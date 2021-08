Esame CFA: l’alto tasso di fallimento rende opportunisti i falliti

Share it

Un test fallito è terribile. Basta chiedere a tre quarti dei candidati che hanno recentemente sostenuto l’esame di Livello 1 di ottenere lo status di Chartered Financial Analyst. È passato solo un quarto.

Il tasso di fallimento di questa prestigiosa laurea è stato elevato, il che è la chiave del lavoro di molti analisti di investimenti a Wall Street oa New York City. Ma il recente livello dell’acqua alta ha innescato un caloroso rapporto dell’autopsia tra gli studenti. Molte teorie avanzate sono più fantasiose delle difficili domande d’esame o dello studio inadeguato.

Il tasso di fallimento di quest’anno ha superato la deviazione standard (variazione) che avrebbero potuto aspettarsi. La media degli ultimi dieci anni è del 58%. Finora, il più alto è del 66%.

Un possibile colpevole è la pandemia, che ha causato 300.000 rinvii di esami. Allo stesso modo, riduci il tempo di spostamento e la chat in ufficio per liberare tempo per leggere attentamente i libri di testo.

Alcuni infelici falliti sospettano segretamente che il reddito del CFA Institute sia massimizzato. Circa 55.000 candidati hanno sostenuto l’esame, due terzi in meno del solito.L’istituto fa affidamento sul programma di certificazione per la maggior parte del suo reddito – 85% nel periodo precedente all’epidemia di coronavirus – ed è costretto a farlo Licenziare un quinto dei dipendentiPiù fallimenti significano più tentativi, a $1.000 ciascuno.

Tuttavia, è improbabile che le organizzazioni professionali senza scopo di lucro aggiustino il tasso di passaggio per questo motivo infame e forse controproducente. L’Istituto CFA ha dichiarato che il tasso di passaggio è fissato con equità.

Domanda e offerta sono alla base di un’altra teoria del complotto. Il prestigio dello status CFA è così alto che la domanda è sempre stata alta. Il rafforzamento delle autorizzazioni di accesso garantirà che le iniziali CFA, attualmente solo 170.000, siano ancora un badge esclusivo.

La questione finanziaria è se l’offerta per il badge vale ancora le 900 ore di apprendimento e la commissione di $ 3,450. Anche prima dell’annuncio degli ultimi risultati, solo un quinto dei candidati è diventato un franchisee CFA a tutti gli effetti.

Il confronto è difficile. Ma le società di cacciatori di teste ritengono che lo status di CFA porterà un aumento di stipendio dal 6% al 15%. Secondo i dati del CFA Institute, il reddito medio dei gestori di portafoglio che detengono CFA nel 2019 è stato di $ 177.000, inclusi i bonus. Oppure, le tasse sono sufficienti per pagare la tassa d’esame entro 7 giorni.

