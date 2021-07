Ethereum è un passo più vicino al completamento di Ethereum 2.0

Il rilascio del testnet è necessario affinché il piano di Ethereum disponga di una rete completamente scalabile: Ethereum 2.0. In effetti, questi passaggi fanno parte della roadmap della rete. Vale la pena notare che la testnet consentirà l’implementazione del consenso Proof of Stake (PoS).

Questo aggiornamento è accompagnato dalla tanto attesa Ethereum Improvement Proposal (EIP) 1559. Ancora più importante, il rilascio di questo testnet sarà il primo di molti altri rilasci. In ordine, l’implementazione dell’aggiornamento di Londra apparirà in seguito su Goerli, Rinkeby e Kovan di Ethereum. Il rilascio di questi testnet verrà lanciato una volta alla settimana.

Dichiarazione di non responsabilità:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidarsi a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.