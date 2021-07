Durante una visita alla Casa Bianca, la cantante Olivia Rodrigo invita i giovani a farsi vaccinare Reuters

“Grazie per essere venuta, Olivia, e grazie per aver usato la tua voce per sollecitare i giovani a vaccinarsi”, ha detto Biden in un tweet con una foto di loro che indossano gli iconici occhiali da sole da aviatore di Biden nella foto dell’ufficio ovale.

© Reuters. Il 14 luglio 2021, il segretario stampa della Casa Bianca Jen Psaki ha visto la sua ospite a sorpresa, la cantante e attrice Olivia Rodrigo, parlare con i giornalisti in una conferenza stampa quotidiana tenutasi alla Casa Bianca a Washington, negli Stati Uniti. Rodrigo è in visita alla Casa Bianca per incontrarsi 2/3

