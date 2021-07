E-commerce, pubblicità e cloud

Amazon Inc. (Amazon) È il più grande rivenditore online al mondo, comprese le sue principali operazioni di e-commerce, servizi cloud, E pubblicità digitale. Vende anche prodotti come l’assistente personale e l’ecosistema Alexa, e-reader Kindle, Fire TV e film e programmi TV attraverso la sua piattaforma Amazon Prime Video. I concorrenti di Amazon includono Walmart Inc. (Classificazione dei rifiuti) e Alibaba Group Holdings Limited (Baba).

Punti chiave Amazon guadagna attraverso i suoi servizi di vendita al dettaglio, abbonamento e online.

La vendita al dettaglio è ancora la principale fonte di entrate di Amazon, con i negozi online e fisici che rappresentano la quota maggiore.

AWS è la più grande fonte di profitto operativo di Amazon e sta crescendo rapidamente.

Il fondatore di Amazon Jeff Bezos si è dimesso da CEO il 5 agosto 2021 ed è stato sostituito da Andy Jassy, ​​l’ex CEO di AWS.

Amazon Finance

Amazon è una delle aziende più preziose al mondo. A partire dal 5 febbraio 2021, il valore di mercato di Amazon è di $ 1,7 trilioni.alcunialcuni

La società ha registrato un utile netto di 21,3 miliardi di dollari nell’anno fiscale 2020 (Vento e nuvole), al 31 dicembre 2020. Rispetto all’anno fiscale 2019, l’utile netto annuo è aumentato dell’84,1%. Le entrate di Amazon, che Amazon chiama vendite nette, sono aumentate del 37,6% quest’anno a 386,1 miliardi di dollari.alcuniI profitti sono stati guidati da una forte crescita dei ricavi, ma a causa delle minori spese operative in percentuale delle vendite nette totali e del passaggio dalle spese non operative dell’anno precedente al reddito non operativo nell’anno fiscale 2020, i profitti hanno ricevuto un’ulteriore spinta. L’utile operativo è aumentato del 57,5% a 22,9 miliardi di dollari USA.alcunialcuni

Il settore di attività di Amazon

Amazon divide la sua attività in tre parti: Nord America, Internazionale e AWS. I primi due di questi segmenti di mercato, i segmenti di mercato nordamericano e internazionale, si riferiscono alla segmentazione geografica dell’attività di vendita al dettaglio di Amazon. Le loro entrate provengono dalle vendite al dettaglio in Nord America e in altre regioni del mondo, nonché dalle vendite in abbonamento e all’esportazione in queste regioni.alcuni La vendita al dettaglio può essere ulteriormente suddivisa in negozi online e negozi fisici, che includono la maggior parte delle vendite. Nell’anno fiscale 2020, le vendite dei negozi online a livello aziendale sono state di 197,3 miliardi di dollari, pari a circa il 51% delle vendite nette, mentre le vendite dei negozi fisici sono state di 16,2 miliardi di dollari, pari a circa il 4% delle vendite nette.alcuni

Nord America

La divisione nordamericana di Amazon domina le sue vendite nette, che saranno 236,3 miliardi di dollari nell’anno fiscale 2020. Si tratta di un aumento del 38,4% rispetto all’anno fiscale 2019, che rappresenta circa il 61% delle vendite nette annuali della società. Durante l’anno, l’utile operativo della divisione nordamericana è stato di 8,7 miliardi di dollari, pari a circa il 38% dell’utile operativo totale di tutte le divisioni. L’utile operativo di questa divisione è aumentato del 23,0%.alcuni

Oltre alla vendita al dettaglio, un’altra importante fonte di entrate in Nord America sono gli abbonamenti, incluso Amazon Prime, che offre spedizione gratuita illimitata e streaming illimitato di film e programmi TV.

Internazionale

Negli ultimi anni, uno dei segmenti di mercato di Amazon non è fiorito: il business internazionale. Questa divisione include l’attività di vendita al dettaglio di beni di consumo di Amazon e gli abbonamenti ai negozi online internazionali. Include anche le vendite all’esportazione di questi negozi, ma non include le vendite all’esportazione dei negozi online focalizzati sul Nord America. Dopo almeno tre anni consecutivi di perdite operative, la divisione internazionale ha finalmente realizzato utili operativi nell’anno fiscale 2020.alcuniIl dipartimento ha riportato un utile operativo di 717 milioni di dollari per l’anno fiscale 2020, mentre la perdita operativa per l’anno fiscale 2019 è stata di 1,7 miliardi di dollari. Rappresenta circa il 3% del reddito operativo di tutti i reparti. Le vendite nette della divisione internazionale sono aumentate del 39,7% a 104,4 miliardi di dollari, pari al 27% delle vendite nette totali.alcunialcuni

