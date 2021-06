Molte persone pensano di comprare franchising È un modo sicuro Diventa un imprenditore di successo, Ma in realtà, diventa un affiliato Non tutto è stato craccato. In questo articolo, capiremo prima alcune importanti considerazioni prima di iniziare ad acquistare i diritti di franchising.

Costi di avvio e royalties fastidiosi

Costi di avviamento e royalty Può ostacolare seriamente gli affiliati Il salarioAd esempio, quando apre un McDonald’s, l’affiliato non deve solo pagare una commissione alla posizione, ma deve anche pagare una quota di franchising di $ 45.000 per ottenere il diritto di operare per 20 anni. Dopo 20 anni, supponendo che l’azienda accetti di rinnovare il contratto, verrà addebitata una quota di franchising aggiuntiva di $ 45.000. Il layout valuta totale nel 2019 è Apri il franchising McDonald’s Si va da meno di 1 milione di dollari a più di 2,2 milioni di dollari, Secondo franchising help.com.

Tuttavia, il vero problema sono le royalties in corso. Funziona così: ogni anno gli affiliati devono pagare agli affiliati un compenso pari ad una percentuale delle vendite. Ciò significa anche che non importa quanto tu abbia successo come imprenditore, non importa quanto tu sia innovativo nell’aumentare le entrate, avrai sempre due partner: Zio Sam E sede dell’azienda.

Sfortunatamente, le royalty sono abbastanza standard nel campo del franchising. Infatti, oltre alla quota di franchising di $ 50.000, Burger King addebita anche ai suoi affiliati il ​​4,5% delle vendite e gli affiliati di Dunkin’ Donuts addebitano il 5,9% all’anno oltre alle commissioni di franchising che vanno da $ 40.000 a $ 90.000. Le vendite dipendono dalla posizione.meno Libro paga, i costi del cibo e le tasse, oltre a queste royalties, ed è facile capire perché diventare un franchisee potrebbe non portare il lusso della vita che immagini.

È saggio acquistare un franchising?

Costi elevati delle materie prime

Al fine di mantenere la coerenza tra i loro prodotti, la maggior parte degli affiliati insiste affinché i propri affiliati acquistino materiale grezzo Direttamente da loro o da fornitori con cui hanno rapporti esclusivi, il che significa che spesso ricevono sconti ordinati dagli affiliati. In ogni caso, i prezzi praticati per questi materiali (sia l’azienda che il fornitore) sono generalmente molto più alti dei prezzi dei materiali venduti altrove.

In effetti, non è raro che alcuni affiliati di fast food paghino il 5%-10% in più rispetto allo standard attuale. Valore di mercato Una scatola di lattuga o pomodori, o altri prodotti agricoli facilmente reperibili altrove. Alcuni franchisee sono stati citati in giudizio per aver addebitato forniture ad alto prezzo da parte dei franchisee. Dopotutto, un prodotto è un prodotto, giusto? È abbastanza coerente da fornitore a fornitore. Il punto è che in più di un anno, il premio che gli affiliati potrebbero dover pagare per le materie prime potrebbe essere equivalente a ingenti somme di denaro.

mancanza di fondi

La maggior parte dei franchising non fornisce finanziamenti. Ciò significa che gli affiliati potrebbero dover utilizzare i propri risparmi o ottenere altre fonti di finanziamento (come i prestiti alle piccole imprese). In altre parole, i franchisee fanno affidamento su se stessi.

Con questo in mente, alcuni affiliati, come Lawn Doctor (che fornisce servizi di trattamento del prato e del prato), finanzieranno le tasse di franchising, i costi di avvio, l’inventario e le attrezzature per aiutare i loro affiliati a iniziare.Situazioni come questa sono particolarmente attraenti perché, sebbene gli affiliati possano dover utilizzare parte dei loro beni personali come Garanzia Per i prestiti, almeno non devono cancellare i loro conti bancari o utilizzare i fondi pensione per aprire un negozio.

