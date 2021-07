Dubai spegne incendio in barca a Jebel Ali Port Reuters

DMO non ha specificato la nave coinvolta, ma ha dichiarato che ha la capacità di trasportare 130 container. Ha detto che la nave si sta preparando ad attraccare in un ormeggio “lontano dalla linea di navigazione principale del porto”. I funzionari hanno detto ad Al Arabiya che l’equipaggio era stato evacuato.

DMO ha dichiarato che non ci sono state vittime e ha affermato che le autorità portuali hanno adottato misure per garantire che il normale trasporto marittimo non venga interrotto.

