la spesa del tasso di interesse del tuo mutuo.Successivamente, devi avvicinarti al tuo Consulente per gli investimenti La discussione sul superamento di questa barriera agli investimenti ha portato a un’altra serie di considerazioni.

Conoscere il tasso di rendimento che desideri è semplice, ma se puoi ragionevolmente raggiungere questo tasso di rendimento o correre i rischi necessari è un’altra questione.In generale, per superare il costo del mutuo sarà necessario destinare più fondi a scorta, che potrebbe richiedere un ampio portafoglio di investimenti volatilitàFrancamente, la maggior parte dei pensionati potrebbe non essere disposta ad accettare questo livello di volatilità, soprattutto perché non ha il tempo di sopravvivere agli alti e bassi del mercato. Un altro fattore da considerare è che la maggior parte dei consulenti finanziari si basa su medie storiche per stimare il rendimento futuro del portafoglio. In altre parole, non fare affidamento esclusivamente sulle aspettative di rendimento.

Infine, l’ultima considerazione importante è determinare la percentuale del patrimonio netto totale che rappresenta la tua casa. Maggiore è la percentuale della tua casa nel tuo patrimonio netto, più importante diventa questa decisione.

Ad esempio, se il tuo patrimonio netto è di 2 milioni di dollari e la tua casa ne conta solo 200.000, questa discussione non vale lo sforzo, perché il margine netto di questa strategia avrà un impatto minimo sul tuo patrimonio netto. Tuttavia, se il tuo patrimonio netto è di $ 400.000, di cui $ 200.000 provengono da casa tua, questa discussione ha implicazioni di vasta portata per la tua pianificazione finanziaria. Rispetto ai poveri, questa strategia ha un impatto minore sui ricchi e può essere meno attraente.

In conclusione: i pensionati dovrebbero portare i mutui in pensione?

Accettare ciecamente un consiglio non è mai una buona idea, anche se proviene dalla bocca di un pianificatore finanziario.Porta in sicurezza Mutuo fino alla pensione Dipende da molti fattori. Questa strategia non può garantire il successo e può complicare la tua vita finanziaria. Ancora più importante, la leva finanziaria è un’arma a doppio taglio e può avere conseguenze finanziarie disastrose per i pensionati.