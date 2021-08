Esclusiva notizia del Wall Street Journal | TPG avanza il piano IPO

Share it

TPG ha sede a San Francisco e Fort Worth, in Texas, e ha uffici in tutto il mondo, gestendo quasi 100 miliardi di dollari di asset. La società è stata uno degli ultimi giganti dell’acquisizione originale a mantenere una partnership privata. Considerato l’avvio di un’IPO A volte, in passato, solo alla fine si è deciso di opporvisi.

Questa volta, TPG sembra determinato a completare il piano, anche se non vi è alcuna garanzia, soprattutto considerando Mercato IPO caldo Può essere raffreddato in qualsiasi momento.

Jon Winkred

Prima di entrare in TPG nel 2015, è stato presidente e co-direttore operativo di Goldman Sachs e a maggio è diventato l’unico CEO della società. All’inizio di questo mese, TPG ha nominato il veterano dell’azienda Jack Weingart come chief financial officer.

Azioni di società di private equity quotate in borsa, tra cui

Gruppo Blackstone società,



BX 1,99%



KKR & Co., Carlyle Group Inc. e

Apollo Global Management società,



Apolipoproteina 0,51%



già lacrime di recente Poiché il loro portafoglio di investimenti ha beneficiato dell’aumento del mercato azionario, hanno accumulato “capitale permanente”, che a sua volta genera commissioni di gestione stabili.

Per quanto riguarda TPG, lo è

Airbnb società



ABNB 9,97%



insieme a

Tecnologia Uber società



Uber-2.02%



Altre società di investimento del mercato di private equity hanno colto l’opportunità di condurre offerte pubbliche iniziali.Società europea di private equity

Gruppo punto ponte



BPT -2,01%



PLC è diventato pubblico a Londra il mese scorso e

Capitale del gufo blu società



Gufo 3,93%



Fondata a maggio Attraverso la fusione con SPAC.

Molte persone dalla Svezia

EQT

AB è diventato pubblico nel 2019, Fai trading a multipli significativamente più alti Rispetto al fratello maggiore, ciò è in gran parte dovuto alla sua struttura tariffaria, che consente agli azionisti di ricevere spese di gestione più stabili e crescenti.

Scrivere a Miriam Gottfried Miriam.Gottfried@wsj.com, Corrie Driebusch in corrie.driebusch@wsj.com Con Cara Lombardo cara.lombardo@wsj.com