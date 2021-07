Duo statunitense condannato al carcere dal tribunale di Tokyo per aver aiutato Ghosn a fuggire dal Giappone Reuters

In Giappone, è accusato di aver sottostimato il bilancio di Nissan di 9,3 miliardi di yen (85 milioni di dollari) di stipendio per più di un decennio e di aver fatto una fortuna a spese del suo datore di lavoro pagando i concessionari di auto in Medio Oriente.

Il pubblico ministero ha affermato che i Taylor hanno ricevuto 1,3 milioni di dollari in spese di servizio e 500.000 dollari in spese legali.

I due uomini che rischiano fino a tre anni di carcere si sono dichiarati colpevoli e si sono scusati con la corte in lacrime il mese scorso, dicendo di essersi pentiti del loro contrabbando di Ghosn fuori dal Giappone dall’aeroporto giapponese di Kansai in una cabina su un jet privato. Alla fine del 2019.

TOKYO (Reuters) – Lunedì un tribunale di Tokyo ha emesso i primi verdetti relativi all’arresto e alla fuga di Carlos Ghosn dal Giappone, imprigionando Michael Taylor, un veterano delle forze speciali dell’esercito americano, per due anni. Suo figlio Peter stava aiutando il primo. Ed è stato imprigionato per un anno e otto mesi. Il presidente di Nissan (OTC:) Motor Co Ltd è fuggito in Libano.

