Esempio di dichiarazione sulla politica di investimento

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

Aiuta a tracciare indicazioni quando si visita una nuova destinazione. All’arrivo, è un buon momento per fare un piano di attività. Se stai facendo un’escursione in un parco statale, devi determinare come arrivarci e quale sentiero prendere nel parco.

Simile alla spedizione, Dichiarazione sulla politica di investimento (IPS) è la tua guida per il futuro delle tue finanze.

Che cos’è l’Investment Policy Statement (IPS)?

IPS è il divario tra la mappa, il piano di attività e il file dei risultati consulente finanziario con il cliente. La prima parte della dichiarazione include gli obiettivi e gli obiettivi di investimento generali del cliente. La sezione successiva discute il percorso seguito da consulenti e clienti per raggiungere una serie di obiettivi.

I dettagli includono i seguenti argomenti Allocazione delle risorse, Tolleranza al rischioE obiettivi finanziari.

Esempio IPS

Dai un’occhiata al seguente esempio di una dichiarazione di politica di investimento fittizia.

Prima consultazione dell’investitore, società a responsabilità limitata Dichiarazione sulla politica di investimento di Juan Martinez

sintesi:

Juan Martinez, investitore privato, 55 anni

Portafoglio di investimento: personale, imponibile

Stato: California

Codice fiscale: xxx-xx-xxxx

Attività correnti: $ 500.000

Obiettivo di rendimento: 6%

Limite di perdita di un anno (caso peggiore): 15-18%

L’obiettivo. il gol:

Crescita a lungo termine e Garantito

Profilo di rischio: conservativo

limite di tempo: Più di 5 anni

Requisiti di liquidità a breve termine: nessuno

Tasso di rendimento atteso a lungo termine: 6% (basato sul tasso di rendimento storico)

Responsabilità dei consulenti finanziari:

fiduciario, Una terza parte imparziale responsabile di aiutare i clienti a raggiungere obiettivi finanziari a lungo termine.

Negoziare con il cliente per creare una configurazione di asset.

Scegli gli asset in base all’asset allocation per fornire rischi e rendimenti adeguatamente dispersi.

Controllare e segnalare tutti i costi di investimento.

Monitora tutte le opzioni di investimento e i portafogli custode(Il custode è responsabile della custodia dei beni del cliente)

La valutazione di tutte le attività del portafoglio viene eseguita regolarmente.

Fornisci rapporti mensili che includono titoli, flusso di cassa, reddito e variazioni mensili del valore.

Guida alla selezione del portafoglio:

In generale, la performance degli investimenti a lungo termine dipende da Rendimento delle risorseStoricamente, gli asset azionari forniscono tassi di rendimento più elevati e tassi di rendimento più elevati volatilitàLe immobilizzazioni di solito hanno bassi rendimenti, bassa correlazione con le azioni e bassi rischi. Si consiglia di diversificare tra aree geografiche e scale di asset.

In base al profilo di rischio conservativo del cliente, l’asset allocation del portafoglio sarà del 60% degli asset azionari e del 40% degli asset fissi.

La composizione individuale delle partecipazioni varierà da Fondo indicizzato con Fondo quotato in borsa Dalle seguenti classi di attività:

giusto

noi

Dividendo alto

valore

Azioni a piccola capitalizzazione

Internazionale, compresi i mercati sviluppati e in via di sviluppo

stabile

Riequilibrio dell’asset allocation:

Secondo i dati di Vanguard, non esiste un consenso generale sull’asset allocation.Non ci sono dati da consigliare riequilibrare Più spesso di ogni anno.Pertanto, il portafoglio verrà ribilanciato ogni anno riducendo al minimo le conseguenze fiscali Vendita di asset.

Monitoraggio delle prestazioni:

Il rendimento di ciascun fondo comune di investimento indicizzato o fondo negoziato in borsa sarà correlato ad esso Prova delle prestazioniQualsiasi deviazione da questo benchmark viene valutata e discussa ogni anno.Le partecipazioni saranno anche Gruppo di pari fondi.

I parametri per la vendita di fondi a causa di scarse prestazioni includono deviazioni dal benchmark di oltre l’1% all’anno e/o rientrare nella metà inferiore del gruppo di fondi di coorte.

I costi vengono monitorati ogni anno per garantire che il costo totale non superi l’1% di tutti i beni investibili.

L’intero portafoglio viene monitorato almeno annualmente per valutare se il target iniziale è in atto o se è cambiato. Anche le prestazioni e le spese saranno incluse in questo incontro. Mr. Martinez e il consulente determineranno congiuntamente la direzione futura del portafoglio di investimenti.

Linea di fondo

La dichiarazione della politica d’investimento è personalizzata e individualizzata per la situazione del cliente di consulenza. L’esempio precedente è un tipo di IPS. Ogni società di consulenza finanziaria avrà la propria versione del rendiconto.

Finalmente il grande investimento agenzia Ci sono anche dichiarazioni sulla politica di investimento per i loro singoli fondi comuni e/o base di clienti. La dichiarazione sulla politica di investimento consente a clienti e consulenti di rimanere sulla stessa pagina di investimento e responsabilizza i consulenti in base a determinati standard.