Esclusiva sprinter olimpica-bielorussa afferma di essere stata portata in aeroporto ma non tornerà a casa Reuters

L'atleta bielorussa Krystsina Tsimanouskaya è stata scortata dalla polizia all'aeroporto internazionale di Haneda a Tokyo, in Giappone, il 1° agosto 2021.



Autrice: Gabrielle Tétrault-Farber

Tokyo (Reuters) – Una velocista bielorussa ha detto che dopo essersi lamentata dell’allenatore della nazionale olimpica, aveva programmato di evitare di prendere l’aereo da Tokyo dopo essere stata portata all’aeroporto contro la sua volontà domenica.

Krystsina Tsimanousskaya, che lunedì avrebbe dovuto partecipare alla corsa dei 200 metri femminili, ha detto a Reuters di aver cercato protezione dalla polizia giapponese all’aeroporto Haneda di Tokyo in modo da non dover salire sull’aereo.

“Non tornerò in Bielorussia”, ha detto a Reuters in un messaggio su Telegram.

Tsimanousskaya, 24 anni, ha detto che lo staff tecnico è venuto nella sua stanza domenica e le ha chiesto di fare le valigie. Ha detto che è stata portata all’aeroporto da un rappresentante della squadra olimpica bielorussa.

Il Comitato olimpico bielorusso ha dichiarato in una nota che l’allenatore ha deciso di ritirarla dalle Olimpiadi sulla base dei consigli del medico Zimanusskaya sullo “stato emotivo e psicologico”.

Il comitato non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento aggiuntivo.

Un fotografo della Reuters ha visto l’atleta in piedi accanto alla polizia all’aeroporto.

“Penso di essere al sicuro”, ha detto Zimanusskaya. “Sono con la polizia.”

Un ufficiale di polizia all’aeroporto di Haneda ha detto che erano con un’atleta olimpica della Bielorussia nel Terminal 3.

Una fonte della Fondazione bielorussa per la solidarietà sportiva ha affermato che la Zimanusskaya prevede di presentare domanda di asilo in Germania o Austria lunedì, sostenendo gli atleti che sono stati imprigionati o emarginati a causa delle loro opinioni politiche.

In un video pubblicato dalla Fondazione di solidarietà sportiva bielorussa su Telegram, Zimanusskaya ha chiesto al Comitato olimpico internazionale di intervenire nel suo caso.

Un portavoce del Comitato olimpico internazionale ha affermato che l’organo di governo ha visto i resoconti dei media e sta indagando. Il portavoce ha detto di aver chiesto chiarimenti al Comitato olimpico bielorusso.

La Bielorussia è un ex paese sovietico, strettamente controllato dal presidente Alexander Lukashenko. Da quando ha preso il potere nel 1994, ha dovuto affrontare un’ondata di proteste lo scorso anno e anche alcuni atleti si sono uniti all’ondata di proteste.

La “negligenza” dell’allenatore

Tsimanousskaya ha partecipato ai preliminari dei 100 m femminili venerdì e prevede di partecipare ai preliminari dei 200 m lunedì e alla staffetta 4×400 m giovedì.

Ha detto che perché “ho parlato della negligenza del nostro allenatore su Instagram”, è stata allontanata dalla squadra.

Tsimanouskaya una volta si è lamentata su Instagram che dopo che alcuni membri della squadra sono stati trovati non idonei per le Olimpiadi, ha partecipato alla staffetta 4x400m perché non hanno ricevuto un numero sufficiente di test antidoping.

“Alcune delle nostre ragazze non hanno volato qui per partecipare alla staffetta 4x400m perché non hanno condotto adeguati test antidoping”, ha detto Zimanusskaya a Reuters all’aeroporto.

“L’allenatore mi ha aggiunto alla staffetta a mia insaputa. Ne ho parlato pubblicamente. L’allenatore si è avvicinato e mi ha detto che c’era un ordine per rimuovermi”.

Tsimanousskaya ha aggiunto di aver contattato i membri della diaspora bielorussa in Giappone, sperando di venirla a prendere all’aeroporto.

Il leader in esilio del partito di opposizione bielorusso Svyatlana Zihanusskaya ha esortato il Comitato Olimpico Internazionale ad affrontare il caso dell’atleta.

“Grazie #IOC per la rapida risposta all’atleta bielorussa Krystsina Tsymanouskaya. Ha il diritto di ricevere protezione internazionale e continuare a partecipare alle @Olimpiadi”, ha twittato Tsikhanouskaya.

“È anche fondamentale indagare sulla violazione dei diritti degli atleti da parte del Comitato olimpico nazionale della Bielorussia”.

Atleta condannato al carcere

Lo scorso anno il presidente Lukashenko ha dovuto affrontare proteste di piazza su larga scala per presunta manipolazione elettorale da parte degli oppositori e ha ordinato la repressione violenta dei manifestanti. Lukashenko ha negato le accuse di brogli.

In un paese in cui gli atleti d’élite fanno spesso affidamento sui finanziamenti del governo, è insolito che alcuni famosi atleti bielorussi si siano uniti alle proteste. Diverse persone sono state incarcerate, tra cui la giocatrice di basket olimpica Yelena Leuchanka https://www.reuters.com/article/us-belarus-election-basketball-idUSKBN27D1QS e l’atleta di decathlon Andrei Krauchanka https://www.reuters.com /article/ noi-bielorussia-elezioni-olimpiche-idUSKBN28614P.

Altri hanno perso il lavoro in nazionale o sono stati espulsi dalla squadra nazionale per aver sostenuto l’opposizione.

Durante la Guerra Fredda, dozzine di personaggi sportivi e culturali hanno disertato dall’Unione Sovietica e dai suoi paesi satelliti in competizioni o tournée all’estero. Ma la libertà di viaggio provocata dal crollo dell’Unione Sovietica nel 1991 ha ridotto la necessità di un comportamento così drammatico.