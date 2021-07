Elon Musk ha affermato che senza l’aiuto del Pentagono, il concorrente di SpaceX ULA sarebbe “morto come un chiodo nella porta” – shareandstocks.com

Elon Musk Sembra che non abbia mai paura di dire la sua: quando si tratta di contratti multimiliardari per il lancio di missili governativi, il CEO di SpaceX è particolarmente importante.

Il fondatore miliardario ha avuto una discussione con il CEO Tory Bruno su Twitter mercoledì. Boeing con Lockheed Martin Joint Launch Alliance, una joint venture per la produzione di razzi. Il nucleo dell’argomento è l’opinione di Musk secondo cui ULA ha ricevuto un forte sostegno dal governo, Bruno nega fermamente questa posizione.

Musk ha scritto in un tweet: “Se non ci sono requisiti per il DoD dei due fornitori di lancio, ULA diventerà un chiodo per la porta”.

Musk ha aggiunto in un altro tweet: “In questo caso, questo è il trasferimento di fondi dal rendere la vita più planetaria (l’obiettivo di SpaceX) e l’obiettivo di ULA di massimizzare i dividendi per Lockheed e Boeing”.

Musk ha precedentemente affermato che l’ULA ha ricevuto “1 miliardo di dollari all’anno in sussidi” dal Pentagono e l’anno scorso ha definito i suoi concorrenti “sprecare completamente i soldi dei contribuenti”.

Per quanto riguarda Bruno, ha più volte definito l’idea dell’ULA di accettare sussidi governativi “un mito assurdo” e ha affermato che “nessun sussidio” e Pubblicato una colonna Nella sua visione di “disinformazione”.

Gli amministratori delegati si riferiscono a un accordo dell’Air Force comunemente denominato “ELC”. In un’udienza tenutasi alla sottocommissione delle forze armate cinque anni fa, Conclude il defunto senatore John McCain ELC e il suo rapporto con ULA, la società è stata fondata nel 2006 per unire le attività missilistiche di Boeing e Lockheed Martin in un rapporto 50-50.

“Lo scopo dell’ELC è garantire che ULA sia l’unico [United States] McCain ha scritto in una dichiarazione che il fornitore di lancio in quel momento poteva prepararsi al lancio quando erano necessari carichi utili per la sicurezza nazionale critici, osservando che questo faceva parte di un contratto più ampio chiamato “EELV”, che aveva lo scopo di L’infrastruttura per “finanziare i costi fissi di mantenere i lanci ULA” è fondamentale per garantire l’accesso allo spazio. “

Per circa dieci anni, ULA ha dominato il grande e costoso mercato statunitense del lancio di satelliti militari.Società per la tecnologia di esplorazione spaziale Notoriamente facendo causa all’Aeronautica Militare Nel 2014 sono stati assegnati solo contratti ULA.La causa è stata risolta più tardi, ci vediamo negli ultimi anni I militari assegnano a SpaceX e ULA più contratti attraverso la concorrenza.

Dopo l’accordo SpaceX, McCain, come Musk, è stato critico nei confronti dei continui finanziamenti di ULA nell’ambito dell’ELC.

McCain ha dichiarato all’udienza del 2016: “Smetti di sovvenzionare un parco industriale militare al prezzo di 800 milioni di dollari all’anno per i contribuenti”. “Quando il tuo concorrente paga 800 milioni di dollari all’anno solo per mantenere gli affari, come fai a competere?”

Il Congresso incarica l’Air Force di rescindere il contratto ELC entro la fine del 2020 e di pagare l’ultimo ULA ai sensi dell’accordo 98,5 milioni di dollari nel 2019 Tre lanci.

Bruno ha risposto a Musk mercoledì, negando ulteriormente che ULA accetti sussidi governativi, ma ha sottolineato l’attuale concorrenza tra le due società.

“La concorrenza è salutare per l’industria e i clienti. Il nostro paese è migliore per avere la base industriale più ampia di cui ora godiamo”, ha scritto Bruno.

“Mi congratulo con te per i tuoi risultati impressionanti. Siamo anche orgogliosi di noi”, ha aggiunto.