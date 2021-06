Dramma notturno dei negoziati della coalizione israeliana volti a rovesciare Netanyahu

Share it

Le rapide istantanee scattate con il telefono degli assistenti parlamentari nascondono il dramma dietro i momenti storici della politica israeliana.

A sinistra, l’ex conduttore televisivo di 57 anni Yair Lapid è il leader di un partito di centro che si è classificato secondo alle elezioni israeliane di marzo, anche se ha guidato settimane di frenetiche trattative, ma è rimasto calmo.

Nel mezzo c’è Naftali Bennett, 49 anni, un ultranazionalista di destra il cui partito detiene solo 6 dei 120 seggi alla Knesset e si prepara a diventare primo ministro.

A destra, il 47enne Mansour Abbas, definito dagli analisti “Story Star”, leader di un partito politico islamico appartenente alla minoranza musulmana in Israele, ha indossato il volto mentre si preparava a fare la storia. sorriso gentile. Il suo partito arabo è stato il primo partito nella storia israeliana ad aderire al governo sionista.

Sulla sua firma finale Accordo di alleanzaDopodiché, i tre uomini hanno spinto Benjamin Netanyahu, il primo ministro che da decenni si trovava in Israele e in Medio Oriente, alla sua fine politica. “Puoi sentire la tensione nella stanza e poi il sollievo”, ha detto una persona che ha visto queste persone firmare i loro autografi prima della mezzanotte di mercoledì. “memorabile.”

Con il sostegno di 61 membri del parlamento, questo improbabile trio proverà a passare un voto parlamentare entro una settimana per deporre il 71enne Netanyahu dai suoi 12 anni di governo come primo ministro di Israele.

Il voto farà di Bennett un ultranazionalista, che una volta descrisse la questione palestinese come una “scheggia nel sedere” e dovette smentire i commenti trapelati durante la riunione del gabinetto secondo cui come commando dell’esercito “ha ucciso molti arabi””, il primo ebreo religioso a ricoprire la carica di primo ministro.

“L’ironia di un politico così apparentemente di destra e falco che guida un governo con centristi, di sinistra e persino arabi è molto forte”, ha detto Anshel Pfeffer, l’autore del libro. Bibi: la vita turbolenta e i tempi di Benjamin Netanyahu“Ti mostra due cose: tanti politici credono che la necessità di sostituire Netanyahu sia diventata una motivazione così forte e Bennett è molto più pragmatico di quanto la sua citazione implichi”.

Non è chiaro se avranno successo, o se avranno successo, per quanto tempo potranno mantenere l’alleanza, o quali risultati potrà ottenere un gruppo così diverso. Se falliscono, il paese dovrà affrontare una quinta elezione in due anni, dopo che quattro precedenti elezioni non hanno ottenuto risultati chiari.

Se il voto verrà approvato, Netanyahu, il leader separatista che ha diviso l’opinione pubblica israeliana, alla fine diventerà l’opposizione e fungerà da seggio dell’imputato per accettare il processo per corruzione in corso. Lui nega tutte le accuse.

Le foto di queste tre persone sono apparse sulla prima pagina di quasi tutti i giornali: per coloro che sostengono il campo di Netanyahu, come la minoranza ebraica ultra-ortodossa, il titolo è “volti della vergogna”. Giovedì mattina un titolo era “Torchbearer”, che era un dramma del cognome di Rapide e un riconoscimento della sua agilità parlamentare: riunire otto partiti in un gruppo sacrificando il loro obiettivo di diventare primo ministro. Convinci Bennett a giocare. Se unito al potere, Rapide diventerà primo ministro in due anni.

Dopo un mese di colloqui, poiché un conflitto di due settimane con il militante palestinese Hamas ha minato brevemente ogni speranza di raggiungere un accordo, Rapide ha dato al presidente israeliano Ruben Rivlin solo 38 minuti prima della scadenza della mezzanotte di mercoledì.

Il presidente sta partecipando a una partita di calcio a Jaffa, una comunità mista arabo-ebraica che due settimane fa ha subito alcune delle peggiori violenze comunitarie nella storia del paese. Secondo due persone che hanno familiarità con la questione, il presidente ha detto a Rapide di organizzare il voto e completarlo rapidamente.

L’urgenza è in parte dovuta al fatto che Netanyahu ha già iniziato ad attaccare quello che definisce un “pericoloso governo di sinistra”, descrivendo le concessioni per il sostegno di Abbas come un tradimento del sionismo.

Rispettati

Dahlia Scheindlin, esperta di sondaggi e consulente per i partiti politici israeliani, ha dichiarato: “La svolta storica di consentire ai partiti arabi di aiutare a formare un governo in Israele non può essere sottovalutata – cosa più importante, questa partnership è una partnership con partiti di estrema destra che ha partecipato a otto attività precedenti.

Abbas ha rotto con altri partiti politici che rappresentavano cittadini israeliani e palestinesi, che rappresentavano un quinto della popolazione, per svolgere un ruolo decisivo. “Abbas è davvero il protagonista della storia”, ha detto Roni Rimon, uno stratega politico di alto livello che ha lavorato con Netanyahu. “Ora, non ha altra scelta che completare il lavoro. Se no, è finito”.

Da quando Ra’am ha vinto quattro seggi nelle elezioni di marzo per nominarlo re, i requisiti di Abbas non sono cambiati. Ci sono due requisiti: il suo partito sarà rispettato e il suo sostegno sarà per la comunità musulmana israeliana. Portare benefici materiali.

Questi benefici sono negoziati con Rapide e Bennett all’ultimo minuto, e Netanyahu lo ha chiamato, compreso il reddito annuo fino a 1,5 miliardi di dollari USA per il Nord dominato dagli arabi e il riconoscimento ufficiale La demolizione dei villaggi beduini nel deserto del Negev si è fermato.

Netanyahu ha detto su Twitter giovedì che Bennett “ha venduto il Negev a Ram” e poi ha tenuto una riunione di emergenza con i suoi alleati per cercare di fermare l’alleanza.

Allo stesso tempo, Rapid ha preso provvedimenti rapidi per votare il nuovo presidente della Knesset: l’attuale presidente è un alleato di Netanyahu e può rinviare il voto fino a circa metà giugno. In caso di successo, il voto – e la fine del dramma – potrebbe aver luogo già lunedì.

“Il pubblico israeliano è ansioso di vedere qualcosa che rifletta la partnership, la volontà di compromesso, la maturità e l’unità: questi erano slogan in passato, ma ora sono disperatamente necessari”, ha detto Xieendlin.