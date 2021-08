Esempi di struttura di pagamento del mutuo

Una specie di mutuo È un prestito a lungo termine pensato per aiutarti a comprare una casa.Oltre a rimborsare il capitale, devi rimborsare gli interessi Pagamento arrivo SalitaFine. La casa e il terreno circostante sono utilizzati come garanzia. Tuttavia, se vuoi possedere la tua casa, devi sapere qualcosa di più di queste conoscenze generali.Questo concetto vale anche per le imprese, soprattutto per quanto riguarda i costi fissi e punto vicino.

Punti chiave Il pagamento del mutuo consiste nel pagamento del capitale e degli interessi.

Se il tuo acconto è inferiore al 20%, dovrai acquistare un’assicurazione ipotecaria privata, che aumenterà la tua rata mensile.

Alcuni pagamenti includono anche l’imposta sugli immobili o l’imposta sugli immobili.

Il mutuatario paga più interessi nella fase iniziale del mutuo, mentre quest’ultimo è vantaggioso per il saldo principale.

storia

Quasi tutti coloro che acquistano una casa hanno un mutuo. Tasso di interesse ipotecario Spesso citata nei telegiornali della sera, la speculazione sulla direzione in cui si muoveranno i tassi di interesse è diventata una parte standard della cultura finanziaria.

I mutui moderni sono nati nel 1934, quando il governo ha formulato un piano ipotecario per aiutare il paese a superare la Grande Depressione, riducendo al minimo l’acconto richiesto per le case, aumentando così l’importo che i potenziali proprietari di case potrebbero prendere in prestito. Prima di allora, il 50% acconto essere chiesto.Oggi è auspicabile un acconto del 20%, principalmente perché se l’acconto è inferiore al 20%, è necessario acquistare un’assicurazione ipotecaria privata (PMI) per aumentare la rata mensile.

Tuttavia, ciò che è desiderabile potrebbe non essere realizzabile.avere Piano ipotecario Disponibile, che consente una significativa riduzione dell’acconto, ma se riesci a gestire quel 20%, dovresti assolutamente.

Comprendere la struttura del pagamento del mutuo

pagamento del mutuo

I principali fattori che determinano il tuo rimborso mensile sono l’entità e la durata del prestito. La scala è l’importo che prendi in prestito e il termine è il periodo di tempo che devi rimborsare. In generale, più lungo è il tuo mandato, minore è la rata mensile. Ecco perché i mutui a 30 anni sono i più popolari. Una volta che conosci l’entità del prestito richiesto per una nuova casa, Calcolatore mutuo È un modo semplice per confrontare i tipi di prestito ipotecario e Vari finanziatori.di

PITI: Componente di pagamento del mutuo

Quattro fattori giocano un ruolo nel calcolo delle rate del mutuo: capitale, interessi, tasse e assicurazioni (PITI). Quando li esamineremo, useremo un mutuo di $ 100.000 come esempio.

Principale

Una parte di ogni mutuo è dedicata al rimborso del capitale. La struttura del prestito consente all’importo del capitale restituito al mutuatario di partire dal basso e aumentare ad ogni rata del mutuo. I pagamenti dei primi anni sono stati utilizzati più per interessi che per capitale, mentre i pagamenti degli ultimi anni hanno ribaltato questa situazione.Per il nostro mutuo da 100.000 USD, il capitale è di 100.000 USD.

Interesse

L’interesse è il rendimento per il creditore che si assume il rischio e prende in prestito denaro da te. I tassi di interesse ipotecari hanno un impatto diretto sull’entità delle rate dei mutui: tassi di interesse più elevati significano rate del mutuo più elevate.

Tassi di interesse più alti generalmente riducono l’importo che puoi prendere in prestito, mentre tassi di interesse più bassi aumentano l’importo che puoi prendere in prestito.Se il nostro tasso di interesse ipotecario di $ 100.000 è del 6%, il pagamento mensile combinato del capitale e degli interessi del mutuo di 30 anni è di circa $ 599,55 – $ 500 di interesse + $ 99,55 di capitale. Lo stesso tasso di interesse del prestito è del 9% e la rata mensile è di $ 804,62.

imposta

L’imposta sugli immobili o l’imposta sulla proprietà viene valutata dalle agenzie governative e utilizzata per finanziare servizi pubblici come scuole, forze di polizia e vigili del fuoco. Le tasse sono calcolate annualmente dal governo, ma puoi pagare queste tasse come parte del tuo pagamento mensile. L’importo dovuto diviso per il numero totale di rate mensili del mutuo per un determinato anno. Il prestatore riscuote il pagamento e lo tiene in deposito a garanzia fino a quando l’imposta non deve essere pagata.

Assicurazione

Come per le tasse sugli immobili, i pagamenti assicurativi vengono pagati con ogni mutuo e sono conservati da un custode fino alla scadenza della fattura.Confronti fatti nel processo Assicurazione a premio orizzontaleCi sono due tipi di assicurazione che possono essere inclusi nelle rate del mutuo. Uno è l’assicurazione sulla proprietà, che può proteggere la casa e i suoi effetti personali da incendi, furti e altri disastri. L’altro è PMI, che è obbligatorio per le persone con un acconto inferiore al 20% del costo per acquistare una casa. Se il mutuatario non può rimborsare il prestito, questo tipo di assicurazione può proteggere il mutuante.Poiché riduce al minimo il rischio di insolvenza dei prestiti, PMI consente inoltre ai finanziatori di vendere prestiti agli investitori, che a loro volta possono avere determinate garanzie debito L’investimento sarà loro restituito. Una volta che il mutuatario possiede almeno il 20% del capitale della casa, la copertura PMI può essere annullata.

Sebbene capitale, interessi, tasse e assicurazione costituiscano un mutuo tipico, alcune persone scelgono un mutuo che non include tasse o assicurazioni come parte dei loro pagamenti mensili. Con questo tipo di prestito, l’importo del tuo rimborso mensile è basso, ma devi pagare tu stesso le tasse e i premi assicurativi.

Piano di ammortamento

Mutuo Ammortamento La scheda specifica quale parte di ogni mutuo è dedicata a ciascuna componente del PITI. Come accennato in precedenza, il mutuo del primo anno comprende principalmente il pagamento degli interessi, mentre i pagamenti successivi includono principalmente il capitale.

Nel nostro esempio di mutuo da $ 100.000 a 30 anni, ci sono 360 pagamenti nel piano di ammortamento. La parte della timeline mostrata di seguito mostra come l’equilibrio tra il pagamento del capitale e degli interessi si è invertito nel tempo, spostandosi verso applicazioni più principali.