È più prezioso un master o un’esperienza?

Dopo la laurea, molti americani si trovano di fronte alla difficile decisione se continuare gli studi o acquisire esperienza lavorativa. Alcune persone insistono sul fatto che, date le tasse universitarie in aumento e i prestiti studenteschi non rimborsabili, un master non farà altro che perpetuare il debito. Tuttavia, molti critici non considerano la realtà dei salari reali stagnanti e della disoccupazione distorta.

Secondo il Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti, a settembre 2020, il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti è di circa il 7,9%. L’attuale tasso elevato è in parte dovuto all’impatto economico della pandemia globale di coronavirus; prima che la crisi colpisse gli Stati Uniti a marzo, era del 3,5%.alcuniA partire dal 2019, il tasso di disoccupazione per i laureati con laurea triennale è del 2,2%, mentre il tasso di disoccupazione per i laureati con laurea magistrale è del 2,0%.alcunialcuni

Inoltre, il reddito settimanale medio di coloro che hanno una laurea è $ 1.248, mentre quelli con un master sono $ 1.497, il che mostra il valore del programma del master. Inoltre, alcuni campi, come l’educazione e la psicologia, richiedono un master, non solo posizioni di primo livello. Dopo aver completato gli studi universitari, gli individui dovrebbero considerare una serie di fattori quando decidono di investire ulteriormente nell’istruzione e perseguire un master.

Punti chiave I fattori da considerare quando si decide di perseguire un master sono i costi correlati, le prospettive di lavoro, lo stipendio, il debito e il potenziale impatto sui risparmi e sulla pensione.

In molti casi, considerando il reddito di una vita e le prospettive di lavoro future, la formazione continua dopo una laurea è vantaggiosa.

Caso di laurea magistrale

I fattori da considerare quando si decide di perseguire un master sono i costi correlati, le prospettive di lavoro, lo stipendio, il debito e il potenziale impatto sui risparmi e sulla pensione. Da un punto di vista finanziario, i master con i rendimenti più elevati sono anestesia infermieristica, ingegneria delle telecomunicazioni ed economia finanziaria.

Secondo un rapporto PayScale del 2017, la School of Engineering è ai primi posti in termini di ritorno sull’investimento (ROI). Il ritorno sull’investimento netto medio per le scuole di ingegneria è di $ 653.000, mentre il ritorno sull’investimento netto medio per le scuole di arti liberali, religiose o artistiche è inferiore a $ 157.000.

Oltre a scegliere un campo di studio, gli studenti devono anche frequentare una scuola pubblica, una scuola privata o Corso onlineSecondo i dati del National Center for Education Statistics, nell’anno accademico 2017-2018, si stima che le tasse scolastiche, varie, vitto e alloggio per gli studenti universitari presso le istituzioni statali pubbliche si avvicineranno a US $ 20.598 e le tasse scolastiche, varie, vitto e alloggio e si stima che le spese di alloggio per le istituzioni private senza scopo di lucro si avvicinino a 20.598. Dollaro.

Tuttavia, il divario di reddito tra scuole pubbliche e private della stessa classifica è minore. Secondo Lexington Law, un’azienda che aiuta le persone a superare i debiti, se vai in un’università privata, il tuo reddito a vita aumenterà di circa il 10%, abbastanza per andare in pensione circa tre anni prima.

Tuttavia, nonostante la piccola differenza nel ritorno sull’investimento, le università private generalmente offrono ricerche e opportunità accademiche più prestigiose.Ad esempio, la maggior parte dei vincitori del premio Nobel in economia sono Allegato Con l’Università di Chicago e altre università private.

recente, Laurea in linea È diventata una valida alternativa alle tradizionali università fisiche. Un malinteso comune sulle università online è che questi corsi siano più economici dei titoli di studio fisici e manchino di credibilità. Nel 2019, il costo medio per credito nello stato per i corsi online era di $ 316, mentre il costo per credito per i campus fisici era di $ 311.

Inoltre, poiché le università online e le università fisiche hanno costi relativamente simili, hanno anche rendimenti simili. Supponendo che la laurea online sia ottenuta da un’università accreditata con un marchio noto e un campus tradizionale, si può presumere che se ottieni un master online e ottieni una laurea da un istituto tradizionale, i tuoi risultati nel processo di reclutamento saranno simile.

Caso di esperienza lavorativa

Il vantaggio principale di abbandonare un programma di master è quello di risparmiare denaro. Il sito web di Finaid ha un calcolatore di proiezione dei costi progettato per aiutare gli studenti e le famiglie a determinare le tasse scolastiche. Secondo il calcolatore personalizzato di Finaid, il costo di un programma di master di due anni è compreso tra US $ 30.000 e US $ 120.000.

Oltre a evitare le tasse universitarie, entrare nel mercato del lavoro offre anche alle persone l’opportunità di fare soldi.

Lo stipendio medio degli studenti universitari del 2019 è di circa US $ 53.889, ma questo numero può essere più alto o più basso a seconda del maggiore.

Oltre ai risparmi e agli stipendi, entrare a far parte della forza lavoro aumenta anche le opportunità di promozione e socializzazione. Le major di informatica e ingegneria di solito guadagnano $ 76.986, mentre le major di scienze sociali guadagnano $ 50.09.alcunialcuni

Prestiti studenteschi

I prestiti agli studenti continuano ad affliggere i giovani americani.Per molte persone, prendi un programma di laurea o master Bisogno di un prestito Per pagare le tasse scolastiche e le spese di soggiorno. Attualmente, il debito totale del prestito studentesco degli Stati Uniti è di 1.544,8 trilioni di dollari USA.alcuniIl Council of American Colleges ha riferito che tra coloro che hanno completato una laurea nel 2017-2018, l’importo medio del debito era vicino a $ 29.000.alcunialcuni

Poiché la maggior parte degli studenti universitari è gravato da pesanti debiti, molte persone non possono nemmeno prendere in considerazione l’idea di studiare per un master. Tuttavia, coloro che fanno il grande passo scopriranno che il debito medio degli studenti laureati è di $ 52,141,32.alcunialcuni

Linea di fondo

Decidere se entrare nel mondo del lavoro o conseguire un master può essere difficile. Quando si sceglie un programma di master, è importante considerare le prospettive di lavoro, il ritorno sull’investimento e le tasse universitarie. La quantificazione di questi fattori può aiutare le persone a calcolare il profilo costi-benefici dei futuri programmi di master o esperienze lavorative.

