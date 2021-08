Due razzi dal Libano hanno colpito Israele, provocando rappresaglie israeliane Reuters

Tuttavia, piccole fazioni palestinesi in Libano hanno sporadicamente aperto il fuoco su Israele in passato e hanno lanciato due razzi contro Israele il 20 luglio, senza causare perdite o vittime. Israele ha risposto all’incidente con il fuoco dell’artiglieria.

“Li ha esortati a cessare il fuoco e ad esercitare la massima moderazione per evitare un’ulteriore escalation, specialmente in questo solenne anniversario”, afferma la dichiarazione, riferendosi all’attentato al porto di Beirut il 4 agosto dello scorso anno.

La Forza ad interim delle Nazioni Unite in Libano ha dichiarato che il maggiore generale Stefano del Cole, capo della sua missione e comandante della forza, è in contatto con entrambe le parti.

L’esercito libanese ha dichiarato che gli attacchi di rappresaglia di Israele si sono diffusi in diversi villaggi nel sud del Libano, provocando un incendio nella città di Rashaya al-Fokh. Si sta indagando per scoprire chi ha lanciato il razzo dal Libano.

L’esercito israeliano ha dichiarato in una dichiarazione che tre razzi sono stati lanciati dal Libano, uno dei quali è caduto fuori dal confine israeliano e l’altro ha lanciato un attacco all’interno di Israele. Testimoni in Libano hanno anche riferito che diversi razzi sono stati lanciati contro Israele.

Non ci sono state rivendicazioni immediate di responsabilità per l’attacco missilistico, che è stato lanciato dal Libano meridionale sotto il controllo dei guerriglieri di Hezbollah sostenuti dall’Iran.

