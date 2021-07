“E’ un po’ bloccata”: Marina Le Pen cerca motivazioni dopo aver perso le elezioni

Domenica scorsa, a un chiassoso raduno di sostenitori di estrema destra nella città meridionale di Perpignan, Marina Le Pen ha cercato di sedare i dissidenti che hanno criticato la strategia di “disintossicazione” del partito di suo padre.

“Non torneremo indietro”, ha detto. “Nel pieno rispetto della nostra storia, non torneremo al passato Fronte nazionale“, ha detto Le Pen, riferendosi al vecchio nome del partito che ha cambiato nel 2018.

Il cosiddetto leader Raduno nazionale, O raduni nazionali, cercando di riprendere slancio dopo lo scarso rendimento nelle elezioni locali lo scorso meseMeno di un anno prima delle elezioni presidenziali, dopo che i due terzi degli elettori, compresa la maggior parte dei simpatizzanti di estrema destra, hanno scelto di rimanere a casa, il partito di Le Pen non è riuscito a vincere un parlamento regionale francese.

La 52enne Le Pen ha emesso i suoi soliti slogan contro l’immigrazione e la globalizzazione e ha concordato un piano per stabilire una “grande alleanza” al Parlamento europeo con altre figure di destra in Italia e Ungheria. Fedele al partito.

“Ho letto sui media che siete tutti frustrati”, ha scherzato tra gli applausi”.Presidente degli affari marittimi“E “Vinceremo”.

Tuttavia, nonostante sia stata riconfermata a capo di RN con il 98% dei voti, c’erano ancora voci di insoddisfazione durante i due giorni dell’evento: alcune persone dubitavano che il suo tentativo di attirare un pubblico più ampio e più mainstream avesse alienato il nucleo degli elettori e ha minacciato la sua possibilità di partecipare al ballottaggio presidenziale con il presidente Emmanuel Macron.

Valérie Igounet, esperta di estrema destra alla Scuola di Scienze Politiche, ha affermato che la mancata vittoria di almeno una regione “ha indebolito lo slancio del partito”. “Possiamo già vedere Nei sondaggi Il divario tra lei e Macron sta diventando sempre più grande. .. Fondamentalmente non ha altra scelta che mobilitare nuovamente i suoi sostenitori. “

Durante il congresso del partito a Perpignan, i sostenitori del Partito nazionalista si sono alzati e hanno applaudito l’arrivo del leader del partito ©Valentine Chapuis/AFP/Getty

Perpignan, vicino al confine spagnolo, è la città più grande gestita da RN Louis Eliot L’anno scorso è diventato sindaco. Ma a causa dei deludenti risultati delle recenti elezioni, Le Pen è stato accusato di ignorare la politica locale e di sostenere accordi nazionali.

“Oggi sembriamo secondi eterni. Va bene… Smobilitare gli elettori nell’assemblea nazionale per partecipare alle elezioni presidenziali”, ha detto all’Associated Press Romain Lopez, l’infermiera registrata della città.

Dopo aver perso contro Macron nel 2017, Le Pen ha intensificato una campagna per disintossicare l’immagine del partito e ha cambiato nome 2018In precedenza aveva espulso suo padre e fondatore del partito Jean-Marie Le Pen, condannato per dichiarazioni antisemite. Ha teso una mano ai politici di centrodestra.Recentemente ha propagandato Governo di unità nazionale, Se è eletta.

Il 93enne Jean-Marie Le Pen ha affermato la scorsa settimana che “le politiche di adattamento e riconciliazione con il potere, anche i diritti tradizionali, sono soggette a severe sanzioni”. Lo ha definito un “errore politico” e ha avvertito che “si tradurrà in un fallimento elettorale”.

Bruno Lerognon, politico locale nel sud di Gerot Dipartimento, Say In una lettera aperta La strategia di Le Pen di aprirsi ad altri partiti è “ridicola” e ignora i pericoli della base.

A Perpignan, nonostante il suo stretto controllo sul partito, alcune persone hanno tranquillamente concordato: “È un po’ bloccata. Non può lavorare di più senza perdere parte del sostegno che ha stabilito”, ha detto un giovane rappresentante.

“Ciò che tiene lontani i giovani sono tutte le transazioni politiche”, ha detto Valentin Manent, 32 anni, venuto da Parigi per partecipare alla conferenza. “Dobbiamo trovare un equilibrio tra chiudere un affare e non rimandare come al solito i giovani che non vogliono votare per la politica”.

La mancata vittoria nella regione del Sud Provenza-Alpi-Costa Azzurra il mese scorso è stata attribuita da alcuni al candidato di RN Thierry Mariani, che ha esperienza dal partito repubblicano di centro-destra (LR) I ricchi politici sono anche rappresentanti dei tentativi di Le Pen di attrarre un pubblico più mainstream.

Sebbene in Provenza si tenesse il cosiddetto Fronte Repubblicano, che vedeva altri partiti votare tatticamente per impedire all’estrema destra di andare al potere, la scommessa di Le Pen era che avrebbe potuto vincere abbastanza voti moderati per superarlo l’anno prossimo.

Brigitte Gazel, una politica locale a un raduno nazionale a Perpignan, credeva che Marina Le Pen sarebbe stata “più dura” © David Keohane/FT

“Non c’è dubbio che la più grande vittoria che abbiamo ottenuto negli ultimi 10 anni è quasi una vittoria ideologica… In modo convincente, è sufficiente ascoltare LR che ci plagia felicemente, specialmente durante la campagna”, ha detto Pang domenica.

Ma deve superare il primo turno ed essere in grado di trarne beneficio: un’altra sconfitta farà sorgere i suoi dubbi sulla leadership di RN. Si è concentrata sulla mobilitazione della sua fondazione e della stragrande maggioranza degli elettori che erano arrabbiati con il presidente, avvertendo che quegli “astensionisti stavano consegnando la vittoria a una persona: Macron”.

Per le strade di Perpignan, Cyril Poulard, un meccanico di automobili di 44 anni e elettore di infermiere, ha riassunto la disillusione di molti simpatizzanti di estrema destra, dicendo: “L’accordo non è importante se non sarà comunque eletta ”.

Poiché alcune persone si preoccupano della sua relativa moderazione, Le Pen deve anche affrontare il rischio di essere aggirata dalla destra.Eric Zemur è un editore televisivo ultraconservatore che ha affrontato accuse di incitamento all’odio.Ha accusato Le Pen “Parla come Emmanuel Macron” E può funzionare l’anno prossimo.

“Molte persone nel partito sono d’accordo con Zemmour, ma non vogliamo che voti per impedire a Marine di entrare nel secondo turno. Sarebbe stupido”, ha detto Manent.

Il tecnico di laboratorio, l’infermiere politico locale e l’autoproclamata chiromante Brigitte Gazel hanno affermato che Zemmour non correrebbe comunque: “L’ho visto”.

Il 59enne Geisel, sventolando la bandiera francese e gridando gli slogan di Le Pen, si è diretto verso l’incontro, dicendo anche che non deve preoccuparsi delle opportunità di RN: “Vedrai che Marine diventerà più duro”.