Enbridge acquisisce il più grande centro di esportazione di petrolio del Nord America con un accordo Moda da 3 miliardi di dollari

Reuters 7 settembre-operatore canadese di gasdotti Enbridge Inc (ENB.TO) Martedì ha detto che acquisirà Moda Midstream Operating LLC, una società di logistica, per 3 miliardi di dollari in contanti e un terminal di esportazione in Texas che ha trasportato più di un quarto delle esportazioni totali di greggio dalla costa del Golfo degli Stati Uniti lo scorso anno.

Il Moda Ingleside Energy Center, il più grande terminal di esportazione di petrolio greggio del Nord America, collega i prolifici bacini petroliferi di scisto Permiano e Eagle Ford al mercato internazionale, con una capacità di esportazione giornaliera di 1,5 milioni di barili e una capacità di stoccaggio di 15,6 milioni di barili.

La società di private equity EnCap Flatrock Midstream possiede Moda, che ha acquistato la struttura di esportazione di Ingleside da Occidental Petroleum Corp (Ossigeno.N) agosto 2018.

Il terminal può caricare parzialmente navi petrolifere molto grandi (VLCC), che possono trasportare fino a 2 milioni di barili di petrolio.

Enbridge ha precedentemente dichiarato che spera di espandere le sue operazioni sulla costa del Golfo degli Stati Uniti, che è anche un importante centro di raffinazione per il petrolio pesante canadese. Con i tagli alla produzione in Venezuela e Messico, la domanda di greggio pesante è aumentata.

Patrick Kenny, analista della National Bank of Canada, ha affermato che la transazione è in linea con le priorità di sostenibilità di Enbridge, poiché il terminal include piani per sviluppare fino a 60 megawatt di capacità di energia solare e potrebbe essere più adatto per la cattura del carbonio a lungo termine. Conservazione.

Altri asset nell’operazione includono la pipeline Viola di Moda, Taft Termina e Cactus II Pipeline.

Enbridge ha affermato che la transazione sarà inizialmente finanziata con la liquidità attuale e che le attività acquisite aumenteranno immediatamente il flusso di cassa distribuibile di Enbridge per azione e l’utile per azione.

La società ha dichiarato in una dichiarazione che il fondatore di Moda, Javier del Olmo, entrerà a far parte di Enbridge come vicepresidente.

Il prezzo delle azioni di Enbridge è aumentato dello 0,8% negli scambi di Toronto a 50,51 dollari canadesi.

