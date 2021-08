Economia delle console di gioco (SNE, MSFT)

La guerra delle console per videogiochi è seguita da vicino dai giocatori di tutto il mondo. Sebbene l’aspetto finanziario sia spesso oscurato dal rumore circostante, Redditività è il più importante Metrica Alla fine l’azienda stava cercando.

L’economia dietro le vendite di console per videogiochi

La precedente generazione di console di gioco (chiamata settima generazione) aveva tre principali concorrenti: Sony Corporation. (END) PS3, Microsoft Corporation (Microsoft) Xbox 360 e Nintendo Nintendo Wii È più adatto per i giochi casuali che per i giochi hardcore, ma negli ultimi anni le sue vendite hanno talvolta superato altre console. L’attuale generazione di console di gioco è l’ottava generazione di console di gioco.Le console di gioco di settima generazione hanno completato il loro ciclo di vita e c’è stato abbastanza tempo sul mercato per analizzare le loro strategie e modello di businessLa capacità di Sony risiede nelle sue capacità hardware, perché ha una lunga esperienza nel settore dello storage, e le capacità di Microsoft stanno nel software, perché occupa una posizione dominante nel campo del software operativo per computer.

L’ottava generazione di console di gioco è iniziata nel 2012, tra cui PS4 di Sony, XBox1 di Microsoft e WiiU di Nintendo. PS3 Dalla sua uscita nel 2006 e nel 2005, le vendite globali di Xbox 360 e Xbox 360 hanno superato gli 80 milioni di unità; Wii ha venduto più di 100 milioni di unità. Queste console di solito hanno Il ciclo di vita Dai sei agli otto anni, il che li aiuta a pagare Ricerca e sviluppoNel 2006, quando è stata lanciata la PS3, il prezzo per console era di circa US $ 240 per console, mentre la Xbox 360 aveva un prezzo di circa US $ 125 per console quando è stata lanciata nel 2005. La PS3 viene utilizzata per schede grafiche, unità Blu-ray e unità CPU, tutte in anticipo sui tempi.Sebbene Xbox 360 abbia realizzato un profitto per ogni console un anno dopo, l’avvio di PS3 ha richiesto molto tempo pareggiare.

Uno dei motivi per cui la società inizialmente vendeva console di gioco in perdita era per attirare i clienti ad acquistarle, quindi ha cercato di compensare la perdita con ogni gioco venduto e abbonamenti online.Inoltre, man mano che vengono prodotti sempre più dispositivi, il costo alla fine diminuirà perché Economie di scala.

Chi è coinvolto?

principale Giocatore Nel settore partecipano sviluppatori, editori, produttori di console di gioco e RivenditoreLo sviluppatore è responsabile della progettazione e della codifica del gioco, mentre l’editore è responsabile della produzione e del marketing. Sony e Microsoft sono anche gli editori di alcuni dei loro giochi.Poiché i costi di sviluppo dei giochi per PS3 e Xbox 360 superano i 10 milioni di dollari e solo una piccola parte dei giochi è redditizia, gli editori generalmente finanziario Lo sviluppo di videogiochi e gli sviluppatori sono limitati ai loro ruoli e guadagnano molto poco Catena del valoreLa maggior parte del valore viene catturato Volume delle vendite e distribuire.

Se guardiamo economia Tra gli editori di videogiochi, il marketing costituisce la componente principale, seguito dai costi di sviluppo, dai costi di distribuzione e CanoneIl costo di sviluppo include il costo dell’assunzione di designer, programmatori e altro personale necessario per sviluppare il gioco. Gli editori pagano anche determinate commissioni a Sony e Microsoft per utilizzare le loro console di gioco.Gli editori di terze parti pagano una certa percentuale dei canoni di licenza a Sony, ma interno Giochi come la popolarissima serie God of War, che consentono a Sony di mantenere per sé una quota maggiore delle entrate. (Dai anche un’occhiata Come funziona l’industria dei videogiochi.)

Col senno di poi, rispetto alla meno avanzata Xbox 360, la strategia originale di Sony di fornire tecnologia di fascia alta a un prezzo elevato era sbagliata. Poiché Xbox ha aggiunto più funzionalità al suo hardware per competere con PS3, Sony ha introdotto una versione più economica di Xbox 360. PS3, PS3 finalmente ha iniziato a funzionare bene.

Wii interviene

Poi c’è la Nintendo Wii.Le prestazioni di questa console di gioco hanno sorpreso tutti.Anche se le capacità tecniche in termini di grafica e potenza di elaborazione sono molto inferiori, le sue vendite superano ancora PS3 e Xbox 360. Wii è rivolto ai giocatori occasionali e sociali, non alla tradizionale folla di giocatori presi di mira da PS3 e Xbox. In netto contrasto con i suoi concorrenti, è anche riuscita a trarre profitto dalla sua divisione hardware fin dall’inizio.è altresì Occupa una quota maggiore di tutti i giochi Wii Venduto perché rilascia la maggior parte dei giochi rispetto a Xbox e PS3.

Sebbene il Wii si sia comportato molto bene all’inizio, Sony e Microsoft si sono rapidamente adattati alla sfida modificando le loro console di gioco. Sony ha lanciato PlayStation Eye e Microsoft ha lanciato Kinect, entrambi i quali incorporano le funzioni del controller di movimento Wii.

Nuova generazione

Con l’uscita della Wii U di Nintendo nel dicembre 2012 e il lancio delle console di ottava generazione PS4 di Sony e Xbox One di Microsoft nel 2012, Sony ha ridotto significativamente le perdite di ciascuna console, mentre Microsoft ha annunciato perdite maggiori per console di gioco. Anche Wii U sta vendendo in perdita.

Questa generazione potrebbe anche affrontare la forte concorrenza di smartphone e tablet Android e IOSLe entrate delle console di gioco sono rimaste indietro rispetto alle entrate dei giochi Android e iOS.molti Analista Si prevede che questa potrebbe essere l’ultima generazione di console di gioco domestiche. Inoltre, si prevede che la grafica del PC supererà quella della console. A giudicare dagli attuali dati di vendita, la PS4 di Sony sembra fare la cosa giusta in termini di prezzi e funzionalità, ed è molto più avanti delle altre due console di gioco. (Dai anche un’occhiata La guerra delle console si scalda.) A partire dal 2020, i dati di Statista mostrano che PlayStation 4 domina il mercato e le sue vendite sono più di tre volte quelle di Xbox.

Linea di fondo

Sony ha dominato il mercato delle console di gioco con la sua PS2, ma si è imbattuta nella PS3, che ha dato a Nintendo e Microsoft un punto d’appoggio maggiore nel mercato.Sembra di ottenere un po’ quota di mercato Tornando a PS4, solo il tempo dirà come le nuove tecnologie e le mutevoli abitudini dei consumatori influenzeranno l’industria dei giochi per console.