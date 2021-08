Eternal Strategy (00764.HK) sta indagando su un insoluto onorario legale litigation-shareandstocks.com

Data: 7 agosto 2021 alle 17:38

[Caihua News Agency]Eternal Strategy (00764.HK) ha annunciato di aver recentemente notato una causa civile intentata da uno studio legale a Pechino, Repubblica popolare cinese, alla Corte popolare del distretto di Chaoyang, Pechino, datata 6 maggio 2021 , In cui si afferma che la sussidiaria indiretta interamente controllata dalla società Beijing Beihu No. 9 Business Hotel Co., Ltd. e uno dei quattro imputati nella causa dovevano pagare una parcella legale di circa 31.000.000 RMB (esclusi gli interessi di mora) dovuti allo studio legale di Pechino (spese legali non pagate).

Secondo l’accusa, la società Beijing Beihu No. 9 era uno dei quattro imputati e i quattro imputati avrebbero ingaggiato uno studio legale di Pechino nel 2019 per risolvere una terza parte indipendente nel 2010. È stata intentata una causa civile relativa alle transazioni immobiliari contro i quattro imputati nel 2005. Per quanto a conoscenza, informazione e convinzione degli amministratori dopo aver effettuato tutte le ragionevoli indagini, gli altri tre nominati sono tutti terzi indipendenti dalla società e dai suoi collegati.

Secondo la richiesta, lo studio legale di Pechino è stato nominato dai quattro imputati (compresa la società Beijing Beihu No. 9) per risolvere le controversie e le controversie sono state finalmente risolte attraverso la mediazione civile il 19 giugno 2019. Per quanto a conoscenza, informazione e convinzione degli amministratori dopo aver effettuato tutte le ragionevoli indagini, la società (i) non era a conoscenza o non aveva ricevuto alcuna informazione su controversie o mediazione civile prima che gli amministratori venissero a conoscenza del reclamo; (ii) non vi era alcuna controversia Effettuare qualsiasi pagamento per la questione o per la mediazione civile e (iii) Nessuna perdita è stata sostenuta a causa della questione in causa o della mediazione civile.

Gli amministratori stanno attualmente indagando sui retroscena della richiesta, incluso ma non limitato al motivo per cui la Beijing Beihu No. 9 Company è diventata uno degli imputati e i dettagli delle questioni controverse.Secondo la richiesta, le questioni contestate si sono verificate nel 2010, che era antecedente al 2015. Per l’acquisizione, gli amministratori rifiuteranno in questa fase tutte le accuse relative alla pretesa.

La società ha ottenuto il parere di un consulente legale cinese sul reclamo. Sulla base di questa opinione, il consulente legale cinese ritiene improbabile che la Beijing Beihu No. 9 Company sia tenuta a pagare le spese legali in sospeso sulla base del fatto che il metodo di nomina di uno studio legale di Pechino per risolvere le controversie è improprio e non valido.

Sulla base di quanto sopra, gli amministratori ritengono improbabile che Beijing Beihu No. 9 Company e il gruppo siano responsabili per il pagamento delle spese legali in sospeso e pertanto non subiranno alcuna perdita a causa del reclamo.

