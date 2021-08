Escludere la responsabilità per malattie preesistenti nell’assicurazione dell’animale domestico

L’assicurazione per animali domestici è progettata per facilitare il pagamento delle spese mediche del tuo animale domestico. Questo tipo di assicurazione può coprire i costi di trattamento associati a vari costi di assistenza sanitaria per animali domestici, inclusi infortuni accidentali, malattie e farmaci. Come proprietario di un animale domestico, questo può farti risparmiare denaro, ma l’assicurazione sanitaria per animali domestici non è onnicomprensiva. Le compagnie di assicurazione possono scegliere di escludere alcune condizioni preesistenti dalla copertura.

Conoscenze di base dell’assicurazione per animali domestici

Assicurazione per animali domestici È un’assicurazione progettata specificamente per i proprietari di animali domestici. In genere, questo tipo di assicurazione è adatto a cani e gatti, ma può coprire anche una più ampia varietà di animali domestici. Ad esempio, potresti ottenere un’assicurazione per furetti, conigli, criceti, maiali panciuti e uccelli esotici.

La copertura assicurativa dell’animale domestico comprende tre livelli:

Copertura di base. L’assicurazione di base per animali domestici offre il livello più basso di assicurazione per i proprietari di animali domestici. Può essere limitato a lesioni accidentali, avvelenamento e alcune malattie.

L’assicurazione di base per animali domestici offre il livello più basso di assicurazione per i proprietari di animali domestici. Può essere limitato a lesioni accidentali, avvelenamento e alcune malattie. coprire completamente. L’assicurazione completa per animali domestici copre una gamma più ampia di condizioni di salute e spese relative alle cure mediche. Ad esempio, puoi coprire le spese per i raggi X o di laboratorio attraverso un piano completo.

L’assicurazione completa per animali domestici copre una gamma più ampia di condizioni di salute e spese relative alle cure mediche. Ad esempio, puoi coprire le spese per i raggi X o di laboratorio attraverso un piano completo. Protezione per la cura degli animali domestici. Questo tipo di assicurazione per animali domestici di solito copre cure preventive come esami medici, trattamenti per pulci e filari e vaccini.

L’assicurazione per animali domestici può avere limiti di copertura annuali e Franchigia annualeTuttavia, questo tipo di assicurazione non paga premi mensili, ma rimborsa i costi di sottoscrizione del proprietario dell’animale. L’importo rimborsabile e il costo della copertura possono dipendere dai termini della polizza assicurativa dell’animale domestico.

Appunti L’assicurazione per animali domestici è diversa dai piani di sconto veterinari o Piano di finanziamento veterinario, Se paghi di tasca tua la cura dell’animale domestico, entrambi i metodi possono essere forniti a te.

Assicurazione animali domestici e malattie preesistenti

Polizza assicurativa per animali domestici Può essere molto specifico, in termini di cosa è coperto e cosa no. Ad esempio, una tipica polizza potrebbe coprire quanto segue:

danno accidentale

patologia

Malattie genetiche e congenite

Terapia alternativa

Problema di comportamento

cronico

prescrizione

Alimenti e integratori soggetti a prescrizione

Impianto di microchip

L’elenco scoperto include malattie preesistenti, interventi di chirurgia estetica e costi di allevamento. Le condizioni preesistenti includono lesioni o malattie che esistevano prima o durante il periodo di attesa della polizza assicurativa dell’animale domestico. Esempi di condizioni preesistenti possono includere:

Ossa rotte o rotte

Infettare

diabete

allergia

Ortopedia

cancro

Se una compagnia di assicurazioni per animali domestici sceglie di coprire malattie preesistenti dipende dal fatto che sia curabile o incurabile.

Condizioni preesistenti curabili e incurabili

Alcune condizioni preesistenti possono risolversi da sole o sotto la cura di un veterinario. Ad esempio, le ossa fratturate possono alla fine guarire senza causare problemi di salute a lungo termine. Questo può anche essere il caso di infezioni alle orecchie o punture di insetti.

In caso di una condizione pregressa curabile, la compagnia di assicurazione dell’animale domestico può scegliere di estendere la copertura dopo un periodo di attesa prestabilito. Ad esempio, potrebbero essere necessari dai 6 ai 12 mesi prima che il tuo animale domestico sia privo di sintomi prima che la compagnia assicurativa pensi che sia guarito. Durante questo periodo di attesa, eventuali reclami relativi a condizioni preesistenti non saranno coperti.

In caso di malattie preesistenti incurabili, la compagnia assicurativa può scegliere di limitare la copertura fornita ai proprietari di animali domestici o escludere del tutto tali malattie. Esempi di malattie incurabili includono cancro, diabete, ipertiroidismo o ipotiroidismo, allergie e altre condizioni di salute durature.

Appunti L’uso della tua assicurazione per le visite preventive al tuo animale domestico potrebbe non richiedere un periodo di attesa.

Come acquistare un’assicurazione per animali domestici per malattie preesistenti

Le condizioni preesistenti non impediranno al tuo animale domestico di ottenere completamente l’assicurazione sanitaria. Tuttavia, qualsiasi malattia preesistente potrebbe non essere coperta dalla polizza o potrebbe essere soggetta a restrizioni di copertura.

Se il tuo animale domestico ha una malattia preesistente e desideri ottenere un’assicurazione per animali domestici, un esame fisico completo è un buon primo passo. Ciò consente al veterinario di identificare eventuali problemi di salute potenziali, preesistenti o meno, che potrebbero complicare la tua capacità di qualificarti per l’assicurazione per animali domestici. Puoi anche discutere con il tuo veterinario quali malattie preesistenti possono essere curabili e quali sono incurabili.

Il prossimo passo è confrontare le opzioni di assicurazione dell’animale domestico. Quando acquisti un’assicurazione per animali domestici, considera:

Cosa è coperto e cosa no, comprese le malattie preesistenti

In che modo le compagnie di assicurazione classificano le condizioni esistenti che sono curabili e incurabili?

Limite di copertura annuale

Franchigia annuale

Quanto ti verranno rimborsate le spese sanitarie per animali domestici

È anche importante considerare se ha senso assicurare gli animali domestici con condizioni preesistenti. Da un lato, puoi ancora ottenere una copertura per altre spese sanitarie, comprese le cure preventive di routine o gli infortuni accidentali. Tuttavia, eventuali risparmi e rimborsi che potresti ricevere per queste spese potrebbero essere oscurati da spese vive che devi pagare per condizioni di salute non assicurate.Pertanto, si prega di considerare attentamente il costo per decidere se Ne vale la pena l’assicurazione dell’animale domestico.

Consiglio La scelta di una franchigia più elevata consente di usufruire di un livello più elevato di rimborso per la cura dell’animale.

Linea di fondo

L’assicurazione per animali domestici è qualcosa che più persone scelgono di acquistare per garantire che i loro animali domestici siano protetti. Solo nel 2020, si stima che 3,1 milioni di animali domestici siano protetti da un qualche tipo di polizza assicurativa per animali domestici. Quando il tuo animale domestico è malato, l’assicurazione per animali domestici è ancora una scelta saggia, anche se è importante confrontare le opzioni per ottenere l’assicurazione. In caso di dubbio, può essere utile contattare direttamente la compagnia di assicurazione dell’animale domestico per richiedere informazioni sulla copertura della malattia preesistente.Puoi anche Ottieni preventivi per più polizze assicurative per animali domestici online Scopri come si somma il costo della fornitura di un’assicurazione per il tuo animale domestico.