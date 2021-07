Esclusivo: la Cina ordina a Tencent Music di abbandonare i diritti esclusivi delle case discografiche

Ad aprile, l’amministrazione statale per la regolamentazione del mercato ha stabilito una multa record di 18 miliardi di yuan Alibaba (New York Stock Exchange:) Group Holdings Limited, il leader di e-commerce dominante ha abusato della sua posizione di mercato dominante per molti anni.

Due persone che avevano familiarità con la questione in precedenza hanno detto a Reuters che l’amministrazione statale per la regolamentazione del mercato ha iniziato a indagare su Tencent Music nel 2018, ma ha interrotto l’indagine nel 2019 dopo che la società ha accettato di interrompere il rinnovo di alcuni dei suoi diritti esclusivi (di solito scade tra tre anni).

Nonostante ciò, l’amministrazione statale per la regolamentazione del mercato ha dichiarato sabato che avrebbe impedito a Tencent Holdings di fondere i due maggiori operatori cinesi di siti Web di streaming di videogiochi Huya (NYSE:) Company e Douyu International Holdings (Nasdaq:) Co., Ltd.-per motivi di antitrust, ha confermato il precedente rapporto di Reuters.

Nell’aprile di quest’anno, Reuters ha riferito che l’amministrazione statale per la regolamentazione del mercato aveva informato Tencent Music che avrebbe potuto vendere Kuwo e Kugou, ma la persona ha detto lunedì che non avrebbe più dovuto affrontare tali risultati.

Secondo persone che hanno familiarità con la questione, in base alla clausola penale, l’amministrazione statale per la regolamentazione del mercato infliggerà una multa fino a 500.000 yuan alla revisione anti-monopolio di Tencent Music sulla sua acquisizione di app competitive Kugou e Kuwo nel 2016.

L’Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato, Tencent Holdings e Tencent Music non hanno risposto alle richieste di commento di Reuters lunedì.

Questa multa, più una multa di 500.000 yuan (77.150 dollari USA) per aver riportato erroneamente l’acquisizione di due applicazioni, è il risultato di un’indagine da parte dell’Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato (SAMR). Tencent Music Entertainment Group Persone che hanno familiarità con la questione hanno detto a Reuters che la principale compagnia di streaming musicale cinese (NYSE:).

