Ecco cosa succede quando viene chiamato il legame

reddito stabile Gli investitori in un contesto di tassi di interesse bassi spesso scoprono che i tassi di interesse più elevati che ricevono dalle obbligazioni e dai CD correnti non dureranno fino alla scadenza. In molti casi, riceveranno un avviso dall’emittente che afferma che il loro capitale sarà rimborsato in una data specifica in futuro.Alcuni legami chiamata La funzione conferisce all’emittente di strumenti a reddito fisso questo diritto come misura protettiva contro il calo dei tassi di interesse.

Anche se le prospettive sono più alte Rapporto di cedola Può rendere le obbligazioni callable più allettanti e i termini di rimborso possono essere scioccanti.nonostante Emittente Potresti ricevere un bonus quando l’obbligazione viene recuperata, ma potresti comunque finire per perdere denaro. Inoltre, potresti non essere in grado di reinvestire contanti a un tasso di rendimento simile, il che potrebbe rovinare il tuo portafoglio di investimenti.

Punti chiave Le obbligazioni callable di solito pagano un tasso cedolare (ovvero il tasso di interesse) più elevato rispetto alle obbligazioni non callable.

Tuttavia, queste obbligazioni comportano il rischio di un possibile riscatto, costringendo gli investitori a reinvestire i propri fondi a tassi di interesse inferiori.

È possibile utilizzare vari tipi di titoli a reddito fisso, inclusi titoli societari, municipali, CD e azioni privilegiate.

L’emittente dell’obbligazione emetterà un avviso di chiamata all’obbligazionista e quindi restituirà il capitale.

Gli investitori possono utilizzare strategie obbligazionarie, come le scale, per ridurre i rischi rialzisti.

Funzione di chiamata

Le obbligazioni di nuova emissione e altri strumenti a reddito fisso pagheranno tassi di interesse che riflettono i tassi di interesse correnti tasso d’interesse dintorni. Se i tassi di interesse sono bassi, anche tutte le obbligazioni e i certificati di deposito emessi durante questo periodo pagheranno tassi di interesse bassi. Quando i tassi di interesse sono alti, si applicano le stesse regole. Tuttavia, gli emittenti di investimenti a reddito fisso hanno appreso che ciò potrebbe consumare i loro fondi. flusso di cassa Quando hanno bisogno di continuare a pagare tassi di interesse elevati dopo che i tassi di interesse sono diminuiti. Pertanto, di solito includono una funzione di chiamata nelle loro domande e, se i tassi di interesse scendono bruscamente, questo fornisce loro un modo per rimborsare in anticipo i problemi a lungo termine. Possono essere chiamate anche molte domande a breve termine.

Ad esempio, una società che emette il 5% di titoli a 30 anni può incorporare la funzione di rimborso nell’obbligazione, consentendo all’azienda di riscattare l’obbligazione dopo un periodo di tempo predeterminato (ad esempio, cinque anni dopo). In questo modo, l’azienda non deve continuare a pagarle una commissione del 5%. Obbligazionista Se il tasso di interesse scende dal 2% al 4% dopo l’emissione. Le aziende a volte utilizzano i proventi dell’emissione di azioni per rimborsare il debito obbligazionario.

Ricevuta una chiamata

Gli obbligazionisti riceveranno una comunicazione dall’emittente, che li informa di aver ricevuto la comunicazione, e poi torneranno PrincipaleIn alcuni casi, l’emittente riduce la perdita del ricavo di riscatto riscattando l’emissione con un sovrapprezzo (ad esempio, $ 105).Ciò significa che tutti gli obbligazionisti riceveranno un premio del 5% Sopra lo standard ($ 1.000 per obbligazione) e il preside, come conforto al telefono.

Poiché le caratteristiche di rimborso sono considerate dannose per gli investitori, i tassi di interesse delle obbligazioni rimborsabili a più lungo termine sono generalmente superiori di almeno un quarto di punto percentuale rispetto alle obbligazioni non rimborsabili comparabili. Le funzioni di chiamata sono disponibili nei CD e nei CD aziendali, municipali e governativi. Azioni privilegiate Puoi anche includere termini di chiamata.

Come potresti perdere soldi?

Facciamo un esempio e vediamo come Regole di chiamata Causerà perdite.Supponiamo che tu stia pensando di acquistare un’obbligazione a 20 anni con $ 1.000 valore nominale, Emesso 7 anni fa, con cedola del 10% e clausola di riscatto al 10° anno. Allo stesso tempo, a causa del calo dei tassi di interesse, il tasso di interesse annuo delle obbligazioni di qualità simile appena quotate potrebbe essere solo del 5%. Decidi di acquistare un’obbligazione con un rendimento più elevato a un prezzo di acquisto di $ 1.200 (il premio è il risultato del rendimento più elevato).Ciò si traduce in un tasso di rendimento annuo dell’8,33% ($100/$1.200).

Supponiamo che siano passati tre anni e che tu sia felice di addebitare un tasso di interesse più elevato. Quindi, il mutuatario decide di restituire l’obbligazione.nel caso Chiamata premium È l’interesse di un anno, il 10%, e riceverai un assegno con la denominazione dell’obbligazione ($ 1.000) più il premio ($ 100). Rispetto al prezzo di acquisto di $ 1.200, perderai $ 100 nella transazione di vendita e acquisto.Inoltre, una volta recuperato il legame, la tua perdita è chiusura.

Acquisto di obbligazioni callable

Quando compri obbligazioni Mercato secondario, È importante comprendere qualsiasi funzione di chiamata e il tuo broker deve comunicarla per iscritto quando negozia obbligazioni.Di solito la clausola di chiamata può essere nella domanda contrarre.

