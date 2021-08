Esplora una carriera nella contabilità forense

I contabili forensi sono investigatori finanziari che controllano, indagano e determinano l’accuratezza dei rapporti e dei documenti finanziari, solitamente relativi ad azioni legali previste o in corso.

Il loro compito è identificare i dati finanziari sospetti, che di solito vengono utilizzati per indagare su reati dei colletti bianchi come frode e corruzione sui titoli. La criminalità dei colletti bianchi è un reato non violento commesso per ottenere benefici economici, di solito coinvolgendo individui o imprese di varie dimensioni.

I contabili forensi possono lavorare per aziende, organizzazioni senza scopo di lucro, agenzie governative e di polizia, proprietà o individui.

I contabili forensi possono anche aiutare le organizzazioni a stabilire o migliorare le proprie procedure di gestione e riduzione del rischio attraverso la progettazione personalizzata di sistemi di contabilità e auditing.

I contabili forensi sono generalmente anche contabili pubblici certificati e esaminatori di frode registrati (CFE).

Contabilità forense: panoramica

Non si tratta solo di criminalità totale.I contabili forensi possono aiutare le organizzazioni a stabilire o migliorare i propri Gestione del rischio Riduci i rischi grazie a sistemi di contabilità e audit personalizzati.

Come una funzione diligenza dovuta In termini di analisi degli investimenti, possono fornire consulenza su varie operazioni finanziarie pianificate, tra cui fusioni e acquisizioni, investimenti in capitale di rischio, acquisti di obbligazioni societarie, carta commerciale e azioni e procedure fallimentari.

Da comportamenti sospetti a vere e proprie frodi

In molti casi, possono trovare alcuni record sospetti progettati per coprire problemi finanziari. Ma possono anche trovare prove di un comportamento criminale.

Le attività criminali scoperte possono includere frode, corruzione, riciclaggio di denaro, occultamento di debiti, occultamento di beni o altre attività fraudolente. I contabili forensi possono essere tenuti a testimoniare in qualità di periti in procedimenti penali e civili e a comparire nelle testimonianze preliminari.

Segui i soldi

Oltre al loro lavoro nel settore commerciale e alle indagini sui beni personali per scopi legittimi, i contabili forensi possono anche ispezionare le imprese criminali per recuperare fondi ottenuti illegalmente o tracciare attività di riciclaggio di denaro.

Il lavoro di un commercialista forense è cruciale nella confisca dei beni da parte del governo nei casi di criminalità organizzata o nei procedimenti fiscali contro individui o società.

I contabili forensi possono lavorare a stretto contatto con le forze dell’ordine e gli avvocati durante le indagini e talvolta sono tenuti a comparire in tribunale come periti durante i processi.

Credenziali

I contabili forensi sono spesso anche CPA e Esaminatore di frodi certificato (CFE). CFE ha ricevuto un’ampia formazione nella prevenzione e nella prevenzione delle frodi. Per superare l’esame CFE potrebbe essere necessario un CFE senza almeno due anni di esperienza professionale in un campo direttamente o indirettamente correlato all’individuazione di frodi o alla deterrenza.

I candidati che sostengono l’esame devono inoltre ottenere almeno un totale di 40 punti di sufficienza prima di sostenere l’esame.Questo Associazione degli esaminatori di frodi registratiIl CFE, che rilascia il certificato CFE, ha stabilito un sistema a punti che concede crediti per l’istruzione, l’affiliazione professionale e l’esperienza.

Gli argomenti trattati dall’esame CFE includono tecniche investigative, transazioni finanziarie, criminologia ed etica e gli elementi legali della frode.

Altri requisiti per la certificazione CFE includono:

Diventa un membro associato ACFE con una buona reputazione

carattere nobile

Accettare di rispettare la Carta e il Codice di etica professionale dell’Associazione degli esaminatori di frode registrati

La certificazione CFE è riconosciuta a livello globale e i potenziali datori di lavoro la cercheranno quando assumeranno contabili forensi.

Requisiti per i commercialisti forensi

Sia i contabili forensi che il CFE devono avere una comprensione completa di tutti gli aspetti delle informazioni aziendali e dei rapporti finanziari, tra cui:

Un bilancio che mostra le attività, le passività e il patrimonio netto della società al momento della relazione

Conto profitti e perdite, che riporta i profitti e le perdite della società durante il periodo di riferimento

Una dichiarazione degli utili non distribuiti che riporta i dividendi pagati e altri elementi inclusi o inclusi negli utili. Questi dati possono essere inclusi anche nel bilancio.

