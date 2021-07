Esclusiva-Amazon, Tata afferma che le regole di e-commerce del governo indiano reprimeranno le imprese-Fonte Reuters

La fonte ha affermato che un funzionario del dipartimento dei consumatori ha affermato che queste normative servono a proteggere i consumatori e non sono così rigorose come in altri paesi. Il ministero non ha risposto a una richiesta di commento.

Per quanto riguarda i termini della proposta, il rappresentante di Tata Sons, la holding del gruppo indiano Tata da 100 miliardi di dollari, ha ritenuto che fosse problematico e ha fornito un esempio che avrebbe fermato le offerte di Starbucks (Nasdaq:) e Tata Joint Venture in India. i suoi prodotti sul sito web del mercato di Tata.

La politica proposta prevede che le società di e-commerce debbano garantire che le loro attività correlate non siano elencate come venditori sui loro siti web. Ciò potrebbe interessare in particolare Amazon perché detiene indirettamente azioni in almeno due venditori, Cloudtail e Appario.

Nuove regole che limitano le vendite flash, vietano la pubblicità ingannevole e i sistemi di reclamo obbligatori e altre proposte possono costringere aziende come Amazon e Flipkart a rivedere le loro strutture aziendali e possono aumentare i costi per i concorrenti nazionali tra cui JioMart, BigBasket e Snapdeal di Reliance Industries.

Fonti hanno affermato che in un incontro organizzato dal Ministero dei consumatori e dall’agenzia governativa per la promozione degli investimenti Invest India, molti dirigenti hanno espresso preoccupazione e confusione sulle regole proposte e hanno chiesto una proroga della scadenza del 6 luglio per la presentazione dei commenti.

New Delhi (Reuters)-Quattro fonti che hanno familiarità con le discussioni hanno riferito a Reuters che Amazon (NASDAQ:) e Tata Group of India hanno avvertito sabato i funzionari del governo di imporre regole più severe ai rivenditori online.Il piano avrà un impatto significativo sul loro modello di business.