Quando si analizzano le obbligazioni rimborsabili, un’obbligazione non è necessariamente più facile da riscattare di un’altra obbligazione di qualità simile. Penseresti erroneamente che solo le obbligazioni societarie possano essere chiamate. Obbligazioni comunali Può anche essere chiamato. Il principale fattore che induce l’emittente a ritirare le proprie obbligazioni è il tasso di interesse.Tuttavia, una caratteristica che vuoi cercare nelle obbligazioni callable è Protezione dalle chiamateCiò significa che c’è un periodo in cui le obbligazioni non possono essere rimborsate e puoi goderti le cedole indipendentemente dalle variazioni dei tassi di interesse.

Prima di acquistare un’obbligazione callable, è anche importante assicurarsi che fornisca effettivamente un rendimento potenziale più elevato. Identifica le obbligazioni non rimborsabili e confronta i loro rendimenti con le obbligazioni rimborsabili. Tuttavia, potrebbe non essere facile trovare obbligazioni prive di caratteristiche di rimborso, poiché la stragrande maggioranza delle obbligazioni è spesso rimborsabile.

Se hai un’obbligazione rimborsabile, tieniti aggiornato sul suo stato in modo che quando viene rimborsata, puoi decidere immediatamente come investire in reddito.Per sapere se la tua obbligazione è stata rimborsata, avrai bisogno del nome dell’emittente o del nome dell’obbligazione CUSIP digitale. Quindi, puoi verificare con il tuo broker o alcuni editori online.

Infine, non lasciarti confondere dal termine “custodia fino alla scadenza”.questo è Non è È garantito che le obbligazioni non verranno rimborsate anticipatamente. Il termine significa solo che esiste una quantità sufficiente di fondi, solitamente sotto forma di debito diretto del governo degli Stati Uniti, per pagare il capitale e gli interessi delle obbligazioni tramite obbligazioni. Bar mitzvah tenere premuto depositare in garanziaEventuali funzioni esistenti che richiamano le obbligazioni prima della scadenza possono ancora essere applicate.

Pronto a chiamare

Come accennato in precedenza, il motivo principale per cui vengono chiamate le obbligazioni è il calo dei tassi di interesse. A questo punto, l’emittente valuterà i suoi prestiti in essere, comprese le obbligazioni, e valuterà modi per ridurre i costi. Se pensano che sia vantaggioso per loro uscire dalle obbligazioni esistenti e ottenere tassi di interesse più bassi emettendo nuove obbligazioni, possono continuare a rimborsare le loro obbligazioni. Se le tue obbligazioni rimborsabili hanno un tasso di pagamento superiore di almeno l’1% a quello delle obbligazioni di nuova emissione della stessa qualità, è probabile che tu riceva obbligazioni rimborsabili nel prossimo futuro.

In tali momenti, tu, come detentore di obbligazioni, dovresti controllare il tuo portafoglio di investimenti ed essere preparato alla possibilità di perdere attività ad alto rendimento. Prima guarda il prezzo di transazione della tua obbligazione. È molto più di quanto hai pagato? Se è così, è meglio venderlo prima di chiamarlo. Anche se paghi l’imposta sulle plusvalenze, puoi comunque realizzare un profitto.

Certo, puoi semplicemente preparare la chiamata prima È successo. Alcune obbligazioni sono liberamente rimborsabili, il che significa che possono essere riscattate in qualsiasi momento. Ma se la tua obbligazione ha una protezione di rimborso, controlla la data a partire dalla quale l’emittente può rimborsare l’obbligazione. Trascorsa tale data, l’obbligazione non solo rischia di essere rimborsata in qualsiasi momento, ma il suo premio può iniziare a diminuire. Puoi trovare queste informazioni nel contratto obbligazionario.La tempistica più probabile illustrerà il potenziale dell’obbligazione Data chiamata E il suo premio di chiamata.

Infine, puoi utilizzare determinate strategie obbligazionarie per proteggere il tuo portafoglio da Rischio di chiamata. scalaAd esempio, la pratica di acquistare obbligazioni con scadenze diverse. Se disponi di un portafoglio a più livelli e alcune delle tue obbligazioni vengono rimborsate, altre obbligazioni a molti anni di distanza dalla scadenza potrebbero essere ancora abbastanza nuove da essere protette dal rimborso. E il tuo legame non sarà riscattato, perché il costo del riscatto non ne vale la pena per l’azienda. Sebbene solo una parte delle obbligazioni sia a rischio di rimborso, il tuo portafoglio di investimenti complessivo rimane stabile.

Linea di fondo

Non c’è modo di interrompere la chiamata. Ma con alcuni piani, puoi alleviare il dolore prima che il tuo legame si realizzi. Prima di acquistare, assicurati di aver compreso le caratteristiche di rimborso delle obbligazioni e cerca le obbligazioni con protezione di rimborso. Se i tassi di interesse scendono, questo potrebbe darti un po’ di tempo per valutare le tue partecipazioni. Infine, per determinare se un’obbligazione callable ti fornisce un rendimento più elevato, confrontalo sempre con il rendimento di obbligazioni simili che non sono rimborsabili.

Per gli investitori, la chiamata di solito arriva in un momento molto scomodo. Coloro che restituiscono loro il capitale dovrebbero considerare e valutare attentamente la direzione dei tassi di interesse prima di reinvestire. Il contesto di aumento dei tassi di interesse può determinare una strategia diversa da una strategia stagnante.