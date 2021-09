Esiste un HSA? Ecco perché dovresti investirci @themotleyfool #stocks

punto chiave I costi dell’assistenza sanitaria tendono ad aumentare più rapidamente dell’inflazione generale, ma non così velocemente come il mercato azionario. Si stima che il costo totale dell’assistenza sanitaria dopo il pensionamento raggiunga i 387.000 dollari. Quando vai in pensione, puoi ritirare l’HSA imponibile per le spese non mediche.

Un sondaggio di Charles Schwab nel 2021 ha mostrato che solo il 49% delle persone che hanno accesso a un HSA o a un conto di risparmio sanitario lo utilizza. Questo è un peccato perché HSA può facilmente diventare un fattore determinante nei piani pensionistici efficaci.

Ecco tre motivi per cui dovresti contribuire a HSA e utilizzare tali contributi per la crescita a lungo termine.

1. Le spese mediche esauriranno i tuoi risparmi

prevedere Spese mediche per i pensionati È più spaventoso di qualsiasi film horror. Fidelity stima che una donna di 65 anni che andrà in pensione nel 2021 spenderà circa US $ 157.000 in spese mediche vive durante il suo pensionamento. Si stima che un uomo di 65 anni che va in pensione quest’anno spenda $ 143.000 per l’assistenza sanitaria. Un altro rapporto della società di software medico HealthView prevede che una coppia di 65 anni andrà in pensione nel 2019 e le spese mediche cumulative durante il pensionamento raggiungeranno $ 387,6 ​​44.

Peggio ancora, queste stime potrebbero non essere sufficienti per le persone sotto i 65 anni.Tra il 2011 e il 2020, il tasso di inflazione sanitaria negli ultimi 10 anni ha superato la media inflazione — A volte supera il 4,5%.

L’elevata inflazione medica aumenterà le tue spese mediche a vita, ma minerà anche il tuo piano di distribuzione della pensione. Molti pensionati prevedono di fissare un importo di prelievo fisso quando vanno in pensione e aumenterà ogni anno a causa dell’inflazione. Se i costi dell’assistenza sanitaria sono una delle tue spese maggiori e stanno crescendo più velocemente dell’inflazione generale, allora la tua crescita dell’inflazione pianificata potrebbe non essere sufficiente.

Fortunatamente, il mercato azionario di solito cresce più velocemente del costo dell’assistenza sanitaria.Investi nel tuo Ferrovia ad alta velocità Il finanziamento ti dà l’opportunità di superare l’inflazione sanitaria: questo è essenziale per migliorare la tua preparazione.

2. Il tuo HSA gode di tripli vantaggi fiscali

HSA è l’unico conto che offre tre vantaggi fiscali:

Le donazioni sono deducibili dalle tasse. La tua detrazione fiscale ridurrà il costo dei tuoi contributi nell’anno fiscale in corso.

Il reddito è l’imposta sul reddito differita. Il tuo saldo HSA crescerà più velocemente perché non devi prelevare fondi ogni anno per pagare le tasse.

I prelievi utilizzati per finanziare le spese mediche ammissibili sono esentasse. Le spese mediche ammissibili includono i costi dei farmaci, i ticket e la coassicurazione per servizi odontoiatrici, medici e oculistici. Dopo il pensionamento, puoi anche utilizzare la tua HSA per pagare i premi Medicare. I prelievi esentasse riducono sostanzialmente i costi sanitari perché puoi utilizzare il 100% dei tuoi fondi. Se devi pagare le tasse sul prelievo, il tuo denaro disponibile sarà ridotto a causa del tuo debito fiscale.

Investi il ​​tuo contributo HSA in ETF E altri fondi azionari per massimizzare i benefici fiscali tripla conto. Nel tempo, dovresti guadagnare di più e alla fine avere più fondi per prelevare esentasse in pensione.

3. Il tuo HSA può eseguire il backup del tuo 401(k) o IRA

L’assegnazione di fondi per spese sanitarie future può proteggerti da situazioni avverse: hai bisogno di farmaci o trattamenti costosi nella tua vecchiaia. Ma cosa succede se sei più vecchio, sano e non vai dallo studio del medico? HSA ha anche risposte a questa situazione.

Dopo aver raggiunto i 65 anni, puoi partecipare ad attività non mediche ritiro HSA Non c’è penalità. Questi prelievi saranno tassati come reddito ordinario, proprio come le distribuzioni qualificate 401 (k) o IRA. Ciò significa che non c’è modo di finanziare troppo il tuo HSA. Se sei in buona salute, puoi usare i soldi per pagare le normali spese di pensione.

Investi i tuoi fondi HSA per prepararti alla pensione

(si spera) stai investendo nel tuo 401 (k) o Fondo dell’esercito repubblicano irlandese Per una crescita a lungo termine, puoi fare lo stesso con HSA. I vantaggi fiscali a lungo termine e la versatilità di HSA sono molto potenti: usali per portare la tua preparazione alla pensione a un nuovo livello.