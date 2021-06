Esempio di gestione di attività/passività

Sebbene si sia evoluto per riflettere le mutevoli condizioni dell’economia e del mercato nella sua forma più semplice, Gestione di attività/passività Implica la gestione di beni e flussi di cassa per adempiere agli obblighi.È una forma Gestione del rischio Dove gli investitori cercano di mitigare o siepe Il rischio di non adempiere ai propri obblighi. Oltre a gestire il rischio, il successo dovrebbe anche migliorare la redditività dell’organizzazione.

Alcuni professionisti preferiscono utilizzare l'”ottimizzazione degli utili” per spiegare la necessità di massimizzare le attività per far fronte a passività sempre più complesse.Oppure, il surplus è anche chiamato patrimonio netto o differenza tra i due Valore di mercato Beni e Valore corrente Debito. La gestione dell’attivo e del passivo viene svolta in una prospettiva di lungo termine per gestire i rischi derivanti dalla contabilizzazione di attività e passività. Pertanto, può essere strategico o tattico.

Una volta al mese mutuo È un esempio comune di un debito pagato dai consumatori dagli attuali flussi di cassa. Ogni mese, il mutuatario deve disporre di beni sufficienti per pagare il mutuo. Le istituzioni affrontano sfide simili, ma la scala è molto più complicata.Ad esempio, il piano pensionistico deve soddisfare i pagamenti dei benefici stabiliti per i pensionati nel contratto, pur mantenendo Base patrimoniale Attraverso un’allocazione prudente degli asset e il monitoraggio del rischio, verranno generati futuri pagamenti continui.

Le responsabilità istituzionali sono complesse e diversificate. La sfida è comprenderne le caratteristiche e gli asset strutturali in modo strategico e complementare.Ciò può comportare Allocazione delle risorse Questo sembra non essere ottimale (se si considerano solo le risorse). Attività e passività sono generalmente considerate intrecciate in modo intricato piuttosto che concetti indipendenti. Di seguito sono riportati alcuni esempi di sfide patrimoniali/passivo istituzionali e personali.

Punti chiave La domanda di asset/liability management può sorgere in varie situazioni, scenari e settori.

La gestione delle attività/passività può anche essere definita investimento guidato dal debito.

In ogni caso, la gestione delle attività/passività consiste nell’assicurare che le attività possano essere utilizzate per coprire adeguatamente le passività quando scadono o si prevede che scadano.

bancario

come un Intermediario finanziario Le banche accettano depositi obbligati a pagare interessi (passività) e forniscono prestiti con interessi (attività). Oltre ai crediti, il portafoglio mobiliare costituisce anche un patrimonio bancario.La banca deve gestire Rischio di tasso di interesse, che può portare a un disallineamento di attività e passività.Tassi di interesse fluttuanti e abrogazione Regola QLa limitazione del tasso di interesse che le banche pagano ai depositanti ha causato questo problema.

Da una banca Margine di interesse netto– La differenza tra tassi di interesse sui depositi e tassi di interesse sugli attivi (prestiti e titoli) – è una funzione Sensibilità al tasso di interesse E il numero e la combinazione di attività e passività. Per i prestiti bancari a breve termine e i prestiti a lungo termine, le banche di solito devono utilizzare la loro struttura di attività e passività o utilizzare derivati ​​(come swap, scambio, Opzioni e futures) per garantire che adempia a tutte le sue passività.

Compagnia assicurativa

Esistono due tipi principali di compagnie di assicurazione: compagnie di assicurazione vita e compagnie di assicurazione non vita (ad esempio, proprietà e danni).Le compagnie di assicurazione sulla vita forniscono anche rendite che possono essere vita o non vita o conti a tasso di interesse garantito (GIC), o Fondo a valore stabile.

assicurazione sulla vita Spesso è un debito a lungo termine. Le polizze di assicurazione sulla vita variano in base al tipo, ma lo standard si basa solitamente su un pagamento in un’unica soluzione al beneficiario dopo la morte del proprietario. Ciò richiede una pianificazione attuariale che utilizzi tabelle dell’aspettativa di vita e altri fattori per determinare gli obblighi annuali stimati che le compagnie di assicurazione possono affrontare ogni anno.

con rendita, Il requisito della responsabilità richiede il reddito del fondo durante il periodo di pagamento a partire dalla data specificata.in modo da Certificato di investimento garantito E i prodotti a valore stabile, affrontano il rischio di tasso di interesse, che può erodere il surplus e causare una mancata corrispondenza di attività e passività. Le compagnie di assicurazione sulla vita tendono ad avere scadenze del debito più lunghe.Pertanto, maggiore durata e Protezione dall’inflazione Sebbene la linea di prodotti e le sue esigenze siano diverse, la scelta delle attività dovrebbe corrispondere alle attività delle passività (obbligazioni a più lunga scadenza e immobili, azioni e capitale di rischio).

