ETF best value per il terzo trimestre del 2021

investimento di valore È la pratica dell’identificazione Azioni sottovalutate Approfittare della sottovalutazione del mercato nei loro confronti Valore intrinsecoDi solito, gli investitori prestano attenzione ai to Fondamenti, Confrontali con attività simili per identificare i titoli che potrebbero essere sottovalutati. Valore Exchange Traded Fund (ETF) Consentire agli investitori di acquistare un paniere Azioni di valore Investimento una tantum. Gli ETF possono fornire un metodo di investimento con strategia di valore più diversificato perché i tuoi fondi sono distribuiti su molti titoli.

Punti chiave Nell’ultimo anno, le azioni value hanno sovraperformato il mercato.

Gli ETF con il miglior rendimento totale di monitoraggio a 1 anno sono RZV, RFV e KBWB.

Le maggiori partecipazioni di questi ETF sono rispettivamente Veritiv Corp., Telephone and Data Systems Inc. e Wells Fargo & Co..

Ci sono 33 ETF di diverso valore scambiati negli Stati Uniti, esclusi gli ETF inversi e con leva, e fondi con meno di 50 milioni di dollari Patrimonio in gestione (AUM)Per il nostro elenco, Investopedia definisce un fondo di valore come Fondo Smart Beta Segui approssimativamente un valore fattore strategia.

I titoli value misurati dall’indice Russell 1000 Value hanno sovraperformato il mercato più ampio, con un rendimento totale del 44,2% negli ultimi 12 mesi, mentre il rendimento totale dell’S&P 500 al 1 giugno 2021 era del 39,7%. Sulla base della performance dell’anno passato, l’ETF value con la migliore performance è Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF (RZV). Abbiamo studiato i seguenti 3 ETF con il valore più alto. Tutte le cifre sottostanti si riferiscono al 1 giugno 2021.

Performance in un anno: 117,7%

Tasso di spesa: 0,35%

Rendimento da dividendo annuale: 0,47%

Volume medio giornaliero di 3 mesi: 72.531

Patrimonio in gestione: $ 375,2 milioni

Data di costituzione: 1 marzo 2006

Emittente: Invesco

RZV replica l’indice S&P SmallCap 600 Pure Value, che misura la performance dei titoli che presentano forti caratteristiche di valore nell’indice S&P SmallCap 600.L’ETF investe almeno il 90% del proprio patrimonio nei titoli che compongono l’indice, fornendo così un’esposizione al rischio Azioni a piccola capitalizzazione Aziende che si posizionano in alto in molti indicatori di valore, tra cui il rapporto tra valore contabile e prezzo, rapporto tra entrate e prezzo e rapporto tra vendite e prezzo.Il settore finanziario ha ricevuto la più alta allocazione tra i fondi, seguito dall’industria e Discrezionalità del consumatore. Le prime tre partecipazioni del fondo includono Veritiv Corp. (TV in realtà virtuale), business to business (Business to business) Società di distribuzione, CONSOL Energy Company (Centro di scambio internazionale Cina-Europa), un fornitore di servizi di estrazione del carbone e Olympic Steel Company (Zeus), un trasformatore e distributore di prodotti in acciaio al carbonio, acciaio inossidabile e acciaio tubolare.

Performance in un anno: 95,9%

Tasso di spesa: 0,35%

Rendimento da dividendo annuale: 1,05%

Volume medio giornaliero di 3 mesi: 31.603

Patrimonio in gestione: 204,4 milioni di dollari USA

Data di costituzione: 1 marzo 2006

Emittente: Invesco

RFV replica l’indice S&P MidCap 400 Pure Value, che misura la performance dei titoli che presentano forti caratteristiche di valore nell’indice S&P MidCap 400. L’ETF investe il 90% o più delle sue attività nei titoli che compongono l’indice, fornendo agli investitori un’esposizione al rischio Fascia media Aziende che si posizionano in alto in diversi indicatori di valore, tra cui rapporto valore contabile-prezzo, rapporto entrate-prezzo e rapporto prezzo di vendita. Il settore finanziario riceve la distribuzione più ampia nel fondo, seguito dai beni di consumo discrezionali e dalle tecnologie dell’informazione. Le prime tre partecipazioni del fondo includono Telephone and Data Systems Inc. (TDS), una società di telecomunicazioni; Avnet (Trasmissione automatica), distributori di componenti elettronici, semiconduttori e altri prodotti informatici e aziende metallurgiche commerciali (CC), un produttore e riciclatore di prodotti in acciaio e metallo.

Performance in un anno: 82,9%

Tasso di spesa: 0,35%

Rendimento da dividendo annuale: 1,81%

Volume giornaliero medio di 3 mesi: 1.063.243

Patrimonio in gestione: 2,7 miliardi di dollari USA

Data di costituzione: 1 novembre 2011

Emittente: Invesco

KBWB tiene traccia dell’indice KBW Nasdaq Bank, un mercato rivisto Indice ponderato per il capitale Società principalmente impegnate nella fornitura di servizi bancari. Gli ETF di solito investono almeno il 90% delle loro attività nei titoli che compongono l’indice, fornendo così un’esposizione ai titoli statunitensi del National Currency Center degli Stati Uniti, delle banche regionali e degli istituti di risparmio.Quasi la metà delle sue partecipazioni sono Azioni a grande capitalizzazione Azioni di valore, ma il fondo investe anche in alcune azioni a media capitalizzazione e azioni con caratteristiche di valore e crescita. Le tre principali partecipazioni del fondo includono Wells Fargo & Co. (Wells Fargo & Co.).Centro finanziario mondiale), fornitori di servizi bancari e finanziari; Bank of America (BAC), una holding che fornisce una gamma di servizi bancari e finanziari e Citigroup (C), una banca d’investimento multinazionale e una società di servizi finanziari.

I commenti, le opinioni e le analisi qui espresse sono solo di riferimento e non devono essere considerati consigli di investimento personali o consigli sull’investimento in titoli o sull’adozione di qualsiasi strategia di investimento. Sebbene riteniamo che le informazioni fornite qui siano affidabili, non ne garantiamo l’accuratezza o la completezza. Le opinioni e le strategie descritte nei nostri contenuti potrebbero non essere adatte a tutti gli investitori. A causa della rapida evoluzione del mercato e delle condizioni economiche, tutti i commenti, le opinioni e le analisi contenuti nei nostri contenuti sono presentati alla data di pubblicazione e possono cambiare senza preavviso. Questo materiale non ha lo scopo di fornire un’analisi completa di ogni fatto importante su qualsiasi paese, regione, mercato, settore, investimento o strategia.