Mancanza di controllo del territorio

Sebbene la maggior parte dei negozi in franchising limiti il ​​numero di negozi che possono aprire in una particolare area, perché sono preoccupati Saturazione del mercato In caso di rendimenti decrescenti, molti negozi in franchising cercheranno comunque di inserire il maggior numero possibile di punti vendita in un’area specifica. Questo è il motivo per cui non è raro vedere cinque diverse sedi di McDonald’s all’interno di un’area di cinque miglia: il capo dell’azienda sta cercando di spremere l’ultimo dollaro dall’area. Ma i singoli franchisee sono davvero quelli che soffrono. Ogni volta che aprono una nuova sede nelle vicinanze, il loro mercato potenziale viene tagliato.

Mancanza di creatività personale

I requisiti di franchising sono unificati. In effetti, tutto, dalle decorazioni, alle insegne e ai prodotti del negozio alle divise indossate dai dipendenti, è determinato dai diritti di franchising. Per una persona a cui piace la creatività, questo può significare un’esistenza squallida. Sfortunatamente, quasi tutti (se non tutti) i franchising hanno requisiti simili. Pertanto, se ti piace essere il capo di te stesso, il franchising potrebbe non essere adatto a te.

avvertimento L’acquisto di diritti di franchising sembra facile da guadagnare, ma queste royalty e commissioni ridurranno rapidamente i margini di profitto. La maggior parte degli affiliati ha un reddito annuo inferiore a $ 50.000.

Il franchising potrebbe non sapere dove sei

Potresti aver sentito molte volte che “posizione, posizione, posizione” è il fattore più importante nel determinare il successo o il fallimento di qualsiasi attività commerciale. Il punto è che, a meno che l’affiliato non apra un negozio in una posizione favorevole per supportare l’attività, sarà difficile per l’affiliato sbarcare il lunario.

Sebbene i franchisee possano essere in grado di condurre un rapido studio demografico e giudicare se un luogo ha buone probabilità di funzionare, raramente conoscono un’area così come la gente del posto.

Quanto guadagna il proprietario del franchising

Secondo un sondaggio di Franchise Business Review, il reddito medio annuo degli affiliati è di circa US $ 80.000. Ma ci sono molti fattori che influenzano le entrate del franchising, come i dati demografici della comunità e i trasporti. Lo stesso studio ha rilevato che la maggior parte degli affiliati ha un fatturato annuo inferiore a US $ 50.000, mentre il 7% ha un fatturato annuo superiore a US $ 250.000.

Linea di fondo

Gestire un franchising è una decisione seria e dovrebbe essere presa con cautela. Se vuoi acquistare un franchising, Informati il ​​più possibile sull’azienda, sui suoi prodotti e sulla città o paese in cui desideri aprire un negozio.Anche un ottimo prodotto e un’ottima posizione non possono garantire la salute Linea di fondo, quindi assicurati di saperlo Tutte le insidie Diventa un affiliato prima di iscriverti.

Domande frequenti sull’acquisto dei diritti di franchising

Cosa fare prima di acquistare un franchising?

Il primo passo è condurre una ricerca approfondita. Leggi attentamente la dichiarazione di divulgazione del franchising e i materiali di marketing per comprendere i costi e le spese associati all’attività. È anche importante capire come gli affiliati possono assistere i franchising in difficoltà e i tassi di turnover del franchising. Può essere utile incontrare altri affiliati per capire la loro esperienza.

Quali domande dovresti fare prima di acquistare un franchising?

L’International Franchise Association ha posto nove domande prima di acquistare il franchising. Questi problemi si concentrano sul costo di gestione di un franchising (avvio e continuazione), il livello di impegno previsto (tempo e denaro) del franchisee e lo stato finanziario del franchising e il track record con altri proprietari.

Come risparmierai acquistando un franchising?

L’acquisto di diritti di franchising ti consente di saltare alcune delle prime fasi dello sviluppo aziendale, come la creazione di piani aziendali, il marchio e la ricerca sui prodotti. Invece, puoi iniziare la tua attività con prodotti testati sul mercato con cui i consumatori hanno già familiarità.

Qual è il franchising più popolare?

Secondo FranchiseDirect, la catena di franchising più popolare nel 2021 è McDonald’s, seguita da KFC e Burger King. Oltre al fast food, i negozi in franchising più famosi sono 7-11, Ace Hardware e Century 21.