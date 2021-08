Ethernity e Rikognition collaborano per rilasciare la serie Manny Pacquiao

14 agosto 2021 -Vegas, Nevada

Ethernity è un innovativo progetto NFT certificato che sta rilasciando una serie di NFT e figurine di arte digitale per commemorare il famoso pugile, politico e filantropo Manny Pacquiao.

Il nucleo della serie è il ritratto ravvicinato e altamente realistico di Rikognition “Pac-Man”. PacMan, che prende il nome dal famoso soprannome di Pacquiao, è un’opera d’arte digitale in edizione limitata one-to-one che mette in risalto Pacquiao in modo sfumato.

Con la sua composizione, questo pezzo mira a trasmettere l’essenza di Pacquiao come un uomo che ha superato incredibili difficoltà ma non perde mai il suo spirito e la sua anima.

“Questo lavoro è ispirato alla carriera di Pacquiao. In questo momento, puoi sentire un tempo breve ed eterno. La giustapposizione di movimento di animazione e surrealismo evoca un’azione surreale ma con i piedi per terra, che è più importante della vita. “, ha detto Rikognition .

Manny Pacquiao è conosciuto come uno dei più grandi pugili di tutti i tempi.Ha vinto più medaglie d’oro dei pesi massimi di chiunque altro nella storia, spesso sconfiggendo avversari più pesanti di 17 libbre. È anche uno dei più anziani pugili attivi all’età di 42 anni e ha continuato la sua carriera professionale sul ring per due decenni. Come tutti sappiamo, è un personaggio pubblico carismatico e caritatevole dedicato alla nativa Filippine, dove è cresciuto in estrema povertà. Dona spesso a enti di beneficenza nel paese e dal 2016 ha prestato servizio nel Senato filippino, impegnandosi in una carriera politica locale.

L’asta di PacMan NFT durerà 72 ore e partirà da $1 in ETH. Come premio speciale, il vincitore del NFT riceverà due pezzi di Manny Pacquiao e Yodennis Ugas (Errol Spence Jr.) che si terrà il 21 agosto. Originariamente era un concorrente atteso, ma è stato costretto a ritirarsi per infortunio). La T-Mobile Arena di Las Vegas, Nevada. Il team di Ethernity si assicurerà che i biglietti vengano consegnati in formato digitale al vincitore immediatamente.

Oltre alle opere una tantum, Ethernity ha anche messo all’asta un set di figurine che rappresentano Pacquiao, in varie pose, vestiti e cornici di carte. L’asta includerà 10 leggendari NFT, a partire da US $ 1.500, con Pacquiao che indossa guanti dorati e bordi scintillanti; 25 Epic NFT, a partire da US $ 750, con un design opaco a tre lati e con Pacquiao, che indossa pantaloncini Eternity; 100 NFT ordinari per $ 250 mostrano la forma e il focus della firma di Pacquiao. Infine, durante l’asta verrà annunciato un calo NFT inaspettato.

“Manny Pacquiao è un atleta leggendario che combatte per qualcosa di più del denaro o della fama. Siamo onorati di poterlo immortalare nella blockchain attraverso una serie di opere d’arte uniche e ben curate, NFT”, ha detto il fondatore di Ethernity Chain Nick Rose . “Speriamo che alla community piaccia il design unico che proponiamo e credo che a tutti piacerà la sorpresa che portiamo nel negozio”.

A proposito di eterno

eterno Si tratta di un innovativo progetto NFT certificato che mette all’asta opere d’arte verificate, inclusi i migliori artisti e star nei settori dello sport, della musica, dei film, dei giochi, della tecnologia, della storia e dell’intrattenimento. Ognuna di queste opere d’arte digitale è rappresentata come un token non fungibile (NFT). Queste opere presentano personaggi pubblici ben noti e parte di tutti i fondi raccolti da questo sforzo sarà devoluto in beneficenza. Ethernity Chain combina l’utilità di DeFi e la combina con NFT per creare un canale unico per ottenere contenuti rari e da collezione da personaggi famosi e noti artisti digitali.

