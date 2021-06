Sì, ce n’è uno Correlazione positiva (La relazione tra due variabili, dove entrambe le variabili si muovono nella stessa direzione) tra rischio E ritorno: c’è un avvertimento importante. Non vi è alcuna garanzia che l’assunzione di rischi maggiori porterà maggiori guadagni. Al contrario, l’assunzione di rischi maggiori può comportare la perdita di più capitale.

Un’affermazione più corretta potrebbe essere Quantità Rischio e Potenziale In cambio. In generale, gli investimenti a basso rischio hanno un potenziale di profitto inferiore. Gli investimenti ad alto rischio hanno un potenziale di profitto più elevato, ma possono anche causare maggiori perdite.

Punti chiave Esiste una correlazione positiva tra rischio e rendimento: maggiore è il rischio, maggiore è la probabilità di profitto o perdita.

Utilizzando il principio dell’equilibrio rischio-rendimento, un basso livello di incertezza (rischio) è associato a un basso rendimento e un alto livello di incertezza è associato a un alto rendimento.

Gli investitori devono comprendere la sua personale tolleranza al rischio quando costruiscono portafogli di investimento.

Rischio e investimento

I rischi associati all’investimento possono essere considerati distribuiti all’interno di un intervallo.Nella fascia a basso rischio, ci sono a breve termine Obbligazioni statali Basso rendimento. Ciò può includere investimenti, come proprietà in affitto o debito ad alto rendimento.All’estremità ad alto rischio dello spettro c’è giusto investimento, futures E i contratti sulle merci, comprese le opzioni.

Gli investimenti con diversi livelli di rischio sono generalmente inseriti in un portafoglio per massimizzare i rendimenti riducendo al minimo la possibilità di rischio. volatilità E perdita. Teoria del portafoglio moderna (MPT) Utilizzare tecniche statistiche per determinare Confine effettivo Questo porta al rischio dato più basso tasso di rispostaUtilizzando questo concetto teorico, le attività vengono combinate in un portafoglio basato su misurazioni statistiche, come ad esempio Deviazione standard E pertinenza.

Compromesso rischio-rendimento

La correlazione tra rischio di investimento e performance di investimento è chiamata Compromesso rischio-beneficioIl compromesso rischio-rendimento mostra che maggiore è il rischio, maggiore è il rendimento e viceversa. Utilizzando questo principio, un basso livello di incertezza (rischio) è associato a un basso rendimento potenziale e un alto livello di incertezza è associato a un alto rendimento potenziale. Secondo il rapporto rischio-rendimento, solo quando gli investitori accettano una maggiore probabilità di perdita, i fondi di investimento possono ottenere profitti maggiori.

Gli investitori considerano l’equilibrio rischio-rendimento come una delle componenti importanti del processo decisionale. Lo usano anche per valutare l’intero portafoglio.

Tolleranza al rischio

L’investitore deve capire il suo personale Tolleranza al rischio Quando si costruisce un portafoglio di attività. La tolleranza al rischio varia da investitore a investitore. I fattori che influenzano la tolleranza al rischio possono includere:

Tempo rimanente prima del pensionamento

Dimensione del portafoglio

Potenziale di profitto futuro

Possibilità di recuperare i fondi persi

L’esistenza di altri tipi di attività: patrimonio immobiliare, piani pensionistici, polizze assicurative

Gestire rischi e benefici

Abbondano le formule, le strategie e gli algoritmi dedicati all’analisi e al tentativo di quantificare la relazione tra rischio e rendimento.

La prima regola di sicurezza di Roy, Conosciuto anche come SFRatio, è un metodo di decisione di investimento che stabilisce il rendimento minimo richiesto per un dato livello di rischio. La sua formula fornisce la probabilità di ottenere il rendimento minimo richiesto sul portafoglio; la decisione migliore per gli investitori è quella di scegliere il portafoglio con la SFRatio più alta.

Un’altra misura popolare è Rapporto di nitidezzaQuesto calcolo confronta il rendimento di un bene, fondo o portafoglio con la performance di investimenti privi di rischio (più comunemente buoni del Tesoro USA a tre mesi). Maggiore è l’indice di Sharpe, migliore è la performance corretta per il rischio.