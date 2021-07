È più economico vivere in Europa che vivere negli Stati Uniti?

Americani ed europei sono soggetti a sistemi fiscali molto diversi, ma quale è più conveniente? Nel complesso, rispetto agli Stati Uniti, i costi europei sono generalmente inferiori. Tuttavia, questi benefici finanziari dovrebbero essere attentamente valutati in base a fattori quali l’ubicazione, il livello di reddito e la valuta e le condizioni economiche.

Se vivi in ​​Europa, potresti fare molti viaggi transatlantici, che comportano tempo e oneri finanziari costosi. Fare una tale mossa merita una buona consapevolezza e pianificazione finanziaria.

Punti chiave Nel complesso, il costo della vita in Europa è inferiore a causa di minori spese mediche, euro debole e bassa inflazione.

Tuttavia, gli europei tendono a spendere di più in tasse e i salari medi sono spesso inferiori a quelli degli Stati Uniti.

La maggior parte dei paesi europei fornisce ai residenti cure mediche gratuite, il che significa enormi risparmi.

Conosci il comune

Residenza di una persona negli Stati Uniti e in Europa costo della vitaE poiché il costo della vita è il più alto per la maggior parte delle famiglie, la posizione potrebbe essere la considerazione più importante. Ad esempio, gli affitti a San Francisco, New York City e Washington, DC sono molto più alti della media nazionale.

Allo stesso modo, Parigi, Amburgo e Barcellona hanno tassi superiori alla media nei rispettivi paesi. Statistiche come l’indice del costo della vita dell’Expatistan mostrano che l’Europa meridionale è più economica di molte destinazioni nordiche.

moneta

moneta Anche il valore e il prezzo locale influiscono sui costi.Questo Indice Big Mac È un indicatore informale utilizzato per confrontare il potere d’acquisto delle valute con il prezzo dei Big Mac di McDonald’s.Ad esempio, anche dopo aver adeguato gli standard nazionali, il costo del Big Mac in Europa è inferiore Prodotto Interno Lordo (PIL) A testa.

In altre parole, in paesi come Spagna, Francia e Germania, gli individui e le famiglie con un reddito in dollari hanno maggiori probabilità di sperimentare uno standard di vita più elevato.L’entità di questo beneficio varia nel tempo tasso di cambio Alzati e scendi.

imposta

Le tasse in Europa sono più alte, compreso I.V.A. (IVA) può arrivare fino al 25%. Se il turista statunitense ottiene e completa il documento di rimborso dell’IVA prima di tornare negli Stati Uniti e non utilizza la merce, questa imposta sulle vendite è rimborsabile. Anche con l’IVA, molti beni e servizi europei sono ancora più economici di beni uguali o simili negli Stati Uniti.

Un altro vantaggio è che gli americani che pagano l’imposta sul reddito statunitense non devono pagare l’imposta sul reddito europea anche se vivono lì. Poiché le aliquote fiscali più elevate in Francia, Germania e Spagna vanno dal 40% a oltre il 55%, gli americani ad alto reddito hanno un reddito al netto delle imposte più elevato.

Prodotto

Sebbene il costo della vita nella maggior parte dell’Europa sia inferiore a quello degli Stati Uniti, è saggio spendere saggiamente per determinati beni, come jeans firmati e benzina. Questo perché i prezzi di questi prodotti di consumo sono generalmente più alti in Europa. Poiché molti veicoli europei sono due volte più efficienti dei modelli americani, possono compensare i maggiori costi della benzina.

Un altro fattore legato al prodotto è la velocità di aumento dei costi. Secondo i dati del Fondo monetario internazionale (FMI), il tasso di inflazione dell’Unione europea dovrebbe rimanere tra l’1,9% e il 2,3% entro il 2026, mentre il tasso di inflazione degli Stati Uniti nello stesso periodo dovrebbe rimanere tra il 2,2% e il 2,5%.

quattro stagioni

Il periodo dell’anno influisce anche sul costo di beni e servizi in località specifiche negli Stati Uniti e in Europa. Ad esempio, gli affitti a breve termine possono essere più alti nelle famose zone balneari spagnole come Tarifa e Costa de la Luz quando arrivano i turisti.

Navigare con attenzione o bloccare le tariffe di noleggio o gli accordi di affitto e acquisto durante la bassa stagione sono un modo per aggirare questo problema. La familiarità con le tendenze degli acquisti locali e le trappole dei prezzi per i turisti e persino l’apprendimento della lingua locale possono aiutare.

In base a variabili come i prezzi di beni e servizi, i tassi di cambio e le condizioni di mercato, l’Europa è più economica degli Stati Uniti. Alcuni indicatori quantitativi confermano che è più economico in Europa, ma in alcuni casi alcuni importanti fattori portano a costi più elevati. Essere competenti nelle usanze locali, nei modelli di prezzo e negli affari finanziari internazionali ti aiuterà a massimizzare i tuoi vantaggi.

assistenza sanitaria

Uno dei maggiori risparmi nel costo della vita è che la maggior parte dei paesi europei fornisce ai residenti un’assistenza sanitaria gratuita completamente sovvenzionata. Ciò significa che non ci sono premi di assicurazione sanitaria, franchigie o co-pagamenti. Sebbene alcune persone credano che l’assistenza medica socializzata ridurrà la qualità, ci sono prove che i servizi medici in Europa hanno ottenuto risultati migliori rispetto agli Stati Uniti, inclusa una maggiore aspettativa di vita.