Il rendiconto finanziario mostra il flusso di cassa nell’azienda (afflusso) e l’azienda in uscita (deflusso). Le disponibilità liquide sono riportate anche nel rendiconto finanziario.

Le informazioni riportate in questi documenti devono essere conformi a Principi contabili generalmente accettati (GAAP), che chiarisce regole e procedure contabili.

Diventa un ragioniere forense

I contabili forensi di solito devono avere una laurea in contabilità o campi correlati. L’ottenimento di un master in contabilità o in qualsiasi scienza aziendale può aumentare le opportunità di lavoro e lo sviluppo della carriera.

Molti college e università offrono corsi di contabilità forense attraverso programmi di formazione online.

Opportunità di lavoro, percorso di carriera e stipendio

La professione contabile può essere redditizia. A maggio 2020, lo stipendio medio di un contabile era di $ 73.560.

Lo stipendio dipende dall’esperienza, dagli anni di esperienza e dal tipo e dalle dimensioni dell’entità. Le piccole imprese pagano meno delle grandi aziende e le organizzazioni senza scopo di lucro possono pagare meno delle organizzazioni a scopo di lucro.

La posizione è un fattore importante nel grado di stipendio. Gli stipendi nelle grandi città saranno più alti della media nazionale, così come il costo della vita.

Regolamenti più recenti, come quelli introdotti nel 2002 Sarbanes-Oxley Act, Ha creato molte opportunità in questo campo. Il disegno di legge ha rafforzato gli standard contabili e di rendicontazione della società.

I potenziali siti di impiego includono le forze dell’ordine, i governi statali e locali e le agenzie federali, tra cui l’Internal Revenue Service (IRS), il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, il Government Accountability Office, il Federal Bureau of Investigation (FBI) e la Central Intelligence Agency (CIA).

Ne hanno bisogno anche le aziende di tutte le dimensioni, il settore dei servizi finanziari e il settore non profit.sito web Contabilità forense L’elenco delle informazioni sulle potenziali opportunità di lavoro può essere una risorsa utile per i futuri contabili forensi.

Scopri le risposte alle domande frequenti sulla carriera contabile forense

C’è una richiesta di ragionieri forensi?

Secondo il Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti, le opportunità di lavoro Tecnico di scienze forensi Si prevede che il decennio che termina nel 2029 aumenterà di circa il 15% Contabile Si prevede un aumento di circa il 5% nello stesso periodo.

Quanto guadagna un commercialista forense?

Secondo il Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti, lo stipendio medio di un contabile a maggio 2020 era di $ 73.560. Il Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti non tiene traccia in modo specifico degli stipendi dei contabili forensi. Come con occupazioni simili, il tuo reddito annuo dipende dalla tua esperienza, dal numero di anni in cui sei stato nell’occupazione e dal tipo e dalle dimensioni dell’entità.

Quanti anni ci vogliono per diventare un ragioniere forense?

La maggior parte dei ragionieri forensi ha bisogno di un diploma di laurea da prendere in considerazione per le posizioni entry-level. Ci vogliono circa quattro anni per ottenere una laurea. Per ottenere qualsiasi certificazione aggiuntiva, di solito è necessario almeno un anno in più. Se vuoi diventare un contabile forense, è ragionevole stimare che ci vorranno dai quattro ai sei anni.

Cosa fa un contabile forense per l’FBI?

I contabili forensi che lavorano per l’FBI possono avere molte responsabilità diverse. In generale, qualsiasi caso dell’ufficio investigativo che implichi illeciti finanziari (incluse le indagini su terroristi, spie e criminali) rientra nell’ambito delle responsabilità del contabile forense. I contabili forensi contribuiscono al ciclo di intelligence dell’FBI e testimoniano sulle loro scoperte in tribunale.

Linea di fondo

Il ruolo di un contabile forense è identificare i dati finanziari sospetti, che di solito vengono utilizzati per indagare su reati dei colletti bianchi come frodi e corruzione.

Se sei bravo con i numeri e ami la finanza e stai cercando una carriera in criminologia, una carriera come contabile forense potrebbe essere una buona scelta. Richiede un insieme unico di competenze e la prospettiva di esporre la corruzione, la corruzione e la criminalità dei colletti bianchi può essere molto attraente per alcune persone.