A causa del periodo tipico da tre a cinque anni, le compagnie di assicurazione non vita devono sostenere responsabilità molto più brevi (indennizzi contro gli infortuni) Ciclo di sottoscrizioneI cicli economici spesso spingono le aziende a fluiditàRispetto alle compagnie di assicurazione vita, le compagnie di assicurazione non vita considerano il rischio di tasso di interesse minore. Le passività sono spesso incerte in termini di valore e tempo.La struttura di responsabilità della società è una funzione di essa linea di produzione Oltre al processo di sinistro e di liquidazione, questo è solitamente funzione della cosiddetta “coda lunga” ovvero il periodo di tempo che intercorre tra l’evento e la denuncia del sinistro e l’effettivo pagamento all’assicurato. Questa situazione si verifica perché, rispetto all’attività di assicurazione sulla vita, i clienti commerciali rappresentano una quota molto più ampia dell’intero mercato dei beni e degli infortuni accidentali e l’attività di assicurazione sulla vita è principalmente per gli individui.

Le compagnie di assicurazione offrono una varietà di prodotti e richiedono alle compagnie di assicurazione di condurre ampi piani di gestione di attività/passività.

Piano di benessere

Il piano tradizionale a benefici definiti deve rispettare la promessa della formula previdenziale prevista nel documento del piano di pagamento. Sponsor del pianoPertanto, l’investimento è di natura a lungo termine, lo scopo è mantenere o espandere la base patrimoniale e fornire pensioni.Conosciuto in pratica Investimento guidato dal debito (LDI), I manager misurano le passività stimando la durata dei pagamenti dei benefici e il loro valore attuale.

Il finanziamento di un piano a benefici di solito comporta l’abbinamento di attività a tasso variabile con passività a tasso variabile (pensioni future basate sulle previsioni di crescita salariale per i dipendenti attivi) e attività a tasso fisso con passività a tasso fisso (pagamenti di reddito ai pensionati).Poiché i portafogli di investimento e le passività sono sensibili ai tassi di interesse, strategie come i portafogli di investimento immunità L’abbinamento della duration può essere utilizzato per proteggere il portafoglio dalle fluttuazioni dei tassi di interesse.

Fondazioni e Onlus

L’istituzione che eroga le sovvenzioni ed è finanziata da donazioni e investimenti è la fondazione. I fondi di dotazione sono fondi a lungo termine Di proprietà di organizzazioni senza scopo di lucro (ad esempio università e ospedali). Sono spesso senza tempo nel design. Le loro passività sono solitamente impegni di spesa annuali come percentuale del valore di mercato dell’attività. La natura a lungo termine di questi accordi di solito porta a allocazioni di investimenti più attive volte a superare l’inflazione, espandere i portafogli di investimento e sostenere e mantenere politiche di spesa specifiche.

Gestione patrimoniale

Per la ricchezza privata, la natura del debito personale può essere variabile quanto l’individuo stesso.Questi vanno da Piano di pensionamento E i fondi per l’istruzione vengono utilizzati per l’acquisto di case e circostanze speciali. La tassazione e la propensione al rischio costituiranno l’asset allocation e il processo di gestione del rischio per determinare l’asset allocation appropriata per far fronte a tali passività. Le tecniche di asset/liability management possono essere confrontate con quelle utilizzate a livello istituzionale, in particolare per le strategie di fondi che mirano a flussi di cassa dopo una data specifica.

Grandi gruppi di imprese, multinazionali

Infine, le aziende possono utilizzare tecniche di asset/liability management per vari scopi. Alcune motivazioni possono includere liquidità, Cambio estero, Rischio di tasso di interesse e rischio di commodity. Ad esempio, le compagnie aeree possono proteggersi dal rischio di fluttuazioni del prezzo del carburante al fine di mantenere una corrispondenza attività/passività gestibile. Inoltre, le società multinazionali possono utilizzare il mercato dei cambi per coprire il rischio di perdite valutarie per assicurarsi di avere migliori previsioni sulla gestione delle attività e dei pagamenti.

Linea di fondo

La gestione delle attività/passività, nota anche come investimento guidato dal debito, può essere un compito complesso. Comprendere i fattori interni ed esterni che influenzano la gestione del rischio è fondamentale per trovare la giusta soluzione. L’allocazione prudente delle attività non tiene solo conto della crescita delle attività, ma si rivolge anche specificamente alla natura delle passività dell’organizzazione.