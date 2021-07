Esclusivo-Partito comunista cinese al centro della scena nel commercio di petrolio tra Iran e Venezuela – Reuters

Share it

6/6 © Reuters. File foto: il 22 febbraio 2019, una petroliera greggio attraccata al molo PDVSA della raffineria di Isla a Willemstad, Curaçao. REUTERS/Henry Romero/File Photo



2/6

Autori: Jonathan Sol, Chen Aizhu e Mariana Paraga

Londra/Singapore/Città del Messico (Reuters)-Una società di logistica cinese è diventata uno dei principali partecipanti alla fornitura di petrolio sanzionata dall’Iran e dal Venezuela, anche se è stata inserita nella lista nera da Washington due anni fa per aver gestito il petrolio greggio iraniano, sette persone sapevano che la persona transazione ha detto a Reuters.

Gli analisti hanno affermato che il ruolo più importante della China Concord Petroleum Corporation (nota anche come CCPC) e la sua espansione del commercio con il Venezuela, che non era stata segnalata prima, hanno evidenziato i limiti del sistema restrittivo di Washington.

Una serie di persone ha descritto i dettagli di queste transazioni a Reuters, tra cui una fonte cinese che ha familiarità con gli affari del CCPC, un funzionario iraniano e una fonte della compagnia petrolifera statale venezuelana PDVSA.

Secondo i piani di carico mensili di PDVSA, i piani di esportazione e le fatture di aprile e maggio di quest’anno, nonché i dati di tracciamento delle navi cisterna e le fonti PDVSA, CCPC parteciperà al commercio petrolifero venezuelano quest’anno attraverso transazioni con piccole raffinerie di petrolio indipendenti in Cina. .

I documenti PDVSA e i dati di tracciamento delle petroliere mostrano che questa società registrata a Hong Kong è diventata rapidamente un importante partner di Caracas, noleggiando navi in ​​aprile e maggio, trasportando oltre il 20% o valore delle esportazioni totali di petrolio del Venezuela nello stesso periodo Quasi 445 milioni di Stati Uniti dollari di petrolio greggio. I documenti mostrano che CCPC non ha noleggiato alcuna nave che trasportava petrolio venezuelano a giugno.

Dopo che gli Stati Uniti hanno imposto le sanzioni, molte raffinerie in tutto il mondo, comprese le imprese statali cinesi, hanno smesso di acquistare petrolio greggio dall’Iran e dal Venezuela, riducendo le loro esportazioni di milioni di barili e miliardi di dollari di entrate ogni giorno.

Teheran e Caracas si affidano alle entrate petrolifere per gestire i loro paesi, dopodiché hanno giocato a un gioco del gatto col topo ben progettato con Washington per continuare a esportare petrolio greggio, utilizzando varie tecniche per evitare il rilevamento, compresi i trasferimenti da nave a nave e i gusci vuoti Società e intermediari che operano al di fuori del settore finanziario statunitense.

Due fonti hanno affermato che nell’ultimo anno la CCPC ha acquistato almeno 14 petroliere per trasportare petrolio dall’Iran o dal Venezuela alla Cina.

Una persona contattata da Reuters tramite il numero di telefono registrato di CCPC ha dichiarato di non essere a conoscenza di alcuna attività commerciale di CCPC. Ha rifiutato di essere nominata. Un’e-mail inviata all’indirizzo della società elencato sul sito web del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti non ha ricevuto risposta.

PDVSA e il Ministero del Petrolio venezuelano non hanno risposto alle richieste di commento. Anche il ministero del Petrolio iraniano ha rifiutato di commentare.

In risposta a una domanda sul ruolo delle compagnie cinesi nelle transazioni petrolifere sanzionate, un portavoce del Ministero degli Affari Esteri cinese ha dichiarato: “La Cina mantiene un commercio normale e legale con Iran e Venezuela nel quadro del diritto internazionale, che merita rispetto e protezione. .”

La Cina si oppone fermamente alle sanzioni unilaterali e sollecita gli Stati Uniti ad abolire la loro giurisdizione a lungo termine su società e individui. “

‘Albero flessibile’

I funzionari statunitensi generalmente non bloccano la spedizione di petrolio iraniano o venezuelano acquistato dalla Cina o da qualsiasi cliente internazionale. Ma possono rendere difficile l’operato di coloro che sono coinvolti nel commercio vietando ai cittadini e alle aziende americane di trattare con loro, rendendoli intoccabili nelle banche occidentali.

Nel 2019, Washington ha incluso il CCPC nell’elenco delle entità sanzionate per aver violato la lavorazione del petrolio e le restrizioni commerciali iraniane. La società non ha commentato pubblicamente le sanzioni e Reuters non ha potuto determinare l’impatto della lista nera degli Stati Uniti sul CCPC.

Tre fonti cinesi hanno affermato che il CCPC fornisce petrolio iraniano a sei raffinerie cinesi di teiere.

A causa della delicatezza della questione, la fonte ha rifiutato di rivelare l’identità o il nome di queste raffinerie. I documenti esaminati da Reuters non includevano il nome della raffineria.

Funzionari iraniani a conoscenza della questione hanno confermato che il CCPC è un partecipante fondamentale nel commercio di petrolio tra Teheran e la Cina.

Secondo i dati di Refinitiv Oil Research, da novembre a marzo la Cina ha ricevuto una media di 557.000 barili di greggio iraniano al giorno, pari a circa il 5% delle importazioni totali del più grande importatore mondiale.Livello 2018 in Iran.

Secondo i dati dell’esperto di monitoraggio delle merci Vortexa Analytics, le importazioni cinesi di greggio e carburante dal Venezuela erano in media di 324.000 barili al giorno alla fine di aprile, che è inferiore al livello pre-sanzione, ma rappresentava comunque il 60% del totale del Venezuela. esportazioni di petrolio.

Le sanzioni contro la PDVSA del Venezuela sono state attuate nel 2019 come parte del rovesciamento del presidente socialista del paese Nicolas Maduro.

Alla domanda sul ruolo chiave del CCPC nella promozione del commercio di petrolio tra Iran e Venezuela, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha rifiutato di commentare, ma ha affermato che l’agenzia continuerà ad agire.

Julia Friedlander, ex alto funzionario delle sanzioni presso il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, ha affermato che il numero crescente di transazioni petrolifere nella lista nera mostra che gli avversari stanno migliorando nell’evitarlo.

“Ciò dimostra che l’effetto delle sanzioni statunitensi è limitato, specialmente quando si prendono di mira più partecipanti che la pensano allo stesso modo o selettivamente, come i commercianti di petrolio. Pertanto, incentiverai questi assi elastici alternativi”, ha affermato Friedlander, alto funzionario. Membro del Centro per l’Economia Geografica del Consiglio Atlantico.

Secondo i dati pubblici degli analisti e della flotta PDVSA, le sanzioni hanno colpito gravemente le economie di Iran e Venezuela e hanno colpito gravemente le loro flotte di navi cisterna, che sono state sopraffatte e necessitano di importanti riparazioni.

Le 14 petroliere acquisite da CCPC hanno una capacità di circa 28 milioni di barili di petrolio. Due fonti hanno affermato che almeno un’altra petroliera è collegata al CCPC, aumentando la sua capacità a circa 30 milioni di barili.

Un sondaggio Reuters ha mostrato che le esportazioni di greggio iraniano a giugno hanno superato i 600.000 barili al giorno. Secondo una valutazione basata sui dati di tracciamento delle navi cisterna, prima che venissero imposte le sanzioni, la produzione nel 2018 era di 2,8 milioni di barili al giorno, superiore ai 300.000 barili al giorno del 2020.