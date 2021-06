Il MACD oscilla sopra e sotto la linea dello zero (chiamata anche linea centrale). Sottrai la media mobile più corta dalla media mobile più lunga per ottenere il valore di MACD. Una linea di segnale, ovvero la media mobile esponenziale del MACD, completa l’indicatore.

La divergenza di convergenza media mobile, nota anche come MACD, è un indicatore di momentum che segue il trend ampiamente utilizzato dai trader. Sebbene MACD sia un indicatore in ritardo, è molto utile per identificare possibili cambiamenti di tendenza.

Ecco 5 modi in cui gli investitori possono utilizzare l’indicatore MACD per un trading migliore

Dichiarazione di non responsabilità:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi dei cambi non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati facendo affidamento su dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.