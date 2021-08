Due senatori hanno sollecitato un’indagine “approfondita” dell’agenzia statunitense Tesla Autopilot Reuters

“Questa indagine deve essere rapida, approfondita e trasparente per garantire il conducente e la sicurezza pubblica. Dovrebbe informare l’agenzia sulle raccomandazioni di riparazione che l’azienda deve attuare per migliorare la sicurezza delle sue tecnologie di guida autonoma e di assistenza alla guida e prevenire incidenti futuri. , ” hanno detto il senatore Richard Blumenthal e Ed Markey.

Washington (Reuters)-Lunedì, due senatori democratici degli Stati Uniti hanno esortato la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a indagare a fondo sul pilota automatico di Tesla (NASDAQ:) e a utilizzare la recensione per proporre suggerimenti per migliorare il suo sistema di assistenza alla guida.