Servizi Web Amazon (AWS)

Servizi Web Amazon (AWS)Lanciato nel 2006, fornisce servizi ad aziende, agenzie governative e istituzioni accademiche per archiviare informazioni e fornire contenuti. Amazon ha affermato che AWS fornisce una “piattaforma di infrastruttura nel cloud” per varie “soluzioni”, come l’hosting di applicazioni e siti Web e la fornitura di IT aziendale e distribuzione di contenuti.alcuniAmazon AWS La divisione ha generato 45,4 miliardi di dollari di vendite nette e 13,5 miliardi di dollari di reddito operativo nell’anno fiscale 2020. Rispetto all’anno fiscale 2019, le vendite nette sono aumentate del 29,5%, mentre l’utile operativo è aumentato del 47,1%. Sebbene le vendite nette di AWS siano inferiori alle vendite nette della divisione nordamericana, il reddito operativo di AWS è molto più elevato. La divisione AWS rappresenta circa il 12% delle vendite nette di tutte le divisioni e il 59% del reddito operativo.alcunialcuni

Amazon controlla circa un terzo del mercato globale del cloud, quasi il doppio di quello del suo secondo concorrente più grande. Il più grande concorrente di AWS è Microsoft (Servizi finanziari Microsoft) Azure e Alphabet Inc. (Google) Google Cloud.alcunialcuni

Le ultime notizie di Amazon

Il 5 febbraio 2021, la richiesta di Amazon di rinviare un voto sindacale nel suo magazzino di Bessemer, in Alabama, è stata respinta dal National Labor Relations Board. I lavoratori del magazzino Bessemer potranno votare per posta per determinare se si uniranno ai sindacati del commercio al dettaglio, all’ingrosso e dei grandi magazzini. I lavoratori inizieranno a votare per posta l’8 febbraio e le votazioni continueranno fino al 29 marzo. Questa sarà la prima grande attività sindacale all’interno dell’azienda dal 2014.alcunialcuni

Amazon sta affrontando un’indagine antitrust sul suo mercato online. L’indagine è stata condotta dalla Federal Trade Commission degli Stati Uniti e dai procuratori generali di New York e della California. L’azienda sta affrontando un controllo crescente sull’uso dei dati raccolti da venditori di terze parti sulla sua piattaforma. Sia i concorrenti che le autorità di regolamentazione affermano che Amazon sta utilizzando queste informazioni per lanciare prodotti concorrenti, il che viola le proprie politiche stabilite.alcunialcunialcunialcuni

importante Il 6 ottobre 2020, dopo 16 mesi di indagini sulle pratiche commerciali dei giganti della tecnologia Apple, Amazon, Facebook e Alphabet, la sottocommissione antitrust della magistratura della Camera dei rappresentanti ha rilasciato una dichiarazione su come riformare la legge per evitare il continuo emergere del digitale monopoli suggerire. Lo staff a maggioranza democratica ha presentato un rapporto di quasi 450 pagine che concludeva che queste quattro grandi aziende tecnologiche dominavano il settore in un modo che incideva sull’economia e sulla democrazia degli Stati Uniti e suggeriva che il Congresso dovrebbe modificare la legge antitrust. spin-off di alcune società.

In che modo Amazon segnala diversità e inclusione

Come parte dei nostri sforzi Aumentare la consapevolezza dell’importanza della diversificazione aziendale, Diamo agli investitori un assaggio della trasparenza di Amazon e del suo impegno per la diversità, l’inclusione e la responsabilità sociale. Abbiamo esaminato i dati rilasciati da Amazon per mostrarti come riferisce sulla diversità del suo consiglio di amministrazione e dei suoi dipendenti per aiutare i lettori a prendere decisioni informate su acquisti e investimenti.

Di seguito è riportata una tabella di potenziali misure di diversità.Mostra se Amazon Divulgare i dati sulla diversità del consiglio di amministrazione, dell’alta direzione, della direzione generale e di tutti i dipendenti, contrassegnati da . Mostra anche se Amazon ha analizzato questi rapporti per rivelare la propria diversità per razza, genere, abilità, stato di veterano e stato LGBTQ+.