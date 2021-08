EasyJet nomina Stephen Hester nuovo presidente

EasyJet ha assunto uno degli amministratori delegati più esperti della City di Londra come presidente e ha nominato Stephen Hester nel suo consiglio di amministrazione mentre cerca di sfuggire ai tempi difficili dell’industria aeronautica.

Stefano HesterL’ex CEO di Royal Bank of Scotland e British Land succederà a John Patton, presidente da quasi nove anni, il 1° dicembre. Dal prossimo mese entrerà a far parte del consiglio di amministrazione come amministratore non esecutivo.

EasyJet ha lottato per far fronte alle modifiche delle regole di viaggio nel Regno Unito durante l’estate critica poiché la diffusione della variante Delta del coronavirus ha gettato un’ombra sulla ripresa economica. Il mese scorso il CEO Johan Lundgren (Johan Lundgren) avvisare Nonostante l’aumento delle prenotazioni dall’Europa continentale, i clienti britannici sono ancora esclusi a causa delle restrizioni di viaggio.

Hester ha ricoperto la carica di CEO di RSA Insurance dal 2014 a maggio di quest’anno ed è anche direttore indipendente senior del gruppo energetico Centrica. Ha detto che “ci sono molte opportunità per questo marchio iconico nei prossimi anni”.

“Credo che in futuro potremo essere i vincitori dell’industria aeronautica europea, fornire buoni servizi ai clienti e promuovere un interessante valore per gli azionisti”.