European Wax Center, Inc. annuncia i prezzi per l’offerta pubblica iniziale

Plano, Texas——(Informazioni d’affari)–European Wax Center, Inc. (“EWC” o “Società”), il più grande e operatore in franchising di servizi di batik per esterni in più rapida crescita negli Stati Uniti, ha annunciato oggi il prezzo della sua offerta pubblica iniziale di 10.600.000 azioni ordinarie di Classe A , Comprese 1.684.794 azioni ordinarie di Classe A saranno vendute al pubblico da alcuni azionisti esistenti al prezzo di 17,00 dollari per azione. EWC e alcuni dei suoi azionisti esistenti hanno concesso ai sottoscrittori un’opzione di 30 giorni per acquistare fino a 1.590.000 azioni ordinarie di Classe A EWC al prezzo di offerta pubblica iniziale (meno sconti e commissioni di sottoscrizione).

Il titolo dovrebbe iniziare a essere negoziato sul Nasdaq Global Select Market il 5 agosto 2021, con il codice azionario “EWCZ”, mentre l’emissione dovrebbe terminare il 9 agosto 2021, a seconda delle consuete condizioni di chiusura.

Morgan Stanley, Bank of America Securities e Jefferies agiranno in qualità di joint lead bookrunner e rappresentanti dei sottoscrittori di questa offerta. Citigroup, Guggenheim Securities, Truist Securities e Baird fungeranno da bookrunner per questa offerta. Telsey Advisory Group, Academy Securities, Penserra Securities LLC e R. Seelaus & Co., LLC fungeranno da co-gestori di questa offerta.

La US Securities and Exchange Commission ha annunciato il 4 agosto 2021 che la dichiarazione di registrazione relativa a questa emissione è diventata effettiva.Questa emissione viene effettuata solo tramite il prospetto, le cui copie possono essere ottenute da una delle seguenti fonti: Morgan Stanley and Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, 10014; Bank of America Titoli, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, North Carolina 28555, Attn: Prospectus Department o inviare un’e-mail a dg.prospectus_requests@bofa.comOppure Jefferies LLC, Attn: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, New York 10022, chiamare (877) 821-7388 o inviare un’e-mail a Prospetto_Dipartimento@jefferies.com.

Il presente comunicato stampa non costituisce un’offerta di vendita di tali titoli o un’offerta di acquisto di tali titoli, né possono essere venduti in alcuno stato o giurisdizione in cui tali offerte, sollecitazioni o vendite sono registrate o in qualsiasi giurisdizione. leggi sui titoli di tali stati o giurisdizioni.

Dichiarazioni previsionali

Questo comunicato stampa contiene “informazioni previsionali”, comprese le informazioni relative alle offerte pubbliche iniziali. Queste dichiarazioni sono rese attraverso l’uso di parole o frasi come “volontà”, “intenzione” o “aspettarsi” e parole simili ed espressioni future. Le dichiarazioni previsionali implicano rischi, incertezze e ipotesi noti e sconosciuti, inclusi i rischi delineati nei “fattori di rischio” altrove nel prospetto preliminare e nei documenti depositati dalla società presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, che possono portare a risultati effettivi Come implicato da qualsiasi espressione o qualsiasi dichiarazione previsionale. Sebbene la società ritenga che le aspettative riflesse nelle sue dichiarazioni previsionali siano ragionevoli, non può garantire risultati futuri. A meno che non sia richiesto dalla legge, la società non ha alcun obbligo, né si assume alcun obbligo, di aggiornare o rivedere qualsiasi dichiarazione previsionale fatta in questo comunicato stampa per riflettere i cambiamenti dalla data di questo comunicato stampa.

Informazioni su European Wax Center Corporation

European Wax Center, Inc. è un marchio leader in franchising per la cura della persona fondato nel 2004. Forniscono servizi di cera professionali forniti da esperti di cera certificati per garantire che ogni visitatore che entra dalla porta abbia fiducia nel Centro europeo delle cere e in se stesso. L’European Wax Figure Center offre agli ospiti un’esperienza di cera di prima classe e professionale, che viene eseguita in una stanza di cera pulita e privata da estetiste ben addestrate nel settore. Sono sicuri che tutti apprezzeranno l’esperienza dell’European Wax Center, che fornisce cera gratuita per ogni nuovo ospite. L’European Wax Center continua a rivoluzionare la categoria della ceretta con la sua innovativa e iconica Comfort Wax™. Questa miscela brevettata è formulata con ingredienti di altissima qualità per rendere la pelle liscia e rendere la ceretta un’esperienza efficiente e relativamente indolore. Per aiutare a migliorare ed espandere i servizi di ceretta dopo aver lasciato il centro, l’European Wax Center offre una gamma completa di prodotti proprietari nelle categorie per la cura della pelle, del corpo e delle sopracciglia. European Wax Centre è il marchio leader nella cura della persona professionale per la cera negli Stati Uniti e la sua rete ora comprende 808 centri in tutto il paese.

