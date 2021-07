Introduzione all’economia canadese

Il Canada ha un’economia altamente sviluppata ed è una delle più grandi economie del mondo. Nel 2019, il prodotto interno lordo annuo del paese (prodotto interno lordo) È l’attuale US $ 1,7 trilioni, in base all’ultimo disponibile Banca Mondiale dati.Questo rende il Canada La decima economia più grande del mondo. L’economia canadese è fortemente dipendente dal commercio internazionale e le importazioni e le esportazioni di beni e servizi rappresentano circa un terzo del PIL. Misurate in termini di contributo al PIL, le tre principali industrie sono: immobiliare e leasing; manifatturiero; e minerario, estrattivo ed estrazione di petrolio e gas. Il Canada è E-commerce Azienda Shopify Inc. (Comprare), Royal Bank of Canada e altre grandi banche (RY.TO), e Enbridge Inc. (ENB.TO). Al 29 giugno 2021, il tasso di cambio dollaro canadese/dollaro USA utilizzato in questo articolo è 0,80638.

La pandemia di COVID-19 ha causato un brusco calo dell’economia canadese nella prima metà del 2020 per poi rimbalzare nella seconda metà dell’anno. Nel secondo trimestre del 2020, il PIL reale è sceso dell’11,3% su base mensile (Chiedi/chiedi), ma è aumentato del 9,1% nel terzo trimestre, per poi aumentare del 2,2% nel quarto trimestre del 2020, compensando il forte calo all’inizio di quest’anno. Rispetto al primo trimestre del 2020, il PIL reale nel primo trimestre del 2021 è aumentato dello 0,3%. Parte della crescita del PIL nel primo trimestre è stata dovuta ai bassi tassi di interesse sui mutui, all’aumento della domanda di alloggi e ai trasferimenti governativi a famiglie e imprese.

Dati economici canadesi

PIL del Canada nel 2019: 1,7 trilioni di dollari (classifica mondiale: 10).

PIL pro capite del Canada nel 2019: 46.189,7 USD (classifica mondiale: 28).

Crescita del PIL del Canada nel 2019: 1,7%.

Canada 2019 Indice dei prezzi al consumo (IPC) Inflazione: 1,9%.

Industria con il maggior PIL in Canada (2019): 13% del PIL (immobili e affitti).

La dimensione del settore immobiliare e del leasing canadese in dollari USA (2019; dollari USA destagionalizzati su base trimestrale 2012): 252,3 miliardi di dollari canadesi (203,5 miliardi di dollari USA).

I dati di cui sopra riflettono le condizioni economiche in Canada prima dello shock economico globale causato dalla pandemia di COVID-19.

Le principali industrie del Canada: immobiliare e leasing; manifatturiero; e minerario, estrattivo ed estrazione di petrolio e gas

Le tre principali industrie del Canada rappresentano quasi un terzo del PIL del paese. Le tre industrie e il loro contributo al PIL nel 2019 sono: immobiliare e leasing, che hanno rappresentato 252,3 miliardi di dollari canadesi (203,5 miliardi di dollari USA) di PIL e 13% del PIL; manifatturiero, 197,8 miliardi di dollari canadesi (159,5 miliardi di dollari USA) , Rappresentava il 10% del PIL e l’estrazione mineraria, estrattiva ed estrazione di petrolio e gas, 156,8 miliardi di dollari canadesi (126,4 miliardi di dollari USA), pari all’8% del PIL. In totale, danno lavoro a 2,1 milioni di persone.

Immobiliare e leasing

Il settore immobiliare e del leasing canadese è costituito da organizzazioni impegnate nei seguenti tipi di attività: gestione immobiliare; vendita, affitto o acquisto di beni immobili per conto terzi; valutazione di beni immobili; noleggio e leasing di beni materiali come attrezzature automobilistiche e leasing non finanziario beni immateriali, come le opere protette dal diritto d’autore. Il PIL del settore è aumentato del 2,7% nel 2019 e il settore impiega circa 300.000 persone.

Alcune delle più grandi società del settore sono fondi comuni di investimento immobiliare (Trust di investimento immobiliare), compresi i fondi comuni di investimento immobiliare per appartamenti canadesi (Nazioni Unite automobilistiche), RioCan REIT (Nazioni Unite), e proprietà alleate REIT (un gioco di parole).

produzione

La produzione canadese è impegnata nella trasformazione fisica o chimica di materiali o sostanze in nuovi prodotti. Questi prodotti possono essere prodotti finiti per il consumo o prodotti semilavorati utilizzati nel processo di fabbricazione. Le industrie canadesi producono cibo, prodotti chimici, petrolio, prodotti in metallo, macchinari, mezzi di trasporto e altri prodotti. Il settore impiega circa 1,6 milioni di persone e il suo PIL nel 2019 è diminuito dello 0,2%.

Alcuni dei principali produttori canadesi includono: ATS Automated Tool System (ATA.TO), un ingegnere personalizzato e produttore di sistemi di produzione automatizzata industriale; Ballard Power Systems (BLDP.TO), un produttore di celle a combustibile a idrogeno e NFI Group Corporation (NFITO), un produttore di autobus pesanti.

Miniere, cave ed estrazione di petrolio e gas

Le industrie estrattive, estrattive e di estrazione di petrolio e gas del Canada sono principalmente impegnate nell’estrazione di minerali naturali. L’industria è dominata dall’estrazione di petrolio e gas naturale, ma altri tipi di attività minerarie includono l’estrazione di carbone e una gamma di metalli, tra cui oro, argento, rame e nichel. Fanno parte dell’industria anche l’estrazione e l’estrazione di pietre, sabbia, ghiaia, argilla e ceramica e l’estrazione di potassio. L’industria impiega circa 200.000 persone e il suo PIL è diminuito dello 0,7% nel 2019.

alcuni La più grande compagnia mineraria del Canada Compreso: Nutrien Ltd. (NTR.TO), produttori e distributori di prodotti di potassio, azoto e fosfati; Barrick Gold (ABX.TO), una società di estrazione dell’oro; Hetaike Resources Co., Ltd. (Tektronix B.TO), una società di risorse naturali che estrae zinco, rame, molibdeno, oro e carbone metallurgico.

Quella che segue è un’introduzione dettagliata alle industrie 10 che hanno contribuito maggiormente all’economia canadese. Insieme, sono un importante riflesso dell’economia canadese perché contribuiscono per circa tre quarti del PIL del paese.