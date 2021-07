Edifici ad alta efficienza energetica: pro e contro dell’investimento investment

Quali sono i pro ei contro di investire in edifici ad alta efficienza energetica? Le proprietà ad alta efficienza energetica aiutano a risparmiare denaro riducendo l’impronta di carbonio. Secondo la US Energy Information Administration, gli edifici residenziali e commerciali rappresentano il 39% del consumo energetico degli Stati Uniti, il che significa che c’è ancora molto spazio per miglioramenti.

Punti chiave Poiché la domanda di investimenti socialmente responsabili è diventata sempre più popolare, gli investimenti verdi si sono estesi al settore immobiliare e agli edifici a risparmio energetico.

Questi edifici sono progettati per ridurre il consumo di energia e ridurre gli sprechi e le emissioni.

Come ogni investimento, ci sono vantaggi e svantaggi nell’investire in questo settore: ad esempio, i benefici ambientali possono comportare costi economici aggiuntivi.

Vale la pena investire in edifici ad alta efficienza energetica?

Che tu abbia ragione Investimento verde È per aiutare l’ambiente, le finanze o entrambi.Dal punto di vista degli investimenti, la domanda è se seguire i tuoi principi ambientali danneggerà o aiuterà le tue finanze. Questi sono i pro e i contro.

costo

Caro: Finché la luce del sole e la pioggia collaborano, un edificio verde nella posizione corretta può raggiungere zero costi di acqua ed elettricità.Un tipo Credito d’imposta Il 26% può essere utilizzato per sistemi di energia solare, scaldacqua solari, pompe di calore geotermiche, piccole turbine eoliche e sistemi di celle a combustibile che saranno utilizzati entro la fine del 2021 e il 22% può essere utilizzato per il 2022. Gli edifici verdi potrebbero essere più alti Valutazione Il valore rende più facile la rivendita.

con: Il costo iniziale della costruzione di una serra è solitamente più elevato, ma alcuni dei costi possono essere recuperati attraverso crediti d’imposta, risparmio energetico e costi di manutenzione ridotti. Fai i conti e verifica se l’aumento dei costi di costruzione bilancia i potenziali risparmi a lungo termine.

Vivi o lavori in una bioedilizia green

Caro: Gli edifici verdi sono più sani perché sono costruiti con prodotti naturali con meno sostanze chimiche pericolose. Ciò può ridurre allergie, asma e altri problemi respiratori, risparmiando così sui costi medici. Inoltre, i materiali da costruzione di qualità superiore sono più durevoli e richiedono meno manutenzione.

con: I componenti di raffreddamento utilizzano risorse naturali che non possono consentire al proprietario della casa di controllare completamente la temperatura. È importante posizionare l’edificio per sfruttare al meglio queste risorse, il che potrebbe significare che è necessario installare tende da sole o tende da sole e potresti dover posizionare l’edificio sul terreno in un modo che non ti piace.

Usa le risorse naturali

Caro: Gli edifici verdi si affidano all’energia solare, eolica e geotermica, riducendo così la loro dipendenza dalle fonti energetiche tradizionali. Questo riduce l’impronta di carbonio.

con: Devi essere costruito in un luogo in cui puoi utilizzare queste risorse naturali. Ad esempio, la tua trama preferita potrebbe non essere una buona scelta perché gli alberi o gli edifici vicini potrebbero bloccare il sole. (Ciò ti rende anche suscettibile ai cambiamenti nelle strutture adiacenti, con conseguenti ombre indesiderate.) Inoltre, la progettazione dell’edificio potrebbe non essere favorevole ai pannelli solari. Gli edifici destinati a utilizzare l’energia eolica o geotermica hanno altre limitazioni di posizione e posizionamento.

Ritorno sull’investimento

Caro: Grazie ai materiali utilizzati, gli edifici verdi hanno una vita utile più lunga, fornendo così un migliore ritorno sull’investimento.alcunialcuni

con: I cartellini dei prezzi di costruzione possono essere molto costosi e richiedono cifre accurate sui costi di costruzione e di utilizzo a lungo termine.

Materiale

Caro: Gli edifici ecologici utilizzano materiali più efficienti e rinnovabili per la costruzione, come paglia, metalli riciclati, specifica, Lana, blocchi di terra compressa, legno e bambù. Tutti questi sono riciclabili, riutilizzabili e non tossici.

con: I materiali da costruzione possono essere più costosi.

Linea di fondo

Se decidi di costruire un edificio verde, inizialmente costerà di più. Tuttavia, puoi beneficiare di un valore di valutazione più elevato, di una rivendita più semplice e di risparmi sui costi operativi del ciclo di vita dell’edificio e di contribuire a ridurre il riscaldamento globale.