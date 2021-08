EQIFI è ora disponibile sui terminali Bloomberg

EQIFI è un protocollo decentralizzato regolamentato e autorizzato per prestiti collettivi, prestiti e investimenti in criptovalute basate su Ethereum, stablecoin e valute fiat selezionate.Ha annunciato che il suo token nativo EQX è stato scambiato come azioni EQX sui terminali Bloomberg elencati nel codice.

Il pubblico di Bloomberg di influenti decisori finanziari e aziendali può ora accedere ai dati sui prezzi dei token ERC-20 EQX alternativi di EQIFI, che offrono numerosi vantaggi e ricompense agli utenti sulla piattaforma.

Il presidente di EQIFI Jason Blick ha dichiarato: “Siamo molto lieti di vedere che gli investitori istituzionali possono accedere ai dati EQX, aprendo così il mondo della finanza decentralizzata a un pubblico più ampio, e pochi protocolli DeFi possono accedere a questi dati. Fornito ai centri finanziari globali L’esposizione è solo il prossimo passo per posizionare EQIFI come leader del settore.”

EQIFI opera secondo uno standard incentrato sulla comunità e decentralizzato attraverso il suo token EQX nativo, che consente ai membri della comunità di prendere decisioni chiave sul futuro del progetto, come la quotazione e la cancellazione di asset e token e l’adeguamento dei tassi di interesse in base al mercato E modificare il limite di garanzia.

EQIFI è supportato da EQIBank, una delle principali banche digitali autorizzate e regolamentate al mondo. EQIBank offre tariffe competitive, servizio 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sicurezza affidabile e un’esperienza bancaria globale online innovativa e semplice.

EQIBank fornisce conti bancari, prestiti, custodia, carte di debito e di credito, sportelli e servizi di gestione patrimoniale a EQIFI e a tutti i suoi clienti qualificati.

Per maggiori informazioni per favore visita Sito web di EQIFI.

A proposito di Aiqifei

EQIFI, il primo progetto DeFi supportato da una banca digitale autorizzata e regolamentata, sta definendo nuovi standard, stabilendo transazioni senza fiducia e guidando l’adozione nel mondo reale.

L’infrastruttura di EQIFI è ottimizzata per l’interazione digitale in tempo reale. Siamo in prima linea nell’abbracciare la cultura in evoluzione di oggi che vuole abbracciare lo sviluppo della tecnologia digitale.

