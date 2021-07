È più importante per l’azienda, la redditività o la crescita?

Per avere successo e continuare a operare, la redditività e la crescita sono importanti e necessarie affinché l’azienda sopravviva e rimanga attraente per investitori e analisti. Naturalmente, la redditività è essenziale per la sopravvivenza dell’azienda, ma la crescita è essenziale per la sopravvivenza a lungo termine.

Punti chiave Quando valuti un’azienda, cosa dovresti pesare: redditività o crescita?

Un’azienda in crescita potrebbe non aver ancora realizzato profitti, ma potrebbe fornire una buona opportunità di investimento.

Altre volte, la mancanza di redditività può essere un’enorme bandiera rossa, indicando che l’azienda è in difficoltà.

Redditività

La rete di un’azienda profitto È il reddito dopo aver dedotto tutte le spese relative alla fabbricazione, produzione e vendita del prodotto. Il profitto è “soldi in banca”.Viene inviato direttamente al titolare dell’azienda o azionista, O reinvestire nell’azienda.Per qualsiasi azienda, il profitto è l’obiettivo principale, mentre per un’azienda che inizialmente non ha investitori o finanziamenti, il profitto potrebbe essere l’unico obiettivo dell’azienda. capitale.

Se non ci sono abbastanza capitali o risorse finanziarie utilizzate per mantenere e far funzionare l’azienda, il fallimento aziendale è imminente. Sebbene misurare la redditività attuale e futura di un’azienda sia essenziale per valutare un’azienda, nessuna azienda può sopravvivere a lungo senza realizzare profitti.

Sebbene un’azienda possa utilizzare il finanziamento per mantenere una posizione finanziaria per un periodo di tempo, in definitiva è una passività, non un bene.

Uno Prova di reddito Non solo mostra la redditività dell’azienda, ma mostra anche i suoi costi e spese in un periodo specifico (di solito un anno).Per calcolare la redditività, il conto economico serve per creare un creating RedditivitàÈ possibile calcolare molti rapporti di profitto diversi per analizzare la situazione finanziaria dell’azienda.

Crescere

È importante determinare e concentrarsi sulla redditività quando l’azienda inizia o inizia. D’altra parte, la crescita del mercato e delle vendite è un mezzo per raggiungere la redditività iniziale. Dopo che l’azienda è uscita dalla fase imprenditoriale, l’identificazione delle opportunità di crescita dovrebbe essere il prossimo elemento importante nell’elenco degli obiettivi di qualsiasi azienda.

La crescita di un’azienda è essenzialmente un’espansione che rende l’azienda più grande, espande il suo mercato e, in definitiva, la rende più redditizia. Puoi misurare la crescita osservando alcune statistiche rilevanti, come le vendite complessive, il numero di dipendenti, quota di mercato, con turnover.

Sebbene l’attuale redditività dell’azienda possa essere buona, le opportunità di crescita dovrebbero sempre essere esplorate perché offrono opportunità per migliorare la redditività complessiva e gli analisti di interesse e gli investitori potenziali o attuali nell’azienda.

Comprendere lo status quo di qualsiasi azienda è essenziale per formulare una strategia di crescita di successo. Se un’azienda ha troppi punti deboli, come prestazioni, vendite o commerciabilità, cercare di svilupparsi troppo presto potrebbe portare al collasso dell’attività.Il primo passo è integrare il mercato attuale, che essenzialmente significa blocco Prima di tentare di cambiarlo man mano che cresce, comprendi lo stato attuale dell’azienda.

Linea di fondo

Quando si tratta di successo aziendale, redditività e crescita si rafforzano a vicenda. Come entità aziendale, il profitto è la chiave per la sopravvivenza finanziaria di base e la crescita è la chiave per il profitto e il successo a lungo termine. Gli investitori dovrebbero soppesare ogni fattore relativo a una particolare azienda.