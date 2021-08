Esegui un nodo Bitcoin completo per gli investitori

Il valore di uno Criptovaluta Solo sicuro come la sua rete.Nel contesto BitcoinQuesta sicurezza si traduce in transazioni reali verificate e verificabili nei nodi operanti nella sua rete.

Punti chiave La sicurezza è la chiave per la maggior parte delle criptovalute (incluso Bitcoin).

Sulla rete Bitcoin, le transazioni vengono verificate in ciascun nodo.

Tuttavia, questo è un metodo che richiede molto tempo, quindi i nodi sono divisi in leggeri e pieni per accelerare il processo.

I nodi completi confermano tutte le transazioni scaricando tutte le transazioni, mentre i nodi leggeri scaricano solo i dati chiave.

Esistono tre metodi chiave per configurare un cloud di nodi completo, locale e preconfigurato.

Ma verificare le transazioni in ogni nodo della rete Bitcoin è un’attività che richiede molto tempo e risorse. L’anno scorso, quando il numero di transazioni Bitcoin è aumentato, gli svantaggi di questo metodo sono diventati molto evidenti. Blockchain Moltiplicare e intasare la sua rete, portando a ritardi nell’elaborazione delle transazioni.

Per superare tali problemi, la rete Bitcoin è divisa in nodi leggeri e Nodo completoI primi elaborano le transazioni più velocemente dei secondi. Non scaricano tutte le transazioni sulla blockchain di Bitcoin e, nel caso di download di transazioni, la velocità si ottiene scaricando solo i dati di intestazione su queste transazioni.

La verifica completa dei nodi Bitcoin è responsabile della conferma di tutte le transazioni che si verificano nella rete di criptovaluta: scaricano tutte le transazioni sulla blockchain di Bitcoin e le verificano completamente con altri nodi.

Perché eseguire un nodo completo?

Vantaggi di eseguirne uno estrazione Quando il valore della macchina aumenta, la macchina appare sotto forma di ricompense in monete e successivi profitti. Sebbene non vi sia alcuna ricompensa monetaria, l’esecuzione di un nodo Bitcoin completo porterà benefici immateriali.

Ad esempio, aumenta la sicurezza delle transazioni effettuate dagli utenti. Questo è particolarmente importante se prevedi di effettuare più transazioni Bitcoin in un giorno. Contribuisce anche alla sicurezza generale della rete Bitcoin. Scaricando tutte le transazioni, un nodo completo avrà sempre le informazioni più recenti e migliori relative alle informazioni blockchain di Bitcoin.

Per gli investitori Bitcoin, i nodi completi serviranno a due scopi: monitorare la salute e la sicurezza della blockchain Bitcoin e verificare l’accuratezza delle transazioni. Il monitoraggio della salute della blockchain di Bitcoin è importante perché la blockchain influisce direttamente sul prezzo di Bitcoin perché viene utilizzata per elaborare le transazioni, sia che si tratti di una transazione commerciale che di una transazione correlata. Allo stesso tempo, la blockchain che protegge la criptovaluta può garantire la sicurezza degli investimenti.

Come impostare un nodo completo

Configurare un nodo completo è abbastanza semplice. Puoi configurare il tuo nodo completo in tre modi.

nuvola

Il primo metodo prevede nuvolaDevi configurare un account su Amazon Web Services (AWS) o Google Cloud. Successivamente, dovrai creare un’istanza di macchina virtuale (VM) per accelerare la connessione e sincronizzare dalla tua macchina al cloud.

Assicurati di configurare le regole del firewall per assicurarti che la tua istanza non venga facilmente compromessa. Infine, devi scaricare Bitcoin Core, il software necessario per eseguire Bitcoin, e configurare le impostazioni della porta appropriate sul tuo computer nel cloud.

Locale

Il secondo metodo è simile al primo, tranne per il fatto che questa volta Bitcoin Core è in esecuzione sul tuo computer locale. Per eseguire un nodo Bitcoin sono necessari almeno 350 GB di spazio su disco e 2 GB di RAM. Dovresti anche avere una velocità di connessione a Internet di almeno 50 Kbps e generosi limiti di upload e download. (È meglio connettersi senza restrizioni di upload e download).

Alcuni siti Web e video elencano le istruzioni per la configurazione del client Bitcoin Core. Potrebbero essere necessari diversi giorni per scaricare e sincronizzare con la blockchain di Bitcoin per la prima volta. Tuttavia, le istanze successive dovrebbero essere più veloci.

Preconfigurato

Il terzo modo per configurare un nodo completo Bitcoin è l’opzione “node-in-a-box”. Come suggerisce il nome, questo metodo consiste in un nodo completo Bitcoin preconfigurato che può essere collegato al tuo computer. Sono dotati di un’interfaccia per gestire il dispositivo e visualizzare i dati in esso contenuti. In effetti, questa opzione esternalizza il pesante lavoro di download e archiviazione della blockchain Bitcoin su un dispositivo mobile esterno, che consuma meno energia del tuo sistema personale.