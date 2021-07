Everwin Group (Holdings) (00689.HK) ha firmato un accordo quadro di cooperazione per la produzione di energia solare business-shareandstocks.com

Data: 25 luglio 2021 alle 11:53

[Caihua News Agency]Everwin Group (Holdings) (00689.HK) ha annunciato volontariamente che dopo l’orario di negoziazione del 23 luglio 2021, la consociata indiretta interamente controllata della società e un fornitore di servizi e soluzioni totali per l’energia solare professionale hanno stipulato accordo quadro di cooperazione, il gruppo incaricherà un fornitore di servizi di cooperare con il gruppo per investire in progetti di sistemi di generazione di energia solare e vendere l’elettricità generata dal sistema a due società elettriche di Hong Kong, in modo da soddisfare i requisiti della Hong Kong governo e aziende elettriche Il piano tariffario per l’energia rinnovabile guadagna il reddito della tariffa per l’energia rinnovabile dalla società elettrica. La prima fase del periodo di cooperazione è di tre anni dalla data dell’accordo quadro di cooperazione.

Secondo l’accordo quadro di cooperazione, il gruppo intende investire non meno di 60 milioni di dollari di Hong Kong all’anno per costruire un sistema di energia solare a Hong Kong, collegare l’elettricità generata alla rete della società elettrica e guadagnare entrate tariffarie secondo il feed -nel piano tariffario e il fornitore di servizi sarà responsabile di (i) trattative commerciali con proprietari o società proprietarie o organizzazioni non governative di edifici commerciali, industriali o residenziali, (ii) progettazione, approvvigionamento e costruzione di sistemi di energia solare; e (iii) gestione del progetto di sistemi di energia solare e manutenzione. Il fornitore di servizi promette al Gruppo che il Gruppo ha un “diritto preferenziale” per investire nel progetto del sistema di generazione di energia solare ottenuto con successo dal fornitore di servizi.

Il fornitore di servizi negozierà con il proprietario e raccomanderà al gruppo eventuali siti di sviluppo del progetto. Una volta selezionata una posizione potenziale, il fornitore di servizi faciliterà il gruppo, il proprietario e il fornitore di servizi di stipulare un accordo di cooperazione per il sistema di generazione di energia solare. Il gruppo si riserva la decisione finale di investire in singoli progetti. I termini specifici dei singoli progetti che il gruppo deciderà di investire saranno chiaramente indicati in un contratto separato. Il gruppo utilizzerà l’elettricità generata dal sistema di generazione di energia solare per connettersi alla rete della società elettrica per guadagnare le entrate della tariffa incentivante della società elettrica e il gruppo condividerà le entrate della tariffa incentivante raccolte dal proprietario con il proprietario al rapporto di quota predeterminato (dopo aver dedotto il debito a Dopo le spese di funzionamento e manutenzione del sistema del fornitore di servizi).

Borsa di Hong Kong originale

