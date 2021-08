EEOC ha dichiarato che Wal-Mart dovrebbe essere soggetto a un controllo più rigoroso a causa del licenziamento improprio dei dipendenti con sindrome di Down

L’esterno di un negozio Walmart a North Bergen, New Jersey, 23 agosto 2020. A causa dell’aumento delle vendite di e-commerce durante la pandemia di coronavirus, i profitti di Wal-Mart sono aumentati nell’ultimo trimestre.

La giuria ha trovato Walmart Infranto la legge Quando ha licenziato un dipendente a lungo termine con la sindrome di Down. Ora, la U.S. Equal Employment Commission vuole che il giudice informi il più grande datore di lavoro privato negli Stati Uniti per evitare che ciò accada di nuovo.

In una mozione presentata venerdì, l’agenzia federale ha dichiarato che Wal-Mart dovrebbe essere soggetta a una supervisione più rigorosa nei prossimi cinque anni e ha richiesto che i dipendenti con disabilità abbiano diritto a sistemazioni ragionevoli nelle politiche aziendali.

E, ha affermato, migliaia di dipendenti che lavorano in aree in cui Walmart ha violato l’Americans with Disabilities Act dovrebbero essere informati del verdetto della causa e incoraggiarli a segnalare eventuali potenziali violazioni all’EEOC.

Il giudice deciderà infine se omologare il provvedimento cautelare.

Wal-Mart non ha commentato immediatamente la mozione dell’EEOC.

In una dichiarazione precedente, il portavoce dell’azienda Randy Hargrove ha affermato che i leader e i manager di Wal-Mart “supportano seriamente tutti i nostri dipendenti. Per le persone con disabilità, di solito riceviamo migliaia di persone ogni anno. “